511-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 19 июля, — 511-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:55

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и президент Владимир Зеленский в Киеве 19 июля 2023. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

15:40 После ночного удара по Одессе Зеленский напомнил о потребности Украины в дополнительных средствах ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Ирландии прокомментировал ночной массированный удар с воздуха, нанесенный РФ по Украине. Основной целью стала Одесса и портовая инфраструктура.

Зеленский подчеркнул, что для защиты с воздуха (в том числе, и Одессы) Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны — франко-итальянская SAMP/T или американская Patriot.

«Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP/T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно.Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру.Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявлял, что минувшей ночью РФ сознательно целилась в инфраструктуру «зерновой сделки». В ночь на 19 июля российские силы выпустили по Украине 31 ракету и 32 ударных беспилотника типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила 14 ракет и 23 БПЛА.

15:20 Премьер-министр Ирландии объявил в Киеве о дополнительной помощи Украине

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар 19 июля в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Украине дополнительно €5 млн гуманитарной помощи и €2 млн через систему ООН.

«Сегодня я заверил президента Зеленского, что мы будем продолжать оказывать финансовую практическую и политическую помощь», — сказал Варадкар на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины. По его словам, 5 миллионов евро — это дополнение к тем 100 миллионам, которые Ирландия ранее выделила в том числе в фонд ЕС, который используется для закупки для Украины нелетальной помощи.

Лео Варадкар также сообщил, что Ирландия будет обучать украинских военных в сфере разминирования и в сфере военной медицины. Дублин предоставляет помощь Украине в сфере инфраструктуры, поставляя определенное оборудование для восстановления энергоснабжения, а также для очистки воды.

Перед встречей с Владимиром Зеленским глава правительства Ирландии Лео Варадкар посетил город Бучу.

14:50 «Важные истории» нашли элитную квартиру в Лондоне у семьи создателя российских ударных дронов «Ланцет»

Жена и сын создателя российских ударных дронов «Ланцет» Александра Захарова — Светлана и Лаврентий Захаровы — владеют квартирой стоимостью почти в 2 миллиона долларов в элитном районе Лондона — в километре от Биг-Бена и Букингемского дворца. Об этом 19 июля в своем материале сообщает расследовательское издание «Важные истории».

Великобритания ввела санкции в отношении компании-производителя «Ланцетов» — ООО ЦСТ (Zala Aero Group), но семья Захаровых под ограничения не попала. Однако производство дронов отчасти является «семейным бизнесом» — в нем участвуют жена Захарова Светлана, старший сын Никита и дочь Мария. Никита Захаров владеет компанией «Аэроскан», а Мария Захарова – «Орион». Обе фирмы — главные поставщики ООО ЦСТ.

Беспилотники «Ланцет» производит Zala Aero Group, ее основное юрлицо – ООО "ЦСТ". Контрольным собственником компании является Александр Захаров (50,85%), оставшаяся доля принадлежит госконцерну «Калашников».

Владеющий квартирой в Лондоне Лаврентий Захаров давно живет за границей, он окончил Университетский колледж Лондона и Лондонскую школу экономики, работал в агентствах ООН в Нью-Йорке и Риме. С мая 2023 года Лаврентий Захаров работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) в Женеве.

14:00 Минобороны РФ обнародовало свою «версию» ночного удара с воздуха по Украине

В дневной сводке 19 июля военное ведомство РФ заявило, что минувшей ночью российские силы «нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области». В сводке традиционно утверждается: «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута».

13:20 Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Российский руководитель Владимир Путин не примет участия в саммите БРИКС, который пройдет в 22 - 24 августа в Йоханнесбурге. Об этом днем 19 июля сообщило агентство France-Presse, цитируя заявление администрации президента ЮАР.

Как отмечает AFP, отказ Путина от очного участия в саммите избавляет ЮАР, которая председательствует в БРИКС и отказывается осудить вторжение России в Украину, от сложной дилеммы. В отношении Путина Международным уголовным судом (МУС) выдан ордер на арест, и ЮАР как страна-участница МУС должна взять под стражу российского правителя при его появлении на своей территории.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — цитирует AFP заявление пресс-секретаря президента ЮАР Сирила Рамафосы. Это решение было принято после «серии консультаций», проведенных Рамафосой в последние месяцы, последняя консультация состоялась «минувшей ночью», добавил пресс-секретарь президента ЮАР.

