Пятьсот тринадцатый день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Пятница, 21 июля, — 513-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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16:10 В Черниговской области в результате обстрела погибла женщина

Из-под завалов дома культуры в Черниговской области, который сегодня атаковали российские войска, спасатели достали тело женщины. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. «Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы дома культуры. На месте работает ГСЧС», – написал он.

Около 10:40 по Киевскому времени в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Известно об обстрелах Одесской и Чернигоской областей.

16:00 Украинская разведка обладает данными о том, что в России могут готовить новые мятежи после бунта Пригожина

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. У Юсова спросили, есть ли у разведки информация о планах организовать в России новые бунты. «Да. Данные есть. Но зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давате не облегчать им работу», – ответил представитель ГУР.

15:45 Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 23 июля

В ближайшие выходные Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры, о которых договаривались ранее, говорится в сообщении пресс-службы главы Беларуси. Они обсудят «вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и многое другое».

15:30 Российские войска обстреляли село Дружба в Донецкой области: погибли двое детей

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, 21 июля около трех часов дня россияне обстреляли поселок из артиллерии – один из снарядов попал во двор. Погибли 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. В том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина – она доставлена в больницу.

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

15:10 Навального отправили в ШИЗО на 13 суток из-за того, что он «неправильно представился» сотрудникам колонии

Навальный проведет время до своего приговора по «экстремистскому делу» в ШИЗО, ему назначили еще 13 суток ареста за нарушение правил представления, написал в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

Накануне государственный обвинитель в прениях по делу об «экстремизме» потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам лишения свободы. Второму фигуранту дела Даниэлю Холодному запросили 10 лет лишения свободы.

Приговор судья планирует огласить 4 августа в 16.00.

14:15 Предположительно, Игоря Стрелкова (Гиркина) по статье 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)

Адвокат Стрелкова и руководитель юридической службы «Клуба рассерженных патриотов» Александр Молохов рассказал «Ведомостям», что Стрелков был задержан сотрудниками Следственного комитета в собственной квартире. По его словам, во время задержания Стрелков был один, поэтому его обстоятельства известны со слов очевидцев — соседей и консьержа. Точных данных о местонахождении и сути предъявленных обвинений у защиты пока также нет, рассказал Молохов.

В московском управлении СК заявили RTVI, что задержание проводили не они. По данным Baza, Стрелкова задержали сотрудники ФСБ, которые увезли его на вопрос. Сейчас местонахождение бывшего министра обороны ДНР неизвестно.

В апреле жительница Москвы обратилась в полицию с просьбой проверить Стрелкова о статье о дискредитации армии, пишет телеграм-канал «Редакция». Женщину возмутили его публикации в соцсетях, где тот «в открытую критикует руководство страны». Кроме того, она заподозрила Стрелкова в мошенничестве, так как тот не отчитывается, куда тратит пожертвования, собранные на военные нужды. По данным телеграм-канала 112, женщина писала свои жалобы на Стрелкова в течение 8 месяцев.

Несколько дней назад составили протокол о дискредитации армии на экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, который вместе со Стрелковым создал «Клуб рассерженных патриотов». Стрелков и Квачков регулярно вели совместные стримы, в которых резко критиковали политическое и военное руководство России.

13:55 Турция все еще надеется убедить Владимира Путина продлить зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что хочет убедить Путина перезапустить соглашение об экспорте украинских зерновых через Черное море, срок действия которого истек в понедельник вечером. «Думаю, нам удастся обеспечить продолжение, подробно поговорив с господином Путиным», — сказал Эрдоган турецким журналистам во время своего возвращения из региональной поездки, передает агентство Anadolu.

Турецкий президент также сказал, что поговорит по телефону на эту тему с Путиным.

Россия заверила, что готова вернуться к соглашению, если ее требования будут выполнены «в полном объеме». Москва утверждает, в частности, что ее собственные поставки сельхозпродукции и удобрений сдерживаются западными санкциями.

13:40 Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

«Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова», – написал Зеленский в Telegram.

Президент Украины поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе и министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову подготовить комплекс действий по продолжению работы «зернового коридора».

По ловам Зеленского, ситуацию на северной границе держат под пристальным контролем, следят за деятельностью наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси.

