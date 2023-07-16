508-й день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн

Воскресенье, 16 июля, — 508-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинские артиллеристы на передовой в районе города Бахмут Донецкой области 15 июля 2023 года.

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13:40 В Херсонской области в результате взрыва пострадали двое детей

Как сообщил председатель Херcонской областной военной администрации Александр Прокудин, мальчики 8 и 10 лет получили ранения в результате взрыва неизвестного устройства, которое они нашли на улице в селе Трифоновка Бериславского района Херсонской области.

«Во время игры устройство сдетонировало… У детей — черепно-мозговые травмы, контузии. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги. Мальчиков госпитализировали в состоянии средней тяжести», — написал Прокудин в телеграм-канале, призвав родителей «быть бдительными» и объяснять детям, «какая опасность может стоять за играми с неизвестными предметами».

Трифоновка несколько месяцев находилась под российской оккупацией.

12:55 Боевиков «ЧВК Вагнера» могут задействовать для провокаций на границе с Беларусью — глава Госпогранслужбы Украины

12:00 Как минимум 4 мирных жителя погибли в результате российских ударов по Украине за минувшие сутки

В Донецкой области погибли два человека: один — в городе Часов Яр и селе Александро-Шультино. Один человек погиб в Херсонской области. Еще один — в селе Колодезное Купянского района Харьковской области. О гибели людей сообщили местные власти, информацию собрал канал «Настоящее время».

В городе Степногорск, по сообщению главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, семь человек получили ранения. При этом, по его данным, «за минувшие сутки военные рф нанесли 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области».

11:45 Военными преступниками в Украине признаны более 50 россиян — генпрокурор

53 россияна признаны украинскими судами виновными в совершении военных преступлений, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Заявление было сделано вечером 15 июля в интервью телеканалу «Ми-Україна». При этом, по информации офиса генпрокурора, в Украине задокументировано уже более 95 тысяч военных преступлений.

О том, как Франция помогает украинским властям в сборе доказательств — читайте в материале RFI.

11:15 «Новая газета-Европа» составила рейтинг «главных выгодополучателей войны»

10:55 В Сумах раздались взрывы

О двух взрывах сообщают украинские СМИ. Воздушные силы ВСУ сообщили о «работе» ПВО по российским дронам.

10:50 «Губернатор» Севастополя заявил, что в городе «уничтожают» еще один беспилотник

«Губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе заметили еще один беспилотник, который «был подавилен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде». «Губернатор» снова призвал жителей к спокойствию, в третий раз за сегодняшнее утро заявив, что «все оперативные службы наготове». Ранее сегодня Развожаев, а также минобороны РФ сообщали об «уничтожении» сразу 9 беспилотников.

10:40 В Мариуполе раздаются громкие взрывы — официальные власти

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о том, что в нескольких районах города раздались взрывы. «Мариуполь. Приморской район. Черемушки и пос. Моряков. Очень громко», — написал чиновник, добавив: «Вообще сверхвысокая активность работы ПВО оккупантов по всей линии Розовка (Запорожская область) — Николькское — Мангуш — Мариуполь».

«Набираемся терпения. Что-то происходит и это что-то очень приятное», — призвал Андрющенко, представитель официальных украинских властей. Напомним, украинский город Мариуполь с мая 2022 года находится под полным контролем российских оккупационных войск.

10:00 Губернатор Белгородской области сообщил о гибели женщины при обстреле Шебекино

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, «ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино». В результате «один человек погиб -- женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела». Информация требует подтверждения.

09:40 В Луганске прозвучали взрывы

О нескольких мощных взрывах в оккупированном россиянами украинском городе Луганске сообщили украинские СМИ. Как пишет канал Україна Online, взрывы подтвердила и местная оккупационная администрация. По предварительной информации, взрывы произошли на юго-западной окраине Луганска в районе шахты «Мащинская».

Как заявил украинский журналист Денис Казанский, в районе этой шахты в поселке Юбилейный «располагались оккупационные войска».

Ранее сегодня минобороны РФ и оккупационные «власти» Севастополя заявили об атаке беспилотников на город.

По словам «губернатора» аннексированного города Михаила Развожаева, «над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ (радиоэлектронной борьбы)», «также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде». «Губернатор» заверил, что «никакие объекты ни в городе, ни в акватории -- не пострадали», «сейчас в городе тихо и все спокойно».

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