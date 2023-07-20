Новые ночные удары российских сил по Одессе и Николаеву 20 июля — главное

Российская армия третью ночь подряд подвергла Украину массированному удару ракетами и дронами. В ночь на 20 июля под обстрел попали Одесса и Николаев. ВСУ сообщили о 19 запущенных силами РФ ракетах, из которых сбиты были только пять. В Одессе, которую обстреляли третью ночь подряд, в центре города разрушено административное здание. В Николаеве под удар попал трехэтажный жилой дом. По предварительным данным, три человека погибли. В ВСУ признали нехватку систем ПВО для защиты юга страны и указали на сложность перехвата российских противокорабельных ракет «Оникс».

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В Одессе ракетным ударом разрушено административное здание в центре города. В 10 часов утра глава обладминистрации Олег Кипер сообщил об одном погибшем — охраннике гражданского здания, мужчине 2022 года рождения.

Власти сперва сообщали о четырех раненых местных жителях. Затем уточнили число пострадавших: 8 человек, в том числе трое спасателей. Три человека госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Олег Кипер также сообщил, что в Одессе повреждения получили несколько жилых домов, а также здание консульства Китая.

Последствия российского ночного удара по Одессе. pic.twitter.com/3zkSvc5i2J — RFI на русском (@RFI_Ru) July 20, 2023

Под обстрел попала портовая инфраструктура Одессы, а в области удар был нанесен по складским помещениям.

Глава ОВА отметил, что в Одесской области силам ПВО удалось сбить 12 беспилотников типа Shahed, а также две ракеты «Калибр». Он признал, что ракеты воздушного базирования Х-22 и противокорабельные ракеты «Оникс» поразить не удалось.

Россия обстреляла этой ночью Николаев. Последствия атаки. pic.twitter.com/bW8WfF8V4R — RFI на русском (@RFI_Ru) July 20, 2023

По Николаеву ракетный удар был нанесен в три часа ночи. Частично был разрушен трехэтажный жилой дом, возник пожар на площади 450 м². В ходе спасательных работ утром из-под завалов извлекли тело одного погибшего, сообщил замглавы городской администрации Анатолий Петров. Во второй половине дня спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины, передала медиакорпорация «Суспільне» информацию начальника полиции области Сергея Шайхета.

Местные власти сообщили о 19 раненых. Из них госпитализировано 9 человек, в том числе пятеро детей.

Помимо не подлежащего восстановлению трехэтажного жилого дома, еще 10 домов получили повреждения в результате российского удара.

Командование ВСУ о ночном российском ударе и трудностях ПВО

По сообщению украинских Воздушных сил, в ночь на 20 июля Россия запустила по Украине 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе, среди которых:

7 крылатых ракет «Оникс», запущенных с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму;

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 с восьми самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря;

3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр», предположительно, с подводной лодки из акватории Черного моря;

5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К», запущенных из Крыма;

19 ударных беспилотников типа «Шахед-136/131», запущенных с двух направлений — южного (Чауды в Крыму) и северо-восточного (Курск).

Из 19 ракет украинским ПВО удалось сбить только 5: две ракеты «Калибр» и три «Искандера-К». Сбито было также 13 дронов из 19-ти.

В командовании ВСУ 20 июля указали на сложность перехвата ракет «Оникс», которые российские силы использовали в ходе двух последних ночных ударов по Одессе и Николаеву. При подходе к цели эти противокорабельные крылатые ракеты летят на предельно малой высоте, что усложняет их обнаружение и уничтожение.

В эфире национального новостного телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил: «Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей. Летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего. Уже при заходе на цель ракета может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль, и это, собственно, усложняет ее выявление и уничтожение средствами ПВО». Игнат отметил, что противодействовать ракетам «Оникс» можно средствами РЭБ.

По словам спикера ВС ВСУ, Украине нужно усиление средств ПВО в южных регионах и портовых городах. Защиту могли бы обеспечить западные системы — американская Patriot или франко-итальянская SAMP-T. Союзники пока передали украинцам небольшое число этих средств.

Накануне, 19 июля, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP-T или Patriot для защиты Одессы с воздуха.

В сообщении об ударе, нанесенном Россией в ночь на 19 июля, говорилось о выпущенных 16 крылатых ракетах морского базирования «Калибр», 8 крылатых ракетах воздушного базирования Х-22, 6 противокорабельных ракетах «Оникс», одной авиационной ракете Х-59 и 32 ударных дронах типа Shahed.

Сбить удалось лишь половину ракет: 13 «Калибров» и ракету Х-59. Из 32-х БПЛА украинские силы уничтожили 23.

Российская воздушная атака в ночь на 18 июля была менее масштабной по числу ракет и дронов. ВСУ сообщали о запуске на южном направлении 6 ракет «Калибр» и 36 дронов. Было заявлено об уничтожении всех ракет и 31 ударного беспилотника.

Минобороны России о ночных ударах по югу Украины

Министерство обороны РФ признало новые обстрелы Одессы и Николаева. В своей дневной сводке 20 июля российское военное ведомство заявило о продолжении «ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования». В «районах Одессы и Ильичёвска Одесской области», как утверждается, были обстреляны «цеха производства и места хранения безэкипажных катеров». «В районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ», — заявляет МО РФ.

О «групповом ударе возмездия» по Одессе и Николаеву российское минобороны первый раз заявляло 18 июля. Той ночью, как сообщало ВСУ, по этим городам россияне выпустили 36 ударных дронов Shahed и 6 крылатых ракет «Калибр». В РФ утверждали, что бомбили места изготовления «безэкипажных катеров» и хранилища топлива.

В сводке 19 июля российское военное ведомство сообщало о ночном ударе «по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса». По заявлению командования ВСУ, россияне выпустили 31 ракету различных типов и 32 ударных дрона.

В ночь на 17 июля взрывами был поврежден Крымский (Керченский) мост. В его подрыве РФ обвинила Украину, заявив о «теракте» с использованием надводных беспилотников. В тот же день Москва объявила о прекращении своего участия в Черноморской зерновой инициативе (об экспорте продовольствия из Украины морским путем).

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