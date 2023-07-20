Россия снова бомбит украинские порты. 512-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Четверг, 20 июля, — 512-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Местная жительница убирает осколки стекла из окна своего дома после российской ночной атаки по Николаеву. Украины, 20 июля, 2023.

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18:16 Россия до сих пор не предоставила МАГАТЭ доступ к крышам реакторов ЗАЭС

Об этом агентство сообщило в четверг в связи с обвинениями Украины в нечестной игре.

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за последнюю неделю провели дополнительные инспекции и обходы на украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — пока не обнаружив никакой тяжелой военной техники, взрывчатки или мин, — но они все еще ожидают доступа на крыши реакторных зданий», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

18:11 Жозеп Боррель: ЕС создаст специальный фонд для обороны Украины на сумму 20 млрд евро

Европейский Союз будет выделять до пяти миллиардов евро ($5,57 миллиарда) в год в течение следующих четырех лет на нужды обороны Украины через «специальную секцию» в рамках Европейского фонда мира, — заявил в четверг глава внешнеполитического ведомства ЕС.

«Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работал очень хорошо, и мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом в нем, с конкретным финансированием, которое можно оценить по цифрам, которые я упомянул», — сказал Боррель журналистам на пресс-конференции после встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

17:22 Прокуратура запросила 20 лет колонии особого режима Алексею Навальному по делу о создании экстремистского сообщества

Во время прений на выездном заседании Мосгорсуда прокуратура запросила 20 лет колонии политику Алексею Навальному. Заседание проходило 20 июля в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает 9-летний срок по предыдущему делу.

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17:19 МИД РФ ограничил передвижения сотрудников британских дипмиссий

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Меры объявлены временному поверенному в делах Великобритании в России Т. Додду «в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в т. ч. препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», — говорится в тексте сообщения.

По словам российского МИД, передвижения санкционированы для всех сотрудников посольства в Москве, за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом. Такие же меры объявлены для сотрудников генконсульства в Екатеринбурге, за исключением генерального консула.

Чтобы выехать за пределы 120-ти км, британские дипломаты должны направлять уведомления не позднее чем за 5 дней до даты поездки «о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки», — пишет российский МИД.

17:06 Совет Безопасности ООН проведет заседание в пятницу в связи с выходом России из Черноморского зернового соглашения

Совет Безопасности обсудит «гуманитарные последствия» выхода России из соглашения, которое позволяло в течение последнего года безопасно экспортировать зерно из Украины в Черное море, — сообщила в четверг Великобритании, председательствующая в ООН по ротации.

16:57 Минфин: Новые санкции США нацелены на металлургический и горнодобывающий секторы, персональные санкции объявлены против Алексея Кудрина

Соединенные Штаты в четверг ввели новые санкции в отношении России, направленные против 18 физических лиц и десятков организаций и призванные перекрыть доступ Москвы к товарам, поддерживающим ее войну против Украины, — сообщило Министерство финансов США.

Новые меры также призваны «сократить доходы России от металлургического и горнодобывающего сектора, подорвать ее будущие энергетические возможности и ухудшить доступ России к международной финансовой системе», — говорится в заявлении министерства.

В список физических лиц, против которых введены санкционные ограничения, внесен Алексей Кудрин.

16:41 ЕС вводит антироссийские санкции в отношении 18 физических и 5 юридических лиц

Ограничительные меры наложены за нарушение прав человека в Афганистане, Южном Судане, ЦАР, Украине и России.

16:36 Канада вводит новые антироссийские санкции в связи с вторжением на Украину

Ограничительные меры введены против 39 россиян и 25 российских юридических лиц, — заявила в четверг министр иностранных дел Мелани Жоли.

В своем заявлении Жоли отметила, что некоторые из санкций будут направлены против ведущих членов ЧВК «Вагнер», которая была активно вовлечена в войну в Украине, а также принимала участие в боевых действиях в Африке.

16:30 Великобритания сняла санкции с бизнесмена Тинькова после заявления Брэнсона

Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова в четверг, через несколько дней после обращения британского миллиардера Ричарда Брэнсона и примерно через девять месяцев после того, как Тиньков, критикующий вторжение Москвы в Украину, отказался от российского гражданства.

Великобритания ввела санкции против Тинькова, основателя цифрового банка «Тинькофф», через месяц после вторжения России на Украину в феврале этого года, назвав его «видным российским бизнесменом», который был вовлечен в сферу, имеющую стратегическое значение для российского правительства.

