Последняя платформа для дискуссий между Украиной и Россией: последствия прекращения зерновой сделки

Срок действия зерновой сделки истек в понедельник вечером, Россия решила приостановить свое участие до дальнейшего уведомления. В течение года это соглашение обеспечивало экспорт украинских зерновых, чтобы немного снизить напряженность на мировых рынках. Приостановка действия соглашения вызывает опасения дальнейшего роста цен и отсутствия продовольственной безопасности в среднесрочной перспективе. В ближайшем будущем это также будет иметь более неожиданные и конкретные последствия в районе Одессы, а также в странах Африки и Ближнего Востока.

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На следующий день после выхода России из зернового соглашения Кремль обвинил Киев в использовании морского коридора, ранее предназначенного для экспорта украинских зерновых, «в военных целях». «Это уже не секрет, это очевидный факт», — сказал по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что уничтожило в Одессе объекты, использовавшиеся для подготовки накануне нападения на Крымский мост. «Ночью российские вооруженные силы в ответ (…) нанесли групповой удар по объектам, где готовились террористические акты против России с использованием морских беспилотников», — говорится в сообщении ведомства.

Украина утверждает, что в результате ракетного обстрела Одессы в ночь с понедельника на вторник пострадала «портовая инфраструктура». «Шесть ракет "Калибр" были запущены из акватории Черного моря по Одессе», – говорится в сообщении украинского оперативного командования на юге страны.

По данным того же источника, в Одесской области был уничтожен 21 фугасный беспилотник «Шахед-136», еще четыре — в Николаевской области севернее, где пострадала промышленная инфраструктура. «Возник пожар», который был быстро потушен без жертв, сообщил губернатор области Виталий Ким в Telegram.

Всего, по данным ВВС Украины, 36 беспилотников «Шахед» и шесть ракет «Калибр» в течение ночи наносили удары по украинской территории, в основном на юге, все они были уничтожены средствами ПВО.

Эта волна атак является «дополнительным доказательством» того, что Россия «хочет поставить под угрозу жизни 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от экспорта украинских продуктов питания», — прокомментировал Telegram глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Накануне Москва объявила о прекращении действия соглашения об экспорте украинского зерна, принятого в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции и имеющего решающее значение для глобальных поставок. Несмотря на войну это соглашение позволило экспортировать 33 миллиона тонн украинской сельскохозяйственной продукции.

Власти Украины продемонстрировали желание и дальше экспортировать свои зерновые через Черное море, независимо от согласия Москвы на безопасность судов. «Даже без России нужно сделать все, чтобы мы могли использовать этот коридор в Черном море. Мы не боимся», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Остановка действия зернового соглашения вызывает опасения дальнейшего роста мировых цен и отсутствия продовольственной безопасности в среднесрочной перспективе. В ближайшем будущем это также будет иметь конкретные последствия в районе Одессы, а также в странах Африки и Ближнего Востока, объяснила в интервью RFI Анн Гарелла, координатор гуманитарной организации d'Action contre la faim (ACF).

По ее словам, зерновое соглашение было «единственной платформой дискуссии, которую удалось создать между двумя воюющими сторонами». «Нет ни дипломатического прорыва, ни обсуждения — будь то попытки переговоров под руководством Китая или африканцев — которые привели бы к улучшению условий безопасности в Украине. Это соглашение позволяло, как минимум, воюющим сторонам обмениваться. Теперь этот дискуссионный форум просто исчез», – сказала она.

Помимо этого, зерновое соглашение позволяло ограничивать военные действия в Черном море. С момента заключения соглашения бомбежек и обстрелов Одесский области было довольно мало. Сейчас есть опасения, что в относительно ближайшем будущем будет наблюдаться возобновление боевых действий в Черном море и в Одессе. «Для нас, гуманитарных организаций, это означает, что мы рискуем больше не иметь доступа к этим районам, и для местного населения это означает, что оно будет подвергаться большему насилию, тогда как до сих пор оно было относительно защищено», – прокомментировала Анн Гарелла.

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