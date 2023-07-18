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510-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

Вторник, 18 июля, — 510-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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Владимир Путин записывает телевизионное обращение после нового взрыва на Крымском мосту. 17 июля, 2023.
Владимир Путин записывает телевизионное обращение после нового взрыва на Крымском мосту. 17 июля, 2023. via REUTERS - SPUTNIK
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14:20 «Вёрстка»: Российские военные суды в приграничных регионах буквально каждый день рассматривают дела о пьянстве в армии

Издание «Вёрстка» решило разобраться, что сейчас в российской армии выросло количество разбирательств военных судов по поводу злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами в рядах армии. Причем количество таких дел, как утверждает «Вёрстка», растет по мере близости к линии фронта.

Собеседники издания говорят, что так военные пытаются справиться со стрессом и пост-травматическим расстройством после увиденного на передовой. Помимо алкоголя, российские военные употребляют наркотические вещества, в частности марихуану и мефедрон. Только за первое полугодие 2023 было заведено 34 уголовных дела в связи с хранением и употреблением наркотиков — приводит цифры «Вёрстка».

13:56 Поврежденный после вчерашнего взрыва Крымский мост

Спутниковый снимок поврежденного пролета Крымского моста в Керченском проливе, 17 июля 2023 г.
Спутниковый снимок поврежденного пролета Крымского моста в Керченском проливе, 17 июля 2023 г. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

13:30 «Беларускі Гаюн»: в Беларусь прибыли самолет Пригожина и четвертая колонна боевиков ЧВК «Вагнер»

Издание «Беларускі Гаюн» утром сообщило о том, что личный бизнес-джет Евгения Пригожина в четвертый раз приземлился в Беларуси. Борт Embraer Legacy 600 под регистрационным номером RA-02795, следовавший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в 11:05 по местному времени в военном аэродроме в Мачулищах. По данным издания, предыдущие визиты Пригожина в страну имели место 27 июня, а затем 1 и 11 июля.

По сведениям нескольких беларусских СМИ, сегодня же в страну прибыла четвертая колонна ЧВК «Вагнер».

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео, на котором запечатлено движение автоколонны по трассе М5. «Беларускі Гаюн» уточняет, что по этой трассе колонна движется в направлении Осиповичей и лагеря в деревне Цель. По данным издания, растянувшаяся на пять километров автоколонна состоит как минимум из 80 машин с номерами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, среди которых:

  • 18 фур,
  • больее 20 пикапов УАЗ,
  • грузовики-фургоны,
  • около 20 микроавтобусов УАЗ СГР, которые называют «Буханка»
  • автобусы ПАЗ,
  • микроавтобусы
  • несколько «Уралов» и «КамАЗов»

В деревне Цель сейчас расположился палаточный лагерь для боевиков ЧВК «Вагнер», куда они начали прибывать после недавнего мятежа и попытки зайти в Москву.

Ранее пограничная служба Украины подтверждала факт существования такого лагеря. Спутниковые снимки движения предыдущих трех колонн боевиков Пригожина и их лагеря ранее публиковала The New York Times.

12:47 Обстрелян поселок в Белгородской области. Пострадало 5 человек

По сведениям губернатора региона Вячеслава Гладкова, окраина поселка Шамино сегодня подверглась обстрелу. По предварительным данным местных властей пострадало пятеро мирных жителей.

Один мужчина находится в состоянии средней тяжести после осколочного ранения грудной клетки, у остальных четверых раненых — легкие ранения.

12:25 Деревня в Курской области подверглась обстрелу со стороны Украины

Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что сегодня утром была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Местные власти зафиксировали четыре «прилета» со стороны Украины.

В результате оказались повреждены два домовладения и возник пожар на машинно-тракторном заводе.

12:10 Россия обстреляла 10 областей Украины, затронув 148 населенных пунктов и 64 инфраструктурных объекта — Военный медиацентр

Ситуационный центр Минобороны Украины в ежедневной сводке сообщает о том, что за минувшие сутки Россией атаковано 10 областей Украины, а именно 148 населенных пунктов и 64 объекта инфраструктуры.

Обстрелы велись из стрелкового оружия, грантометов, минометов, танков, артиллерии, ударных беспилотников, крылатых ракет, ЗРК, тактической авиации и РСЗО. Общее количество погибших и пострадавших уточняется.

11:51 «Агентство»: российский десантник Филатьев возможно получил политубежище во Франции

В августе минувшего года, когда Павел Филатьев приехал во Францию служба RFI на русском взяла у него эксклюзивное интервью.

11:24 Россия предложила возместить украинское зерно для «нуждающихся стран» Песков

Пресс-секретарь Путина прокомментировал ситуацию с Черноморской зерновой инициативой ООН, действие которой закончилось накануне, а Россия отказалась продлевать соглашение. Песков отметил, что Россия «высоко ценит» усилия генсека ООН Гутерриша в переговорном процессе. Позицию же европейских стран представитель российского президента оценил как «бессовестную». Путинский пресс-секретарь заявил, что РФ готова бесплатно заменить поставки украинского зерна своей продукцией для «нуждающихся стран» и что поставки зерна из России в Африку будут обсуждаться на саммите в Санкт-Петербурге в конце текущего месяца. При этом выходить на связь с Эрдоганом Путин пока «не планирует».

Относительно вчерашней атаки на Крымский мост Песков выразил уверенность, что атака была организована украинской стороной. Вопрос о признании «киевского режима» террористическим он проигнорировал. Пресс-секретарь российского президента сообщил, что предложения по «усилению защищенности» Крымского моста «пока готовятся».

10:56 Балкер с украинским зерном проходит через Босфорский пролив

Балкер TQ Samsun под турецким флагом, перевозящий зерно в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН, проходит через Босфор в Стамбуле, Турция, 18 июля 2023 г.
Балкер TQ Samsun под турецким флагом, перевозящий зерно в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН, проходит через Босфор в Стамбуле, Турция, 18 июля 2023 г. REUTERS - MURAD SEZER

10:07 «Сделано в Ирландии» — такую надпись нашли на ударном дроне, атаковавшем Николаевскую область

На двигателе ударного беспилотника «Шахед», атаковавшего Николаевскую область Украины, обнаружена надпись «Сделано в Ирландии». Вероятно, это связано с тем, что Россия собирает дроны из составных частей от других устройств.

Двигатель дрон

09:15 Ночью Россия атаковала порты Украины. Минобороны РФ заявило об атаке дронов по Крыму

Российская армия выпустила 36 ударных дронов «Шахед» и 6 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря и с территории оккупированного Крыма. Воздушным силам ВСУ удалось сбить все крылатые ракеты, 31 «Шахед» и один разведывательный беспилотник. Почти все снаряды сбили еще над Одесской и Николаевской областями, остальные — над Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областями.

В ночь после отказа России продлевать «зерновую сделку» целью российских атак, судя по всему, являлись украинские порты на юге. Известно об одном попадани по промышленному объекту в Николаеве. Американский телеканал CNN написал о четырех сильных взрывах, которые были слышны в Одессе этой ночью.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал удары так: «Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и "шахидов" — еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта».

Минобороны РФ заявило, что оккупированный Крым был атакован 28 беспилотниками, 17 из которых были уничтожены средствами ПВО, а 11 — «подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение».

09:00 Генштаб ВСУ: украинские войска «имеют успех в наступлении» на двух направлениях на юге

Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что на направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное украинская армия «имела успех, закрепляется на достигнутых рубежах». 

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. По сообщению Генштаба ВСУ, Россия «оказывает мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои».

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