«Основные решения по Украине будут приняты на следующем саммите НАТО» — эксперт

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Украина – Итоги саммита НАТО в Вильнюсе спустя неделю после его окончания продолжают обсуждать и в мире, и в самой Украине. О том, повлияла ли встреча на высшем уровне на позиции президента Владимира Зеленского внутри страны, и что в ближайшее время должно сделать украинское руководство для того, чтобы стать членом Альянса, корреспондент RFI поговорил с генеральным директором информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александром Мартыненко.

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RFI: Каковы на ваш взгляд политические итоги саммита в Вильнюсе и повлияли ли они на внутреннюю политику в Украине?

Александр Мартыненко: Вильнюсский саммит стал поворотным в отношениях Украины и Европы. Хотя, как вы знаете, Большая семерка включает в себя и США, и Канаду и Японию. Почему поворотным? Потому что на этом саммите должны были быть сделаны совершенно неординарные шаги, должно было начаться движение Украины к НАТО более плановое и системное. Как мы знаем, этого не произошло.

Результаты саммита оцениваются в Украине по-разному. Кто-то считает, что это очередная декларация о намерениях, хотя декларация, надо сказать, очень красивая и даже, я бы сказал, яркая. В ближайшее время Украина подпишет с разными странами двусторонние соглашения по безопасности. Это не гарантии, как об этом иногда говорят, а договоренности о сотрудничестве, прежде всего военном, экономическом, финансовом, то есть, по сути, это соглашение о поддержке Украины. Я не уверен, что там будут прописаны какие то конкретные формы, конкретное оружие или конкретные суммы, хотя если ориентироваться, например, на соглашение США с Израилем, с которым многие проводят аналогии, то там суммы были прописаны. Это дело последующих дней и месяцев, нам остается за этим наблюдать.

В целом я бы сказал, что Украина, конечно, не получила того, что хотела, но, если реально смотреть на вещи, она и не могла этого получить.

Результаты саммита в Вильнюсе можно назвать промежуточным движением вперед. Это все, на что способно НАТО в настоящий момент. Но надо иметь в виду, что условия могут измениться до следующего саммита, который, как известно, пройдет в апреле 2024 года в Вашингтоне. Есть точка зрения Украины, что основное движение будет именно там, и это вписывается в предвыборную кампанию Байдена — момент, как считается, будет более подходящий, хотя прежде всего, наверное, многое будет зависеть от обстановки на фронте.

Что касается политической ситуации внутри Украины, то я бы сказал, что итоги саммита в Вильнюсе не изменили ничего. Единственное, что привлекло внимание, это история со знаменитым твитом Зеленского во время его движения в Вильнюс, где он обвинил НАТО и Европу в слабости, когда уже были известны проекты документов. Он действительно «пошумел» на саммите, говорят, у некоторых стран даже было желание отказаться от подписания каких-либо документов, но тем не менее на второй день всё разрешилось.

Внутри Украины оппоненты Зеленского — прежде всего, представители партии Порошенко — обвинили его в том, что президент не знает, как себя вести с европейскими политиками, в очередной раз подчеркивая, что он человек неопытный и не очень грамотный в международных делах.

Но это продолжалось всего пару дней, потом об этом все забыли, но других каких-то серьезных примеров не вижу, хотя бы потому, что внутри Украины, невзирая на всю внешнюю риторику, никто особенно не ждал, что воюющую страну примут в НАТО. Это, конечно, было невозможно.

Что касается отношения к власти, на самом деле, реально мало что поменялось, невзирая на то, что Зеленский и представители его администрации два месяца до саммита рассказывали, насколько нам важно членство в НАТО именно сейчас. Мне непонятно, зачем это было сделано, хотя бы просто потому, что действительно все знали, что этого решения не будет. Но тактика Зеленского, которая уже неоднократно была использована за последние полтора года, это требовать большего. В результате получить меньше, но получить.

