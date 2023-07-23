«Еще одно военное преступление Кремля»: на Западе осудили ракетный удар РФ по центру Одессы

Война

Западные политики и дипломаты выступили с резким осуждением российского ракетного удара по историческому центру Одессы, в результате которого в ночь на 23 июля был частично разрушен кафедральный Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви.

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В Брюсселе ракетный удар по историческому центру Одессы назвали «военным преступлением». «Постоянный ракетный террор против Одессы, города, имеющего защитный статус ЮНЕСКО — это еще одно военное преступление Кремля. Также разрушен главный православный собор города, объект мирового культурного наследия», — написал в своем твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.



Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2023

Глава французской дипломатии также заявила о военном преступлении. «В то время как Россия продолжает удары по Одессе и попала в собор, нельзя прекращать повторять, что умышленные удары по гражданским целям в международном праве считаются военными преступлениями», — написала Катрин Колонна в своем твиттере.

#Ukraine | Alors que la Russie poursuit ses frappes sur #Odessa et touche une cathédrale, il ne faut pas se lasser de répéter que viser intentionnellement une cible civile est en droit international un crime de guerre.#WarCrimes https://t.co/dI5F6ah85V pic.twitter.com/7M9jvZ3rE0 — Catherine Colonna (@MinColonna) July 23, 2023

«Россия продолжает нападения на мирных жителей и инфраструктуру в Одессе. Это объект всемирного наследия и порт, жизненно важный для глобальной продовольственной безопасности», — написала в твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Неоправданная война России против Украины и ее народа влечет за собой ужасные последствия», — подчеркнула она.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что в центре Одессы не было военных объектов. «Это просто красивый украинский город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, через порты которого экспортируются жизненно важные продукты питания по всему миру», — написала Симмонс.

#Odesa city centre has been bombed by 🇷🇺. No military installations. Just a beautiful 🇺🇦 UNESCO World Heritage city being pounded for hosting ports that export vital foodstuffs around the world #russianinvasion — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 23, 2023

Италия пообещала Украине помочь восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе. «Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас. Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы людей, которые в ней нуждаются», — заявили в офисе премьер-министра Италии Джоржи Мелони.

«Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия с ее уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли готова присоединиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины», — подчеркивается в этом заявлении.

Nota di @Palazzo_Chigi 🇮🇹

Gli attacchi a #Odessa, la morte degli innocenti, la distruzione della Cattedrale della Trasfigurazione, ci feriscono profondamente. Gli aggressori russi demoliscono i granai, privando di cibo milioni di persone affamate. 1/2 pic.twitter.com/Pjc3xfXhyb — Italy in Ukraine (@italyinukr) July 23, 2023

Как сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер, в результате российского ракетного удара по Одессе были повреждены 25 памятников архитектуры

«Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО! Все, что изнуряющим трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами», — написал он.

В ночь на 23 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Как заявили в ВСУ, по городу было выпущено 19 ракет, девять из которых удалось сбить. В результате российского обстрела погиб один человек, не менее 25 человек пострадали. Кроме того, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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