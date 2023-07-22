514-й день полномасштабной войны России в Украине. Онлайн RFI
Суббота, 22 июля, — 514-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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12:11 Подбитый российский танк в освобожденной Новодарьевке
11:53 Атаке подверглись 12 населенных пунктов Белгородской области. Губернатор заявляет о применении ВСУ кассетных боеприпасов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на 12 населенных пунктов в шести районах региона.
- Белгородский район: село Журавлевка, по словам Гладкова, обстреляно 21 артиллерийским снарядом, тремя кассетными боеприпасами, одним ударным дроном и гранатометной очередью. Село Щетиновка, по сведениям главы региона, получило 9 артиллерийских снарядов, два гранатометных выстрела и одно взрывное устройство, сброшенное с беспилотника.
- Валуйский округ: село Новопетроваа атаковано одним минометным снарядом.
- Волоконовский район: окраины хутора Старый и села Тишинка, по данным Гладкова, приняли 6 и 12 прилетов соответственно.
- Грайворонский городской округ: окраина села Смородино пострадала от трех артиллерийских снарядов, а окраина села Пороз — от четырех.
- Краснояружский район: село Илек-Пеньковка получило три прилета. 12 частных домовладений и три автомобиля повреждены осколками. Село Вязовое приняло 7 артиллерийских снарядов, 4 из которых пришлись на окраину села. Село Графовка зафиксировало 10 прилетов.
- Шебекинский городской округ: село Новая Таволжанка получило 6 артиллерийских снарядов, село Муром — два минометных снаряда, поселок Ленинский — 5 артиллерийских снарядов.
Гладков заявляет, что раненых и пострадавших нет.
11:25 Беспилотник атаковал склад российских боеприпасов в Крыму — Аксенов
Оккупационный «глава» Крыма СергейАксеновзаявил, чтонаскладебоеприпасовначаласьдетонацияснарядовпослеатакибеспилотника: «ВрезультатеатакибеспилотниканаКрасногвардейскийрайонпроизошладетонациянаскладебоеприпасов. Разрушений и пострадавших, попредварительнымданным, нет».
Местных жителей, проживающих в радиусе пять километров от склада, эвакуировали. Ранее утром было перекрыто движение по Крымскому мосту. Приостановлено движение на Крымской железной дороге.
10:55 Ночью Россия обстреляла 11 областей Украины и 128 населенных пунктов
Ситуационный центр Министерства обороны Украины в ежедневной сводке сообщает, что российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины, атаковав 128 населенных пунктов и 108 объектов инфраструктуры.
Обстрелы велись из различных видов вооружения — минометов, РЗСО,, танков, ствольной артиллерии, ЗРК, ОТРК, ударные беспилотников, БРК "Бастион" и тактической авиации.
10:35 В Крыму слышны взрывы на нефтебазе и военном аэродроме. Видео публикуют местные жители
ASTRA обратила внимание на появление видео из крымского поселка Октябрьский, на которых слышны взрывы. Рядом находится нефтебаза и военный аэродром.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что неффтебаза раполагается в Красногвардейском районе, а аэродром и склад — Новоивановке, к северо-западу от Октябрьского.
Оккупационные власти ситуацию не комментируют и лишь призывают жителей не публиковать видео. Предположительно взрывы происходят и в других частях полуострова, однако точной информации пока нет.
Факт взрывов в Октябрьском подтверждает и украинское издание "Суспильне.Крым".
09:20 Три человека пострадало в результате российского удара по Днепропетровской области — местные власти
По сведениям главы Днепропетровской ОВА Лысака, трое человек пострадало, повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек, линия электропередач и промышленное предприятие.
09:00 Россия атаковала дронами несколько областей Украины
Ночью, в связи с российскими атаками, тревога объявлялась в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областях Украины.
Воздушные силы Украины в утренней сводке отчитались о сбитии всех пяти ударных дронов «Шахед 136/131», запущенных Россией, а также об уничтожении девяти разведывательных беспилотников. Авиация ВСУ сообщает о нанесении 25 групповых авиационных ударов.
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