Россия нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы. 515-й день полномасштабной войны

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В воскресенье, 23 июля, начался 515-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

последствия российского ракетного удара по Одессе. 23 июля 2023 г.

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На этом мы завершаем онлайн-хронику, посвященную событиям 515-го дня полномасштабной войны России против Украины. Наша трансляция возобновится завтра утром.

22:07 Оккупационные «власти» в Херсонской области сообщили о ракетном ударе по дому назначенного РФ «мэра» Олешек

ВСУ нанесли ракетный удар по дому Георгия Журавко — назначенного Россией «мэра» города Олешки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом написало российское госагентство «ТАСС» со ссылкой на Владимира Василенко, пресс-секретаря оккупационного «врио губернатора» Херсонской области.

В момент удара Журавко не было дома, поэтому он не пострадал, заявил Василенко. По его словам, дом разрушен, на месте обнаружены фрагменты ракеты HIMARS.

Об уничтожении дома Журавко в Олешках также сообщало украинское издание «Мост» со ссылкой на местные телеграм-каналы.

21:49 Владимир Зеленский заявил, что Свято-Преображенский собор восстановят, и выразил благодарность Италии за обещание помочь

Президент Украины в своем вечернем видеообращении заявил, что в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы попала российская противокорабельная ракет X-22. «В 1936 году его (собор — RFI.) разграбили и уничтожили большевики. Уже в независимой Украине собор был восстановлен, и вот снова террористы пытаются его уничтожить», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что собор будет восстановлен и выразил благодарность Италии за обещание помощи. «Свято-Преображенский собор в Одессе будет. Мы восстановим, кстати, я благодарен Италии, госпоже Джорджи Мелони, депутатам итальянского парламента, всему обществу Италии за обещание помочь с восстановлением исторических памятников Украины», — сказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что в результате российской ракетной атаки на город в ночь на воскресенье погиб один человек, еще 20 человек пострадали. Среди раненых четверо несовершеннолетних. Повреждено почти 50 домов, из которых 25 — памятники архитектуры. Среди прочих повреждено здание консульства Греции, добавил президент Украины.

Он напомнил, что в результате российского удара три дня назад в Одессе уже было повреждено генконсульство Китая.

21:16 Женщина получила ранения в результате очередного российского обстрела Херсонской области — ОВА

Сегодня вечером российские войска нанесли удар по селу Отрадокаменка Бериславского района Херсонской области, ранения получила 70-летняя женщина, сообщили в региональной военной администрации.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки и ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь, сообщили в ОВА.

21:05 ЮНЕСКО решительно осуждает российский обстрел центра Одессы

«ЮНЕСКО глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает наглое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого пострадали несколько культурных объектов» исторического центра Одессы, который является объектом Всемирного наследия, заявили в организации ООН.

ЮНЕСКО намерена в ближайшие дни направить миссию в Одессу для проведения предварительной оценки ущерба.

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле подчеркнула, что этот удар по центру Одессы является «эскалацией агрессии против культурного наследия Украины». «Я решительно осуждаю эту атаку на культуру и настоятельно призываю Российскую Федерацию принять значимые меры для исполнения своих обязательств в рамках международного права, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года», — заявила Одре Азуле.

В ЮНЕСКО отметили, что последняя ночная атака на Одессу, в результате который значительные повреждения получил в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор, случилась вскоре после атак на другие объекты, защищенные Конвенцией о всемирном наследии, в Одессе и Львове.

Исторический центр Одессы был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в январе 2023 года. Это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества его защищать, отмечали в ЮНЕСКО.

20:44 Арестованного Игоря Гиркина поместили в московское СИЗО «Лефортово»

Арестованного бывшего полевого командира «ДНР» Игоря Гиркина поместили в московское СИЗО «Лефортово», заявил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников. Его слова приводит российское «РИА Новости».

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО „Лефортово“. У него есть телевизор, холодильник», — сказал Мельников.

Он заявил, что Гиркин отказался общаться с представителями ОНК. При этом Мельников утверждает, что «признаков морального или физического давления нами выявлено не было».

Игорю Гиркину (псевдоним — Стрелков) предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Гиркин был задержан в пятницу в Москве, в его квартире был проведен обыск. В тот же день суд в Москве отправил его под арест на два месяца.