13:15 Путин пообещал ответ «всеми средствами» на агрессию против Беларуси

Владимир Путин допустил, что Польша претендует на западноукраинские земли и часть территории Беларуси. По его словам, в Киеве готовы «открыть ворота» западным «хозяевам», и это их право, но Беларусь — часть Союзного государства. «Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — заявил Путин во время заседания Совета безопасности РФ, которое транслировалось по телевидению.

12:50 «Репортеры без границ» нашли украинского журналиста Дмитрия Хилюка в российской колонии. Он был похищен под Киевом в начале войны

Журналист украинского издания УНИАН Дмитрий Хилюк, без вести пропавший в марте 2022 года, находится в колонии во Владимирской области. Как сообщается в документе «Репортеров без границ», его держат либо в ИК-7 под Ковровом, либо в ИК-6 в Мелехово. Это колонии строгого режима. ИК-6 известна тем, что там держат Алексея Навального.

Источники «Репортеров без границ» утверждают, что в обеих колониях находятся пленные украинцы, которым официально не предъявлено никаких обвинений, и доступа к адвокатам у них нет. Эту информацию подтвердили двое украинских военнослужащих, сидевших в ИК-7 и освобожденных в результате обмена.

Дмитрий Хилюк был похищен российскими военными у своего дома, расположенного к северу от Киева, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. По данным «Репортеров без границ», по состоянию на май 2022 года журналист находился в СИЗО № 2 города Новозыбков Брянской области. Оттуда его перевезли во Владимирскую область. В июне этого года Хилюку удалось передать своей семье сообщение: «Я в порядке. Я люблю вас. Передайте УНИАН, что я в тюрьме в России».

По данным Международного Комитета Красного Креста (МККК), Россия насильно удерживает около 10 тысяч украинских гражданских лиц. Украинские власти оценивают их число в 25 тысяч человек.

12:30 В РФ задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова (Гиркина), об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Его задержание также подтвердил адвокат Стрелкова.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня, в его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск, сообщает РБК.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

По словам жены Игоря Стрелкова Мирославы Регинской, его обвиняют по статье об экстремизме. О его местонахождении ей неизвестно, на связь Стрелков не выходил.

11:25 Школьников в России научат обращаться с беспилотниками на уроках военной подготовки

В российских школах с 1 сентября 2023 года в рамках курса начальной военной подготовки учащихся ознакомят основам боевого применения беспилотников. Об этом рассказал РИА «Новости» зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России, сенатор Артем Шейкин.

Он предоставил агентству ответ Минобороны РФ на свой запрос, в котором говорится, что в рамках программы предусмотрено «изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

Внедрять в школах курсы по управлению БПЛА в конце апреля 2023 года призвал президент России Владимир Путин. После этого учебные заведения, как показало расследование «Важных историй», стали их покупать для образовательных целей.

С 1 сентября 2023 года курс «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в российских школах будет включать в себя начальную военную подготовку. Ученикам 10-11 классов расскажут о правилах стрельбы из автомата Калашникова и принципах действия ручных гранат. Старшеклассников научат и оказанию первой помощи в бою.

Ранее Сергей Кравцов рассказал, что возглавляемое им Минпросвещения рассматривает вариант переименования уроков ОБЖ. Если раньше аббревиатура расшифровывалась как «Основы безопасности жизнедеятельности», то теперь урок предлагается назвать «Основы безопасности и защита Родины». По его словам, вести занятия по этому предмету иногда будут вернувшиеся с войны в Украине.

11:00 Воздушная тревога в 14 областях Украины, удары в Одесской и Черниговской областях

Около 10:40 по местному времени (09:40 по Парижу) в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Об угрозе предупредили жителей северных, центральных, восточных и южных областей.

Жители Одесской области в соцсетях сообщили о взрывах. Предположительно, в регионе сработало ПВО. Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» в направлении Одесской области. Одесская ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях и не снимать работу военных.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что россияне атакуют регион ракетами. Позже Оперативное командование «Север» уточнило, что оккупанты нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Черниговской области. В результате атаки поврежден дом культуры. По предварительным данным, жертв нет.

UPD: Российские военные атаковали ракетами объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

«Семь ракет были выпущены разного класса по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, объект поражен, масштабы разрушения мы уточним.На данный момент информации о пострадавших нет», – сказала Гуменюк.

