Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Разрушен кафедральный собор города

Война

В ночь на 23 июля российские войска нанесли самый масштабный с начала войны ракетный удар по историческому центру Одессы. Местные власти сообщили об одном погибшем и 22 пострадавших, среди которых четверо детей. В результате попадания ракеты разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор города — крупнейший православный храм Одессы.

Россия нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы. В результате был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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В главном управлении Национальной полиции по Одесской области сообщили об одном погибшем и как минимум 22 пострадавших, среди которых четверо детей. 14 человек были госпитализированы, в том числе трое детей.

ВСУ: Российские войска выпустили по Одессе 19 ракет

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска в ночь на 23 июля выпустили по Одессе 19 ракет, в том числе:

пять крылатых ракет «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» в аннексированном Крыму;

три крылатых ракеты X-22 с самолетов Ту-22 МЗ из акватории Черного моря;

четыре крылатых ракеты «Калибр» предположительно с подводной лодки в Черном море;

пять крылатых ракет «Искандер-К»;

две баллистические ракеты «Искандер-М».

Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей — четыре ракеты «Калибр» и пять ракет «Искандер-К», утверждают в ВСУ.

Самый масштабный удар по историческому центру города

Власти Одессы назвали ночную российскую атаку самым масштабным ударом по историческому центру города с начала войны. Сообщается о разрушениях портовой инфраструктуры Одессе, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, а также два памятника архитектуры.

Среди поврежденных в результате ночной атаки объектов – Дом ученых и дома рядом. В Доме ученых, который является памятником национального значения, выбиты практически все старинные витражи, сообщает издание «Думская».

Серьезные повреждения получил Спасо-Преображенский собор — крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы», — говорится в сообщении городской администрации.

Последствия российского ракетного удара по Одессе. 23 июля 2023 г. Спасо-Преображенский собор — крупнейший православный храм Одессы. REUTERS - STRINGER

Разрушенный советской властью в 1936 году Спасо-Преображенский собор был восстановлен в начале 2000-х годов. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Порушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», — рассказал «Суспільне» клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что «российские террористы обязательно почувствуют ответ»

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», — отреагировал на ночную атаку украинский лидер.

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