↪Суд в Москве отправил в СИЗО бывшего полевого командира «ДНР» Игоря Гиркина

20:35 Генштаб ВСУ: украинские войска отбивают российские атаки на востоке и сами наступают на юге, идут тяжелые бои

Российские войска пытаются наступать на ряде направлений, в частности на купянском, лиманском, авдеевском, марьинском, атакуют на бахмутском направлении, говорится в вечерней сводке украинского генштаба. Отмечается, что на этих направлениях идут тяжелые бои, украинские защитники держат оборону и отбивают атаки российских сил.

На запорожском и херсонском направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. Силы РФ совершили безуспешные попытки восстановить утраченые позиции в районе села Приютного Запорожской области, заявляет генштаб ВСУ.

Тем временем украинские войска продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, утверждает украинский штаб.

20:05 Госсекретарь США считает, что Украина получит истребители F-16

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Важно убедиться, что, когда это случится, они [украинские военные] будут должным образом обучены, смогут обслуживать самолеты и использовать их с умом», — приводит слова Энтони Блинкена из интервью CNN Госдепартамент США.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что такая подготовка «занимает время». «Если бы решение продвинуться с F-16 было принято завтра, то прошли бы месяцы и месяцы, прежде чем [ВСУ] смогли бы задействовать их в операциях», — отметил Энтони Блинкен.

На вопрос, почему не принять такое решение уже сейчас, Блинкен ответил: «Над этим мы сейчас и работаем, потому что, как я уже сказал, недостаточнодать им F-16, они должны быть обучены. Программа обучения продвигается в ряде стран».

19:41 Губернаторы Курской и Брянской областей сообщили об очередных обстрелах приграничных российских населенных пунктов

Сегодня во второй половине дня губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в телеграм-канале об обстреле приграничного поселка Полевые Новоселки. По его словам, обстрел совершили ВСУ.

В результате обстрела пострадавших нет, повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение в двух селах, заявил Богомаз.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что поселок Теткино в очередной раз был обстрелян «со стороны Украины». «Всего зафиксировано 16 прилетов. В результате осколками повреждены крыши двух домов», — заявил Старовойт.

Также, по его словам, сегодня обстрелу подвергся поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет, из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен, частично нарушено электроснабжение села Веселого, заявил Старовойт. Он также написал, что в Краснооктябрьском в результате обстрела загорелся пустующий многоквартирный дом.

Губернаторы граничащих с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах приграничных територий, возлагая вину за эти обстрелы на Украину. В Киеве, как правило, не комментируют эти заявления.

18:49 Викарий Одесской епархии УПЦ — патриарху Кириллу: «„Благословенная“ вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма»

Викарий Одесской епархии УПЦ Виктор направил послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу после того, как в результате очередного российского ракетного обстрела Одессы серьезные повреждения получил Свято-Преображенский кафедральный собор. Открытое письмо опубликовано в телеграм-канале одесского Свято-Ильинского монастыря.

«Сегодня, когда я приехал по окончанию комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что „благословенная“ Вами ракета РФ прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет», — написал архиерей Украинской православной церкви.

УПЦ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично дистанцировалась от Московского патриархата, но в Украине многие продолжают ассоциировать УПЦ с Москвой.

Викарий Одесской епархии УПЦ в своем гневном послании резко осудил войну, которую Россия ведет против Украины, а также позицию РПЦ относительно этой войны.

«Прошу также Вас, обратить внимание на то, что именно личным Вашим благословением, воинство РФ сегодня производит бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской Державы. (…) Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города», — написано в его обращении к патриарху Кириллу.

«Мы (говорю от лица многих архиереев УПЦ) осуждаем эту безумную агресию рф против нашей Независимой страны. Осуждаем варварские захваты наших епархий на Востоке и Юге Украины. Осуждаем репрессии и притеснения, которые творят Ваши органы на временно оккупированых территориях Украины! Требуем отстать от нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля! У нас на свой путь, который избран Собором Украинской Православной Церкви», — продолжил викарий.

Представители РПЦ пока не комментировали обстрел Одессы, в результате которого среди прочего был поврежден кафедральный собор. Минобороны РФ, подтверждая ночной удар по Одессе, заявло, что наиболее вероятной причиной разрушения храма стала якобы работа украинской ПВО.