10:45 Польша перебросит войска ближе к Беларуси из-за присутствия ЧВК «Вагнер»

Министр обороны Польши Мариуш Блащак поручил переместить польские войска с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с присутствием группы в Беларуси.

«Учения или совместные учения белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, являются провокацией», – заявил секретарь Комитета по безопасности Польши Збигнев Гоффман агентству PAP.

В четверг Министерство обороны Беларуси объявило о совместных учениях спецназовцев и наемников группы «Вагнер» на полигоне рядом с Польшей. Гоффман сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши, который, среди прочего, анализировал возможные угрозы, например, дислокацию подразделений группы «Вагнер».

10:20 В Белом доме заявили, что Украина, вероятно, получит первые истребители F-16 до конца года

«F-16 поступят, вероятно, до конца года. Но, по нашей оценке, одних только F-16 будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию», — заявил в интервью Fox News координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Украина больше нуждается в артиллерии, боеприпасах, ПВО и бронированных машинах. «Именно поэтому президент принял трудное решение предоставить кассетные боеприпасы в качестве промежуточной меры на тот период, пока мы наращиваем мощности по производству обычных артиллерийских снарядов», — добавил Кирби.

В конце мая Великобритания и Нидерланды объявили о создании международной «коалиции истребителей» для закупки Украине современных боевых самолетов. Тренировки украинских летчиков должны начаться в августе. По словам президента США Джо Байдена, Владимир Зеленский обещал ему, что F-16 не будут использоваться на российской территории.

09:55 Минобороны РФ: противокорабельные ракеты Черном море были выпущены во время «военных учений»

Российские силы провели «военные учения» в северо-западной части Черного моря, сообщили в минобороны РФ в пятницу утром, противокорабельные ракеты были запущены, чтобы сбить морскую цель. «Данные телеметрии и видеонаблюдение с беспилотных летательных аппаратов подтвердили успех боевого учения. Катер-мишень в результате ракетного удара уничтожен», — добавили в Москве. В министерстве также сообщили, что авиация совместно с кораблями «отрабатывала действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства» и «сдерживанию корабля».

В среду Россия заявила, что будет рассматривать корабли, направляющиеся в Украину через Черное море с четверга, как «потенциальные военные суда», а страны, под флагом которых они плавают, — как стороны конфликта. «Временно небезопасным для прохода объявлен ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря», — добавили в Москве.

09:40 Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку после требования Зеленского урезать расходы на культуру

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал главе правительства заявление об отставке. Как сообщил министр в своем Telegram-канале, он принял такое решение на фоне споров «о важности культуры во время войны».

«И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это моя принципиальная позиция».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем бюджетные расходы и попросил его подыскать замену действующему министру культуры. «Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Все понимают, о чем речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа», — заключил Зеленский.

09:25 Генштаб ВСУ: За минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения

«Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», – говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки российские силы нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр», 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К», 4 крылатые ракет Х-22, 7 крылатых ракет «Оникс» и 19 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, оккупанты нанесли 49 авиационных ударов и совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. Вследствие атак есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

«Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях».

09:15 В Запорожской области 4 человека погибли из-за обстрела, 2 ранены

«В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника в возрасте 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение», – говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

Всего за минувшие сутки россияне совершили 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.

09:00 Обстрел терминала с зерном в Одесской области, есть пострадавшие

Российские военные ночью ударили ракетами «Калибр» по терминалу в Одесской области, где хранилось зерно и сельскохозяйственная техника.

Спикера Сил обороны юга Наталия Гуменюк сообщила, что ночью россияне двумя волнами атаковали Одесскую область ракетами «Калибр» из ракетоносителя, который вышел на дежурство в Черное море.

«Враг продолжает террор, бесспорно связанный с зерновым соглашением. Этой ночью оккупанты попали в агропредприятие в Одесской области, пытаясь уничтожить запасы зерна», – сказала она.

Враг направил ракеты в терминал, где хранилось зерно и сельскохозяйственная техника. По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, оккупанты уничтожили 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Из-за взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Пожар на площади более 200 кв. м. ликвидирован.

Росіяни ракетами влучили у зерновий термінал на Одещині, 21 липня 2023 року. © Telegram / речник Одеської ОВА Сергій Братчук

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