Арест Владимира Путина властями страны стал бы актом «объявления войны» России и угрожал бы «безопасности, миру и порядку в Южноафриканской республике», заявлял президент Рамафоса, согласно официальным документам, опубликованным в ЮАР 18 июля в разгар общенациональной дискуссии по этому вопросу.

Глава ЮАР был вынужден давать объяснения в суде, куда обратилась основная оппозиционная партия ЮАР Демократический альянс, требуя обязать правительство обеспечить арест и передачу Путина в МУС в том случае, если он появится в стране.

В недавнем интервью местным СМИ виц-президент ЮАР Пол Машатиль сообщал, что его правительство пытается убедить Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

(В группу БРИКС входят ЮАР, Бразилия, Китай, Индия и Россия).

12:40 Испания объявила об отправке новой партии военной помощи Украине

Из Испании в Украину уже отправлен полевой госпиталь, а на следующей неделе будут доставлены 4 танка Leopard 2А4, 10 бронетранспортеров, а также вездеходные бронированные машины, грузовики и машины скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба испанского министерства обороны.

Накануне министр обороны страны Маргарита Роблес в рамках 14-й встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» сообщила о том, что 18 июля из Испании в Украину отправлен полевой госпиталь с возможностями экстренной хирургии, послеоперационными помещениями, аптекой, пунктом стерилизации, лабораторией и двумя модулями госпитализации. 23 июля это оборудование прибудет в Польшу, откуда отправится транзитом в Украину. По словам Роблес, в понедельник в Украину вернулись украинские врачи и персонал, которые «после двух недель интенсивной подготовки в Сарагосе способны развернуть, настроить и управлять этим госпиталем в зоне конфликта».

Маргарита Роблес также сообщила, что на следующей неделе в Украину буду отправлены четыре танка Leopard 2A4, последние из обещанных Испанией в рамках «танковой коалиции». Вместе с ними Киеву передадут десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, легких грузовиков и машин скорой помощи.

Первые шесть танков Leopard 2A4 из своих арсеналов Испания передала Украине весной. В мае Маргарита Роблес сообщала о намерении передать Киеву еще 4 танка и партию боевых машин пехоты. На встрече в формате «Рамштайн» в июне министр обороны Испании заявила о будущей отправке для ВСУ 20 бронемашин и четырех танков Leopard 2, находившихся на ремонте.

12:00 Зеленский: РФ сознательно наносит удары по инфраструктуре Черноморской зерновой инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду утром провел совещание, посвященное ночным российским ударам по Одесской и Житомирской областям и другим регионам.

«Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, и каждая российская ракета — это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни», - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировали президента о последствиях российских ночных ударов.

17 июля РФ отказалась продлевать свое участие в Черноморской зерновой инициативе, соглашении, которое позволяет экспортировать зерновые и продовольствие из Украины морским путем.

11:30 Глава минобороны РФ Сергей Шойгу и активы его семьи — новое расследование проекта «Можем объяснить»

«Женщины Шойгу. Кто хранит общак семьи министра обороны РФ и делает дорогие подарки его близким». Под таким заголовком журналистский проект «Можем объяснить» опубликовал 19 июля новое расследование, касающееся активов и имущества близких родственников главы российского военного ведомства Сергея Шойгу.

«Глава минобороны по российским меркам является относительно небогатым чиновником. Но эта скромность никого не должна вводить в заблуждение. Дочери Шойгу владеют активами в сотни миллионов рублей, а их родственница регулярно делает им дорогостоящие подарки. Один из последних таких презентов проект “Можем объяснить” нашел в самом центре Москвы – по соседству с детьми министра Мантурова и покойного миллиардера Босова», — отмечает журналист-расследователь Илья Давлятчин.