18:20 Западная пресса пишет о недостаточной подготовке ВСУ к контрнаступлению

В британском издании The Observer 23 июля вышел материал под заголовком «Мы должны сосредоточиться на подготовке украинских войск, иначе нам всем придется расплачиваться». Автор статьи — старший научный сотрудник по вопросам ведения сухопутной войны Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

В материале подчеркивается, что о нуждах ВСУ для проведения успешных наступательных операций в западных столицах было известно еще летом прошлого года.

Приоритетами являются артиллерия, инженерный потенциал, тактическая противовоздушная оборона, средства подвижной защиты (БТРы и др.), коллективная и штабная подготовка.

Союзники обеспечили Украину в достаточной степени артиллерией и бронетехникой. Инженерные средства и тактическую ПВО украинцы получили в меньшем объеме, указывает Джек Уотлинг. Коллективная и штабная подготовка налаживается медленно, партнеры Украины уделяют приоритетное внимание обучению отдельных украинских солдат.

Бюрократические ограничения в деле подготовки ВСУ указывают на серьезную проблему партнеров Украины. И если западные военные с начала полномасштабной войны сумели адаптировать свои методы взаимодействия с ВСУ, то остальные представители западных правительств по-прежнему применяют подходы мирного времени, отмечает Джек Уотлинг.

Сегодня о проблемах с подготовкой украинского наступления писало и американское издание Wall Street Journal. В материале говорится, что когда Украина начинала свое масштабное наступление этой весной, западные военачальники осознавали, что ВСУ не хватает ни подготовки, ни вооружений (от снарядов до боевых самолетов), нужных, чтобы оттеснить российские войска с укрепленных позиций, однако возлагали надежды на «храбрость и находчивость» украинцев.

17:52 Зеленский: «Украине нужен полноценный воздушный щит, только так можно победить российский ракетный террор»

Украине требуется «полноценный воздущный щит», чтобы защититься от российских ракетных обстрелов, подчеркнул президент Украины. Он также опубликовал видеоролик с кадрами последствий российских воздушных ударов по украинским городам.

«Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны», — подчеркнул Владимир Зеленский.

17:36 WP: Белый дом пока отказывает Украине в поставке ракет ATACMS, по этому вопросу даже не ведется предметных дискуссий

Администрация Джо Байдена твердо продолжает отказываться передавать Украине ракеты большей дальности ATACMS, несмотря на растущее давление Конгресса и просьбы Киева, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди представителей министерства обороны и администрации президента США.

По словам осведомленных собеседников газеты, в последние месяцы даже не велось предметных обсуждений по этому вопросу.

В Пентагоне полагают, что у Киева имеются другие, более насущные потребности, и опасаются, что поставка Украине вооружений, способных изменить ситуацию на поле боя, «серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам», пишет WP.

Недавно комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию (поддержанную обеими партиями), в которой призвал Белый дом «немедленно» предоставить Киеву такие ракеты.

«Нет причин давать Украине ровно столько, чтобы продолжать истекать кровью, но недостаточно для победы», — заявил конгрессмен от Республиканской партии Майкл Маккол.

Великобритания и Франция уже направили Украине ракеты с радиусом действия около 250 километров (Storm Shadow и их аналог SCALP).

17:06 В результате российского авиаудара под Купянском серьезно пострадала женщина — ОВА

В Харьковской областной военной администрации сообщили, что российские войска нанесли авиаудар по селу Кучеровка Купянского района. Пострадала 70-летняя женщина, у нее множественное осколочные ранения, заявили в ОВА.

16:56 Италия предложила помощь с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе

Италия готова заняться восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе, частично разрушенного из-за российского обстрела Одессы, говорится в заявлении офиса премьер-министра Италии Джорди Мелони.

«Италия, обладающая уникальной в мире экспертизой в области реставрации, готова заняться реконструкцией Одесского собора и других сокровищ художественного наследия Украины», — отмечается в коммюнике.

«Атаки на Одессу, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко ранили нас. Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишают еды миллионы голодных людей. Они опустошают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы. Свободный народ не даст себя запугать, варварство не возобладает», — подчеркнули в итальянском правительстве.

16:23 Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за заявлений Путина

Российский посол Сергей Андреев был вызван в МИД Польши «в связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, угрозами в адрес Польши, а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и против наших союзников», — сказал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский после встречи, передает Польское агентство печати.