Что дает Украине отмена ПДЧ (План действий по членству в НАТО) на пути интеграции в НАТО?

Это отсутствие необходимости длительного пути, потому что ПДЧ предполагает многолетний путь, в котором должна быть прописаны реформы, действия, которые должны провести президент, правительство и страна в целом, законы, которые необходимо принять. То есть это своего рода дорожная карта, но очень длинная.

Условно говоря, если бы в 2008 году Украина получила ПДЧ в Бухаресте, я думаю, мы бы до сих пор его выполняли.

Отмена ПДЧ просто сокращает этот пункт, и никаких формальных условий предоставлять какие-то определенные планы действий нет. Правда, в документе есть упоминание о так называемой годовой программе, которая должна быть принята в процессе вступления Украины в НАТО, но там не расшифровано, что в этой годовой программе должно быть, что должна делать Украина. Это еще будет приниматься, но натовские дипломаты обещают, что это не будет аналогом ПДЧ, то есть это не тот случай, когда надо будет ждать много лет и выполнять какие-то программы перед тем, как получать приглашение в Альянс.

Но тем не менее, такое упоминание есть и забывать об этом не надо. Насколько я знаю, это было сделано по настоянию Германии и, возможно, Соединенных Штатов. Некоторые дипломаты говорят, что приняли это для того, чтобы успокоить некоторые особенно скептически настроенные западные страны, что для приглашения в НАТО Украина должна проделать какую-то работу.

При приеме в НАТО необходимо согласие всех участников Альянса. Мы это видели это на примере Швеции. Учитывая позицию Венгрии, может ли это стать в будущем препятствием для вступления Украины в НАТО?

Я задавал эти вопросы нашим переговорщикам. Они считают, что, если речь будет идти о том, что все страны будут за, Венгрия против не будет. Они считают, что повторения ситуации со Швецией не будет. Почему, я не знаю, видимо, просто у лидеров Венгрии и Турции позиции разные. Эрдоган, видимо, был более серьезно настроен, и, честно говоря, к нему прослушиваются больше. Турция, конечно, страна значительно более важная для НАТО, чем та же Венгрия. Меня убеждают, что по пути Эрдогана Орбан не пойдет, у него просто это не получится.

Поэтому я думаю, что вопрос не в Венгрии, а в позиции Соединенных Штатов и Германии. Насколько весь этот процесс вписывается в предвыборную кампанию Байдена? В то, что Германия в итоге даст добро, в это я верю больше, а вот с Соединенными Штатами все, конечно, сложнее. И непонятно вообще, какая стратегия и тактика Соединенных Штатов по отношению к этой войне. Мы до сих пор себе задаем этот вопрос, потому что мало кто реально понимает, что, собственно, Соединенные Штаты хотят — победы Украины сейчас или позже, хотят ли они, чтобы Россия не выиграла? В общем, вопросов на самом деле много, как, я думаю, и точек зрения в администрации президента США.

Больше года прошло с тех пор, как был принят ленд-лиз, но сейчас о нем вообще не говорят.

Что касается ленд-лиза, то это кредитная программа. И поскольку сейчас вся помощь Украине идет фактически решением администрации президента, которая чуть ли не еженедельно объявляет о новых пакетах поддержки, которая нужна Украине, прежде всего оружием и финансами, то в ленд-лизе нет особой необходимости.

Когда принимали этот закон о ленд-лизе, некоторые эксперты объясняли это тем, что закон принят на тот случай, если республиканцы в сенате (тогда еще непонятно было, что они будут контролировать) смогут заблокировать помощь Украине со стороны администрации президента. Тогда бы включился уже принятый к тому моменту закон. Он действительно свое отработал и остался незадействованным, но, если это потребуется, мне кажется, что закон о ленд-лизе будет продлен или принят в каком-то новом виде. Возможно, это будет сделано перед выборами президента США опять же для того, чтобы никто не смог заблокировать на ближайшее время помощь Украине.

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