Тиньков оспорил это решение, регулярно критикуя действия России в Украине, продал свою долю в Тинькофф Банке и в октябре прошлого года отказался от российского гражданства, заявив, что не хочет ассоциироваться с «фашизмом» и людьми, сотрудничающими с «убийцами».

О снятии санкций в четверг объявило казначейство Великобритании.

Олег Тиньков, иллюстративное фото REUTERS - Maxim Shemetov

16:14 Путин не приедет на саммит БРИКС — дипломатия ЮАР

Владимир Путин принял решение не посещать саммит БРИКС чтобы не «скомпрометировать» мероприятие, — сообщил в четверг высокопоставленный южноафриканский дипломат.

Путин был приглашен на саммит, в котором принимают участие ЮАР, Бразилия, Китай, Индия и Россия, запланированный с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР).

В марте МУС выдал ордер на его арест по обвинению в военном преступлении — «депортации» украинских детей после вторжения в Украину.

Как член МУС, ЮАР должна арестовать Путина, если он въедет на ее территорию. Поэтому его появление на саммите БРИКС стало сложной дилеммой для Претории, которая по-прежнему близка к Москве и отказывается осудить ее вторжение на Украину.

По словам посла ЮАР по особым поручениям в Азии и странах БРИКС Анила Суклала, было принято «коллективное» решение о том, что Путин будет участвовать в дискуссиях на саммите дистанционно.

«Президент Путин понимает дилемму, стоящую перед Южной Африкой, и не хотел ставить под угрозу саммит и создавать проблемы для ЮАР», — заявил он журналистам в Йоханнесбурге.

Ранее, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что арест Путина означал бы «объявление войны».

15:47 The Washington Post: Украина начала применять американские кассетные боеприпасы на юго-востоке страны

По сведениям американской газеты The Washington Post, Украина начала применение кассетных боеприпасов из США на юго-востоке страны для того, чтобы «разрушить хорошо укрепленные российские позиции», которые замедляют украинское контрнаступление.

Один из украинских чиновников сообщил WP на условиях анонимности, что боеприпасы были выпущены по российским позициям, чтобы разрушить российские траншеи. По словам главы Пентагона, Ллойда Остина Украина в письменном видео обязалась не применять эти кассетные боеприпасы в населенных пунктах и что позже предпримет усилия по очистке районов, где было размещено это оружие.

Ровно неделю назад 13 июля американский телеканал CNN написал о том, что по их данным Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и начала их использование. Тогда украинский генерал Тарнавский заявил, что такие снаряды могут «радикально изменить ситуацию на поле боя». В тот же день информацию об успешной передаче боеприпасов подтвердил и Пентагон.

В минувшее воскресенье Путин заявил, что Россия «оставляет за собой право на ответные действия».

15:23 Власти Кыргызстана отрицают реэкспорт товаров двойного назначения в Россию в обход санкций

Власти Кыргызстана, подозреваемого в реэкспорте в Россию оборудования, используемого в военных целях, опровергли в четверг эту информацию. Отрицая государственную помощь Москве в обходе западных санкций, введенных после вторжения в Украину, они при этом признают «возможное» участие частных компаний.

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14:37 Жители Николаева рассказали о ночных российских ударах по городу

14:25 Великобритания ввела санкции против руководителей «Вагнера» и их подставных компаний в связи с деятельностью в Африке

Новый пакет из 13 санкций Великобритании направлен «против физических и юридических лиц, связанных с деятельностью группы "Вагнер" в Африке». Речь идет в том числе о казнях и пытках в Мали и Центральноафриканской Республике и «угрозах миру и безопасности» в Судане. Подробности опубликованы на сайте правительства Великобритании.

Кто попал в списки?

Глава группы «Вагнер» в Мали Иван Александрович Маслов . По данным британского правительства, в марте 2022 года наемники «Вагнера» вместе с малийскими войсками уничтожили не менее 500 человек в Муре, включая казни без суда и следствия, а также изнасилования и пытки.

Глава группы «Вагнер» в Центральноафриканской Республике Виталий Викторович Перфильев — подозревается в «преднамеренном уничтожении мирных жителей».

Руководитель операций группы «Вагнер» в Центральноафриканской Республике Константин Александрович Пикалов — подозревается в «преднамеренном уничтожении мирных жителей» и в осуществлении пыток и убийств.

Пять юридических и физических лиц, причастных к созданию угрозы миру и стабильности в Судане, в том числе «путем проведения дезинформационных кампаний и поставок военного оборудования, стали объектами нападения».

В чем суть санкций?

