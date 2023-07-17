Новый взрыв на Крымском мосту. 509-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Понедельник, 17 июля, — 509-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:50 Великобритания добавила в санкционной список 13 человек, причастных к депортации украинских детей

Среди них — министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и пропагандист Антон Красовский.

Власти Великобритании считают, что Кравцов поддерживает и участвует в «программе правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей». Ольга Любимова «поддерживает и продвигает политику и действия», которые дестабилизируют ситуацию в Украине или угрожают ее территориальной целостности и суверенитету. Антон Красовский также «оказывал поддержку» действиям, угрожающим территориальной целостности Украины, а также призывал к насилию против украинцев.

В санкционном списке также губернаторы Камчатки и Адыгеи, политтехнолог Тимофей Сергейцев и детский центр «Артек» в аннексированном Крыму.

13:30 Швеция представила план по восстановлению Украины на 522 миллиона евро

Правительство Швеции представило в понедельник рассчитанный на четыре c половиной года план помощи Украине с целью ее последующего вступления в Европейский Союз. Об этом сообщает AFP.

В период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2027 года в рамках «исторической стратегии» Украине будет предоставлено шесть млрд шведских крон (около 522 млн евро), сообщил на пресс-конференции министр внешней торговли и международной помощи Швеции Йохан Форсселл.

При этом он уточнил, что сумма в шесть млрд крон — «лишь базовая цифра, и общая сумма будет увеличена». «Наша цель — не восстанавливать то, что было, а строить что-то новое (…), что-то более экологичное», — подчеркнул министр.

13:00 Глава «Интерфакс-Украина»: «Результаты саммита НАТО в Вильнюсе можно назвать промежуточным движением вперед»

«Результаты саммита в Вильнюсе можно назвать промежуточным движением вперед. Это все, на что способно НАТО в настоящий момент. Но надо иметь в виду, что условия могут измениться до следующего саммита, который, как известно, пройдет в апреле 2024 года в Вашингтоне. Есть точка зрения Украины, что основное движение будет именно там, и это вписывается в предвыборную кампанию Байдена —момент, как считается, будет более подходящий, хотя прежде всего, наверное, многое будет зависеть от обстановки на фронте», — говорит в интервью RFI генеральным директором информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александром Мартыненко.

►►Полностью разговор читайте по ссылке: «Основные решения по Украине будут приняты на следующем саммите НАТО» — эксперт

12:50 Германия призвала Россию продлить «зерновую сделку»

Германия «призывает Россию сделать возможным продление соглашения» об экспорте украинских зерновых, заявила в понедельник в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Кристиана Хоффманн. Ее слова приводит AFP.

Ранее сегодня стало известно, что Россия прекращает участие в «зерновой сделке».

12:15 На фоне взрыва на Крымском мосту курс евро на московской бирже поднялся выше 102 рублей

11:50 «Беларускі Гаюн»: Ещё одна колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь

Как минимум третья колонна с наемниками ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

По данным канала, в составе колонны как минимум 20 машин: «УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры». Колонна движется с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК «Вагнер».

Как и в предыдущие дни, наёмники едут в полевой лагерь в деревне Цель, полагает «Беларускі Гаюн».

►► Боевики «ЧВК Вагнера» нашли Цель в Беларуси: что известно

11:30 В Кремле прокомментировали взрыв на Крымском мосту

«Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя взрыв на Крымском мосту в ночь на понедельник.

11:10 В Кремле заявили о прекращении «зерновой сделки»

Договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Ранее, утром в понедельник, спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией со стороны России на фоне обсуждения зерновой сделки.

11:00 Минобороны Украины: за минувшую неделю ВСУ освободили почти 18 квадратных километров

За прошедшую неделю ВСУ освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«В общей сложности освобождённая площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км», — написала она.

Несмотря на поставки западных вооружений, украинские силы противостоят российским войскам, которые успели построить надежную оборону, включая мощные минные поля, и по-прежнему обладают достаточной огневой мощью, чтобы наносить удары по украинским войскам, отмечает Le Monde.

В пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что контрнаступление «продвигается не так быстро».

10:45 Олег Сенцов попал под обстрел после возвращения на фронт

Украинский режиссер вернулся на фронт после контузии и снова попал под обстрел. Осколки попали ему в лицо, руку и ногу.

«Неделя не задалась. На первом же боевом выходе после возвращения, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном осколки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда», — написал Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

10:30 Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Крымский мост

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

10:20 Подоляк напомнил о недолговечности «незаконных конструкций» после взрыва на Крымском мосту

«Какие-либо незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере, комментируя взрыв на Крымском мосту.

Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 17, 2023

10:10 14-летняя девочка, пострадавшая в результате взрыва на Крымском посту, получила черепно-мозговую травму. Ее родители погибли

09:50 Украинская военная разведка: «Крымский мост — конструкция там излишняя»

Официальный представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыв на Крымском мосту, заявил:

«Можно только процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что „Крымский мост — конструкция там излишняя“». Его слова приводит «Суспильне».

09:35 После взрыва на Крымском мосту СК возбудил дело по статье «Теракт»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения,

— говорится в пресс-релизе ведомства.

«Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — заявили в СК.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ заявили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака, в которой участвовали два украинских беспилотных надводных аппарата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НАК.

«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста», — цитирует агентство заявление НАК.

09:15 На Крымском мосту произошел взрыв. Два человека погибли. Источники в СБУ подтверждают причастность Киева к инциденту

На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошел взрыв. Погибли два человека Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, погибли муж и жена из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения средней тяжести. ТАСС сообщает, что у подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ее готовят к перевозке в Краснодарский край санитарной авиацией.

Атака на Крымский мост — спецоперация СБУ и ВМС Украины, сообщили Би-би-си, «Украинская правда» и «РБК Украина» источники в СБУ.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — цитирует Би-би-си слова своего собеседника. Аналогичную цитату своего источника приводит «РБК Украина».

Ранее, утром в понедельник, спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией со стороны России на фоне обсуждения зерновой сделки.

«Характерным является то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса по пролонгации „зерновой сделки“, создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения вопросов страны-агрессора», — сказала она.

В российском министерстве транспорта заявили, что на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. В ведомстве утверждают, что конструкции пролетов находятся на своих опорах, которые не были повреждены в результате взрыва.

Автомобильное и железнодорожное движение на мосту было остановлено. Находящихся на аннексированном полуострове туристов просят не покидать гостиницы.

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