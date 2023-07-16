Путин утверждает, что РФ не обстреливала Украину кассетными снарядами. Киев и международные эксперты заявляли об обратном

Владимир Путин впервые прокомментировал решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Он в частности заявил, что РФ до сих пор воздерживалась от применения такого рода вооружений против Украины. В прошлогоднем докладе международной Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC) говорилось, что российские войска сотни раз использовали кассетные бомбы в Украине, что привело к сотням жертв среди гражданских. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия «постоянно» применяет такие снаряды по украинской территории.

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Кассетные снаряды характерны тем, что при разрыве выбрасывают суббоеприпасы — боевые припасы меньшего калибра. Несработавшая часть мелких снарядов в результате становятся своего рода минами, представляющими долгосрочную опасность для гражданского населения. Обнаружение и удаление этих «мин», разбросанных по значительной территории, требует длительного времени и больших затрат.

Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в 2008 году. На сегодняший день ратифицировали 111 государств. При этом страны, являющиеся крупнейшими обладателями этого вида вооружений, — Россия, Китай и США — не являются сторонами соглашения. К конвенции не присоединилась среди прочих и Украина.

Власти РФ утверждают, что до сих пор Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в Украине

Президент РФ Владимир Путин дал первый комментарий о решении США поставлять Украине кассетные бомбы. В комментарии сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину Путин в частности заявил, что Россия до сих пор не использовала кассетные боеприпасы в своей войне против Украины.

«Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов. (…) Но если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — заявил Путин.

Несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что Россия якобы не применяла в своей войне против Украины этот тип вооружений, «понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения». «В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — заявил Шойгу.

Российские войска совершили «сотни» обстрелов кассетными бомбами — международные эксперты

В докладе, подготовленном Коалицией по кассетным боеприпасам (CMC), опубликованном в августе 2022 года, говорится, что российские войска сотни раз использовали кассетные боеприпасы в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Коалиция по кассетным боеприпасам — международная гражданская инициатива по борьбе с такого рода вооружениями.

«На данный момент в этом году были задокументированы, зарегистрированы или предположительно имели место сотни обстрелов кассетными боеприпасами со стороны российских войск в Украине. Украинские силы, видимо, также несколько раз применяли это оружие в ходе конфликта», — говорилось в заявлении Коалиции.

«Широкое использование Россией в Украине кассетных боеприпасов, запрещенных на международном уровне, демонстрирует вопиющее пренебрежение к человеческой жизни, гуманитарным принципам и правовым нормам», — заявила участник Коалиции Мэри Верхам из правозащитной организации Human Rights Watch.

В докладе сообщается, что применение Россией кассетных боеприпасов в ходе вторжения в Украину привело к сотням жертв среди гражданского населения, а также повреждению домов, больниц и школ.

В самые первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину расследовательский проект Bellingcat писал, что российские войска, по-видимому, применяют кассетные боеприпасы при обстреле украинских городов, в том числе жилых кварталов.

Зеленский о поставке кассетных снарядов: это вопрос справедливости

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден после продолжительных колебаний одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Президент Байден назвал это решение трудным, отметив, что украинским войскам сейчас «не хватает боеприпасов».

На днях президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия постоянно применяет кассетные боеприпасы по украинской территории, и поставку таких снарядов в Украину назвал вопросом справедливости.

«Я хочу, чтобы мы смотрели на это как на справедливость. Россия постоянно применяет кассетные снаряды по нашей территории, убивает наших людей», — заявил президент Украины (цитата по «РБК-Украина»).

«Та помощь, которую мы можем получить от США по кассетным снарядам, предназначена для использования исключительно в военных целях исключительно на временно оккупированных территориях Украины», — добавил он.

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