Граждане, компании и банки Великобритании больше не смогут вести дела с указанными лицами и компаниями.

Будут заморожены любые активы «Вагнера», находящиеся в Великобритании.

Будет наложен запрет указанных лиц на въезд в Великобританию.

Британский министр по делам развития и Африки Эндрю Митчелл прокомментировал новый санкционный пакет:

Группа «Вагнер» совершает злодеяния на Украине, а также безнаказанно действует в таких странах, как Мали, Центральноафриканская Республика и Судан. Где бы ни действовала компания «Вагнер», она оказывает катастрофическое воздействие на население, усугубляет существующие конфликты и подрывает репутацию стран, принимающих ее. Эти санкции разоблачают отвратительных личностей, по чьему заказу нарушается международное гуманитарное право, заставляя их отвечать за тот серьезный вред, который они наносят ни в чем не повинному гражданскому населению ради финансовой выгоды.

14:00 В результате российской атаки по Одессе выбило окна в консульстве Китая

13:50 Военный лагерь боевиков ЧВК «Вагнер» в беларусской деревне Цель

Спутниковый снимок военного лагеря боевиков ЧВК «Вагнер» в беларусской деревне Цель. 16 июля, 2023. via REUTERS - PLANET LABS PBC

13:15 Атакованный вчера склад российских боеприпасов в оккупированном Крыму детонирует до сих пор

После атаки склада российских боеприпасов в минувший вторник боевыми беспилотниками снаряды продолжают детонировать. Это происходит уже более суток. Как сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», единичные взрывы были слышны сегодня утром.

Оккупационные власти Крыма до сих пор не прокомментировали случившееся и не назвали причин, ни продолжающихся взрывов, ни возникшего пожара на полигоне. Зато они объявили эвакуацию четырех населенных пунктов поблизости от склада.

12:00 За сутки Россия обстреляла 10 областей Украины, затронув 134 населенных пункта и 99 инфраструктурных объектов — Военный медиацентр Украины

Ситуационный центр Минобороны Украины сообщает, что российским обстрелам за минувшие сутки подверглись 10 областей страны. Затронуты 134 населенных пункта и 99 инфраструктурных объектов.

Атаки велись из различных видов вооружения: гранатометов, стрелкового оружия, РЗСО, минометов, танков, артиллерии, ЗРК, ударных беспилотников, ОТРК, БРК «Бастион». Запуски снарядов осуществолялись с кораблей Черноморского флота, стратегической и тактической авиации.

11:44 Беларусские военные проводят учения с боевиками ЧВК «Вагнер» — Минобороны РБ

Министерство обороны Беларуси заявило, что «Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер"» на полигоне «Брестский». «В условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, — это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки», — отмечается в заявлении ведомства.

По сведениям мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», в течение последних суток в республику прибыло не менее трех колонн с наемниками. Военной техники, как и ранее, замечено не было. Итого за минувшие сутки в Беларусь прибыло не менее 800 человек (все они, предположительно, — боевики ЧВК «Вагнер») и 175 единиц техники, в основном автомобильной.

«Беларускі Гаюн» констатировал активность на аэродромах «Мачулищи», «Лида», «Барановичи» и «Лунинец». Замечены перемещения военно-транспортных самолетов, вертолетов и истребителей.

11:00 В Сумах разбирают завалы после российской атаки

10:32 Власти Одессы: после ночного российского удара погиб один человек, как минимум четверо — ранены

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил подробности российских ударов по городу: «Атаковав именно порты зерновой сделки, нанеся повреждения портовой инфраструктуре, террористы попали также в объекты гражданской инфраструктуры, которые никак не связаны с портами».

Административное здание в центре Одессы оказалось полностью разрушено, а еще несколько жилых и нежилых домов оказались повреждены взрывной волной. Возник пожар площадью в 300 кв. метров. Из-под завалов извлекли тело 21-летнего охранника одного из зданий. Еще четверо местных жителя ранены, включая одного ребенка. Пострадал сотрудник одного из складов.

Кипер подчеркнул, что среди снарядов, которые не удалось отразить украинским системам ПВО, — сверхзвуковые ракеты «Оникс» и Х-22.

10:16 Британская разведка: Черноморский флот РФ может начать активнее пресекать вывоз украинского зерна

После отказа РФ продлевать «зерновую сделку» российское министерство обороны заявило, что по умолчанию будут исходить из того, что все суда, приближающиеся к Украине, имеют на борту оружие. Британская разведка предполагает, что Черноморский флот РФ начнет учинять больше препятствий вывозу украинского зерна.