По его словам, встреча с российским послом была очень короткой. Андрееву «твердо» заявили, что «псевдоисторические аргументы, как попытки обелить военного преступника Сталина другим преступником Владимиром Путиным сегодня — это действия, которые Польша рассматривает как попытку спровоцировать эскалацию», сказал замминистра иностранных дел Польши.

«Мы полностью осуждаем такого рода попытки пересмотра истории, мы осуждаем попытки использовать этот пересмотр истории для пропагандистской деятельности, для гибридной войны», — подчеркнул Яблонский.

15:58 «Беларускі Гаюн»: десятая колонна наемников «ЧВК Вагнера» прибыла в Беларусь

По данным белорусской мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», на территории Беларуси замечена уже десятая колонна боевиков из «частной военной компании Вагнера», которая, вероятно, движется к своему лагерю.

Расследователи сообщают, что состав этой колонны насчитывает по меньшей мере десять машин, в том числе из одного КАМАЗа, нескольких «буханок» УАЗов, микроавтобуса Volkswagen Transporter и не менее шести грузовых фур. Колонну сопровождает Госавтоинспекция (ГАИ) Республики Беларусь.

Машины заехали с территории России в Могилев и направились в сторону Бобруйска, а оттуда, вероятно, проследуют к лагерю «вагнеровцев» в селе Цель возле Осиповичей, пишет «Беларускі Гаюн».

15:35 В Брюсселе также назвали ракетный удар по историческому центру Одессы военным преступлением

«Постоянный ракетный террор против Одессы, города, имеющего защитный статус ЮНЕСКО — это еще одно военное преступление Кремля. Также разрушен главный православный собор города, объект мирового культурного наследия», — написал в своем твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.



Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2023

15:08 В Польше заработал центр ремонта танков для Украины

Об этом написал министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, на военном заводе Bumar в Гливице на юге страны начал работать центр по ремонту и обслуживанию танков. Туда уже привезли два танка Leopard из Украины.

Ранее Spiegel писал, что Берлин и Варшава не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard в Польше.

Hub remontowy w Gliwicach rozpoczął działalność! Dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar. pic.twitter.com/VvfZSzh7Jx — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 22, 2023

14:50 В результате российского ракетного удара по Одессе повреждены 25 памятников архитектуры

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО!Все, что изнуряющим трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами», — написал Кипер.

По данным властей, среди поврежденных здания XIX–XX столетий:

Дом Чижевича

Дом Папудовой

Дом Заблудовского

Дом Гагарина

Дом Януша

Дом Ждановой

Дом Рассель дель Турко

Дом Масса

Особняк Манук-Бея

Дом Ковалевского

Дом Порро

Дом Машевского и другие.

14:24 Глава французской дипломатии о российском ракетном ударе по Одессе: умышленные удары по гражданским целям считаются военными преступлениями

«В то время как Россия продолжает удары по Одессе и попала в собор, нельзя прекращать повторять, что умышленные удары по гражданским целям в международном праве считаются военными преступлениями», — написала Катрин Колонна в воскресенье в твиттере.

#Ukraine | Alors que la Russie poursuit ses frappes sur #Odessa et touche une cathédrale, il ne faut pas se lasser de répéter que viser intentionnellement une cible civile est en droit international un crime de guerre.#WarCrimes https://t.co/dI5F6ah85V pic.twitter.com/7M9jvZ3rE0 — Catherine Colonna (@MinColonna) July 23, 2023

13:31 «Коммерсант»: бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева проверяют на экстремизм

По данным источников российской газеты, после ареста Игоря Гиркина (Стрелкова), обвиненного в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета, следующим фигурантом расследования может стать другой экс-лидер «ополченцев Донбасса», самопровозглашенный в 2014 году «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев. В отношении него также проводится проверка на «экстремизм».

21 июля Павла Губарева задержали у здания Мещанского районного суда Москвы, где он проводил одиночный пикет и давал комментарии СМИ, требуя освободить своего соратника Игоря Стрелкова. После беседы с полицией его отпустили.

После публикации новости о проверке на экстремизм Губарев опубликовал в своем телеграме такой пост: «Закручивание гаек это как правило хорошо. Но если конструкция гнилая и ржавая, то есть произошла деградация механических свойств металла (усталость металла), то при закручивании гаек конструкция ломается. Закручивайте посильнее, убейте уже себя! Мы все от вас очень устали! Слава России!».