11:00 «Медиазона»: РФ с начала года резко выросло число дел и приговоров военным за «самоволки»

С начала 2023 года в российские суды поступило 2076 уголовных дел о самовольном оставлении части военнослужащими в период мобилизации или военного положения (статья 337 УК РФ). Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Таковы результаты исследования, которое провели журналисты издания «Медиазона».

«К июню военные суды в России выносили по 100 приговоров по 337 УК каждую неделю», — отмечает издание. Рост числа приговоров за «самоволку» пришелся на март 2023 года.

Сейчас за самовольное оставление места службы в РФ осуждают чаще всего мобилизованных. Ранее по этой статье чаще выносили приговоры контрактникам.

Более чем в половине случаев приговор — условный срок.

10:00 В Крыму — пожар на российском складе боеприпасов

Утром 19 июля глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе аннексированного полуострова. О складе боеприпасов он не упоминал, заявив о перекрытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь. По его словам, планируется эвакуация жителей ближайших к полигону населенных пунктов (около двух тысяч человек). Аксенов Он также заявил, что пострадавших нет, а причины возгорания на полигоне в Кировском районе установит следствие.

Издание Astra сообщало, что в Кировском районе Крыма горит и детонирует склад боеприпасов армии РФ. Там хранятся гранаты, минометные мины, стрелковое вооружение и артиллерийские снаряды.

Украинские телеграм-каналы публиковали видео пожара и взрывов на складе боеприпасов вблизи города Старый Крым, который находится в Кировском районе.

09:30 Власти Украины и военные сообщили подробности о ночном ударе РФ по Одесской области

Командование ВСУ «Юг» сообщило, что в ночь на 19 июля российские силы одновременно ударили по Одесской области ракетами «Оникс» берегового комплекса в Крыму, авиационными ракетами Х-59 и Х-22, а также дронами Shahed-136.

Ракету Х-59 украинские ПВО сбили на подлете к берегу, она упала в одном из кварталов Одессы и образовала большую воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий. Три человека получили травмы. В результате работы ПВО взрывной волной в Одессе повредило несколько многоквартирных домов. По меньшей мере, шесть человек, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью.

Ракеты «Оникс» и авиационные Х-22 были нацелены на портовую и критическую инфраструктуру. Они попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. Возник пожар. Обошлось без пострадавших. В Одесском районе под обстрел попал промышленный объект, где ранения получил гражданский сотрудник. Поражены два складских помещения — с табаком и пиротехникой.

Командование ВСУ «Юг» утверждает, что ПВО уничтожило все 12 ракет морского базирования «Калибр», выпущенных россиянами по Одессе.

В небе над Одесской областью также было уничтожено 8 беспилотников типа «Shahed-136». Еще 2 дрона были сбиты над Николаевской областью.

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал, что воздушная атака на город, предпринятая РФ минувшей ночью, была, возможно, самой массированной с начала полномасштабного вторжения. Повреждены жилые дома в двух районах — Пересыпском и Киевском, пострадало Слободское кладбище.

09:00 Ночью силы РФ нанесли по Украине удары ракетами «Калибр», «Оникс», Х-22 и «Шахедами». ПВО уничтожила 37 целей

В ночь на 19 июля Россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 ударных дрона Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей, сообщило утром командование Воздушных сил ВСУ. «Уничтожено 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59, 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131», — уточняется в сообщении.

Как отмечается, в течение нескольких волн атаки силы РФ применили:

16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», предположительно с малого ракетного корабля «Ингушетия» и фрегата «Адмирал Эссен» из акватории Черного моря.

8 крылатых ракет Х-22 были запущены самолетами Ту-22М3 из акватории Черного моря, а 6 крылатых ракет «Оникс» - береговым ракетным комплексом «Бастион» из Крыма.

Одну управляемую авиационную ракету Х-59 запустил истребитель Су-35 из акватории Черного моря.

32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" запустили с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская обл).

В сообщении ВСУ указано, что в основном были атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты в Одесской области.

«Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации», — подчеркнули в командовании Воздушных сил.

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