Однако, британское оборонное ведомство считает, что такие «блокадные» операции российского флота подвергнутся риску со стороны украинских крылатых ракет береговой обороны и безэкпипажных надводных аппаратов (по сути — надводных беспилотников)

09:57 Оккупированный Крым подвергся атаке дронов. По данным «главы» Крыма Аксенова, погибла 14-летняя девочка

Беспилотник атаковал населенный пункт на северо-западе Крыма, повредив четыре административных здания. По данным оккупационного «главы» Крыма Сергея Аксенова, в результате удара погибла 14-летняя девочка.

Telegram-канал Baza уточняет, что это произошло в поселке городского типа Раздольное, а девочку звали Ириной. По версии Baza, она с подругой пошла встречать рассвет и оказалась на центральной площади Раздольного ровно в момент прилета дрона. В результате она получила «множественные осколочные ранения брюшной полости и головы» и скончалась в больнице.

09:40 Генштаб ВСУ: идут бои на Бахмутском направлении. Россия «безуспешно» пыталась вернуть село Приютное в Запорожской области

По словам спикера Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева, силы ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута. В частности, продолжаются бои возле Курдюмовки. По утверждению Генштаба ВСУ, Россия продолжает оказывать «мощное сопротивление», но несут «значительные потери».

ВСУ «имели успех» на двух южных направлениях: Малая Токмачка — Вербовое, Новоданиловка — Роботино. По словам Ковалева, Россия «безуспешно» пыталась «восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного» Запорожской области на южном фронте.

09:24 Последствия ударов по Одессе и Николаеву

Спасатели разбирают завалы в центре Одессы после ночного российского удара. Украина, 20 июля, 2023. REUTERS - STRINGER

Тушение трехэтажного жилого дома в Николаеве после ночной российской атаки. Украина, 20 июля, 2023. via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

08:50 МВД Украины: под массированный российский обстрел попали Николаев, Одесса, Сумы, Чернигов и Донецкая область

Россия нанесла удар по трехэтажному жилому дому в Николаеве. По данным МВД Украины, в результате пострадало 18 человек, из которых 9 — госпитализированы, включая пятерых детей. Частично разрушены второй и третий. Кроме того, пострадал один спасатель. Спасено двое человек и 30 жителей эвакуированы.

UPD: Губернатор региона Ким говорит о 19 пострадавших.

Ночной удар по Сумам произошел около трех часов ночи и повредил несколько зданий, вызвав пожары, в том числе на территории детского лагеря. Местные власти сообщают о трех «прилетах» беспилотников «Шахед», два их которых удалось сбить. По предварительным данным, пострадала медсестра сотрудница учреждения. Возгорания потушены.

08:37 «Никогда не видел ничего подобного» — корреспондент CNN о российской атаке по Одессе

Корреспондент американского телеканала CNN Алекс Марккуардт оценил третью массированную российскую атаку по Одессе как «гораздо более мощную», чем бомбардировка накануне. Более того, по его словам, сегодняшняя атака по Одессе является самой сильной с начала полномасштабного вторжения.

08:24 Ночью Россия бомбила Одессу и Николаев

Минобороны Украины сообщает, что атаке подверглись порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Большая часть ночных российских атак пришлась по Одессе и Николаеву, а также по Сумам, Чернигову и Донецкой области. Воздушная тревога объявлялась с полуночи до полчетвертого утра. По данным украинских воздушных сил, Россия запустила этой ночью 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе, среди которых:

7 крылатых ракет «Оникс» , запущенных с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму;

, запущенных с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму; 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, запущенных с восьми самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря;

3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» , предположительно запущенных с подводной лодки из акватории Черного моря — две из них сбито воздушными силами ВСУ;

, предположительно запущенных с подводной лодки из акватории Черного моря — две из них сбито воздушными силами ВСУ; 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» , запущенных из Крыма — три из них сбито воздушными силами ВСУ;

, запущенных из Крыма — три из них сбито воздушными силами ВСУ; 19 ударных беспилотников типа «Шахед-136/131», запущенных с двух направлений — южного, из Чауды в Крыму и северо-восточного, из Курска — 13 из которых сбито воздушными силами ВСУ.

Если среди беспилотников украинские воздушные силы сбили более половины устройств, то из 19 крылатых ракет сбито всего пять, то есть чуть более четверти.

08:02 Последствия ночного удара по Николаеву

Спасатели тушат жилой дом после ночной российской атаке по Николаеву. Украина, 20 июля, 2023. REUTERS - STRINGER

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