До войны Губарев занимался в Донецке мелким предпринимательством, был членом неонацистского движения «Русское национальное единство». Весной 2014 года во время протестов, предшествовавших вооруженному конфликту в Донбассе, он объявил себя «народным губернатором» Донецкой области. Отвечал за вербовку в войска самопровозглашенной ДНР. Губарев владеет телеканалом «Новороссия», участвовал в полномасштабном вторжении российских войск в Украину в 2022 году. В 2023 он присоединился к «Клубу рассерженных патриотов» Стрелкова-Гиркина.

12:49 Российские войска обстреляли город Часов Яр в Донецкой области, сгорел дворец культуры

Об этом в воскресенье сообщил глава Донецкой военной областной администрации Павел Кириленко. По его словам, обстрел велся кассетными боеприпасами. В результате обстрела сгорел дворец культуры, который использовался как гуманитарный штаб и пункт медицинской помощи.

Раненых и убитых нет, но были уничтожены запасы гуманитарной помощи и медицинское оборудование, сообщил Кириленко.

12:23 Йенс Столтенберг созвал на 26 июля заседание Совета Украина-НАТО

«Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», — сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Встреча пройдет на уровне послов.

Накануне созвать заседание Совета Украина-НАТО предложил Владимир Зеленский.

11:56 Путин и Лукашенко встретились на переговоры в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом

Лидеры России и Беларуси обсудили «провальное наступление Киева», «рекордное число уничтоженной иностранной военной техники» за сутки, а также группировку «Вагнер», которую Лукашенко, по его словам, не пускает «на Запад».

Цитаты по агентству «Интерфакс»:

«Контрнаступления нет», — сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «Оно есть, но оно провалилось», — уточнил президент России Владимир Путин. «Более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley» уничтожены в Украине «за один бой», — рассказал о своих «собственных данных» по поводу рекордных потерь Украины Александр Лукашенко. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — согласился Путин. «Нас стали напрягать „вагнеровцы“», — пожаловался Лукашенко Путину. «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Я держу их в центре, как договорились», — отметил Лукашенко. О реакции Путина на группировку «Вагнер» официальные агентства ничего не сообщают.

На этом «официальная часть встречи» президента Лукашенко и Путина завершилась, и президенты отправились на экскурсию в музейно-исторический парк в Кронштадт.

11:11 Помимо Одессы российские войска ночью нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья

Как сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко, по окрестностям Запорожья было запущено четыре российских ракеты, никто не пострадал.

Всего, по данным областной администрации, за последние сутки армия РФ нанесла 69 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Повреждения получили 12 гражданских объектов.

10:50 Российское Минобороны отрицает, что наносило удары по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия» Спасо-Преображенского собора в Одессе «не соответствует действительности», — говорится в заявлении российского военного ведомства. «Назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты» находились на «безопасной дистанции от храмового комплекса», — утверждают в Москве.

Ответственность за разрушение собора в российском Минобороны перекладывают на украинские ПВО.

10:08 Владимир Зеленский об атаке на Одессу: «Никакого оправдания российскому злу быть не может»

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, зло проигрывает. И обязательно будет ответ российским террористам за Одессу. Они почувствуют этот ответ.

Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями с Одессой. Мы справимся с этим. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло».

09:40 Фотографии последствий ночного ракетного удара России по Одессе

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09:15 Российские войска нанесли самый сильный ракетный удар по историческому центру Одессы с начала войны. Один человек погиб, 19 получили ранения

В результате 19 человек получили ранения, в том числе четверо детей. Один человек погиб. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска в ночь на 23 июля выпустили по Одессе 19 ракет, в том числе:

пять крылатых ракет «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» в аннексированном Крыму;

три крылатых ракеты X-22 с самолетов Ту-22 МЗ из акватории Черного моря;

четыре крылатых ракеты «Калибр» предположительно с подводной лодки в Черном море;

пять крылатых ракет «Искандер-К»;

две баллистические ракеты «Искандер-М».

Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей — четыре ракеты «Калибр» и пять ракет «Искандер-К», утверждают в ВСУ.

Власти Одессы назвали ночную российскую атаку самым масштабным ударом по историческому центру города с начала войны. Сообщается о разрушениях портовой инфраструктуры Одессе, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, а также два памятника архитектуры.

Частично разрушен Спасо-Преображенский собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы», — говорится в сообщении городской администрации.

Разрушенный советской властью Спасо-Преображенский собор был восстановлен в начале 2000-х годов. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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