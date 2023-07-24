Военный эксперт Давид Шарп о войне дронов и новой роли беспилотников в современном мире

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В ночь на понедельник, 24 июля, два дрона атаковали Москву, один из них попал в строение недалеко от главного здания Минобороны России. Об этом сообщили российские власти. 20 июля беспилотник атаковал авиабазу «Дягилево» в Рязани. Сообщения об ударах дронов сегодня стали обыденностью, а после того, как весь мир увидел беспилотник над Кремлем, стало очевидно, что маленькие беспилотные аппараты играют в этой войне одну из важных ролей. О беспилотниках и их эффективности в воздухе и на воде корреспондент RFI поговорила с израильским военным аналитиком Давидом Шарпом.

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RFI: В 2014 году, когда, по сути, Россия развязала войну против Украины, кажется, не было такого количества беспилотников, которые применяются сегодня как оружие. Можно ли эту войну назвать войной дронов?

Давид Шарп: Несомненно. В заметной степени это, конечно же, война и пехоты, и танков, и артиллерии, и много чего еще, но беспилотники превратились в очень важный инструмент во время этой войны. Причём для обеих сторон. Это беспилотники разного типа, разных уровней, хотя, в первую очередь, как ни странно, это те аппараты, которые можно назвать расходным материалом. В том числе это простенькие коммерческие машины, адаптированные для ведения боевых действий.

В самом деле, в 2014 году война носила иной характер — тогда в более активной фазе уровень использования БПЛА был гораздо ниже по объективным причинам. Украинская армия, я имею в виду армию нового типа, по большому счёту в 2014 году только зарождалась. Осознание того, что беспилотники важны, начало приходить незадолго до этого. Кроме того, сегодня война иная, и роль беспилотных летательных аппаратов сейчас просто колоссальная.

Однако это не значит, что обе стороны конфликта, что называется, открыли Америку. БПЛА используются уже давно в разных войнах. Например, сирийская война в некоторой степени стала местом, где коммерческие беспилотники использовались с 2013 года, в том числе и мелкими группировками, иногда это было очень болезненно для противника.

В чем преимущество беспилотников? Могут ли они достигать целей, которые недоступны для других видов вооружений?

Во-первых, нужно различать, беспилотники какого типа используются. Они бывают разных размеров, и, соответственно, у них разные возможности, которые зависят от дальности, грузоподъёмности и высотности. Есть беспилотники разведывательные, разведывательно-ударные и беспилотники-камикадзе, которые иногда называют барражирующими боеприпасами.

Одно из главных преимуществ БПЛА — это отсутствие пилота (собственно, это заложено в самом названии).

С одной стороны, нет необходимости обучать пилота, а этот процесс занимает достаточно много времени, с другой, нет риска для жизни человека, и это открывает большие возможности использования беспилотников для самых разных задач.

Например, если нужно, чтобы летательный аппарат пролетел 300 км из пункта А в пункт Б, для этого создается достаточно дешевая машина. Не нужно никаких излишеств, важно, чтобы она выполнила свою функцию по преодолению расстояния и была относительно неуязвима для противника. Здесь мы приходим к другому моменту: малые размеры, малая высота полёта и тот факт, что такого рода аппараты производятся из материалов, у которых невысокая радиолокационная заметность, затрудняют противнику их обнаружение и поражение. То есть это довольно дешёвый боеприпас, который может достичь серьёзных результатов благодаря своим качествам и обладает относительной неуязвимостью.

Можно производить очень много таких машин, если налажено соответствующее производство и научная база. Яркий пример – Иран, который много лет назад взял курс на такое противостояние своим противникам эффективными средствами, которые он сам может создавать в достаточно больших количествах и соревноваться в этом смысле с США, Израилем и Саудовской Аравией. В боевой авиации это было бы для Ирана откровенно бессмысленно, сколько бы средств не вложили. А вот в области производства беспилотников Иран демонстрирует серьёзный потенциал. «Шахед-131», которые в больших количествах поставляются России, не совсем назовёшь беспилотниками. Это скорее самолёты-снаряды, и они являются довольно заметным фактором в этой войне.

Еще один очень важный момент. Мы чаще говорим об ударах беспилотников, а на самом деле важнейшим аспектом являются разведывательные функции.

Ситуационная осведомлённость для воюющих сторон — это колоссальное преимущество, которого не было в те времена, когда беспилотники как класс отсутствовали.

Мы чаще слышим об ударах БПЛА, но есть ведь еще и надводные беспилотники, и они тоже применяются в нынешней войне.

Крымский мост был подорван, скорее всего, именно беспилотными надводными аппаратами, а не летательными. Что касается их использования против кораблей, было несколько попыток, в том числе в Севастополе, даже был один случай массового прорыва. Но потерь серьёзных не было. В итоге корабли не слишком пострадали. Насколько мы знаем из подтверждённых источников, общая суть действия надводных беспилотников похожа на воздушные аппараты-камикадзе. Опять же, сегодня возможность дистанционно управлять такими аппаратами позволяет атаковать цель без участия людей. Есть и вариант полностью автономный, без дистанционного управления оператором. Классический тип подобных аппаратов использовался не только во время войны Украины с Россией, а еще раньше, во время совсем недавней войны в Йемене, которая сегодня утихла. А тогда проиранские хуситы использовали поставленные Ираном ударные надводные беспилотники как против военных, так и против гражданских судов арабской коалиции.

Очень перспективная тема — подводные беспилотники, когда аппарат идёт к цели или реализует какие-то задачи, находясь полностью под водой. Однако здесь есть одно серьёзное препятствие: дистанционное управление аппаратом под водой на данный момент затруднено, и поэтому здесь науке ещё предстоит много чего достигнуть. Но огромное преимущество подводного беспилотного аппарата, конечно же, в том, что его сложно обнаружить, тем более визуально.

Во время этой войны мы все чаще вспоминаем фразу Виктора Черномырдина «Никогда такого не было, и вот опять». В декабре беспилотник прилетел на аэродром стратегической авиации «Дягилево» в Рязани. На минувшей неделе «Дягилево» снова атаковал БПЛА. Значит ли это, что стратегический объект не защищен от ударных беспилотников?

Ну, во-первых, в большой стране обеспечение герметичного ПВО и противоракетной обороны — это сложная задача даже для развитой страны с серьёзными техническими возможностями. Как показала эта война, российская ПВО в заметной степени оказалась не готова к ударам по целям в глубине России, удары по «Дягилево» и по аэродрому в Энгельсе — ярчайший пример. То есть, когда речь идёт об объектах, которые априори должны быть во время войны наиболее защищёнными, причём как в районе самой цели, так и на всякого рода подступах, российская армия к началу войны оказалась, мягко выражаясь, далеко не на самом высоком уровне готовности. Это же касается и российского ПВО. Да, заметная часть средств сейчас отвлечена на территории, близкие к фронту, и это делает другие объекты более уязвимыми.

Кстати говоря, в прошлый раз при атаке на Энгельс и «Дягилево» использовались переделанные старинные советские беспилотники «Стриж». Они очень крупные, скоростные, ни о какой малозаметности здесь говорить нечего.

Вы уже говорили об иранских беспилотниках «Шахед», которые использует российская армия. Украинские вооруженные силы, как известно, применяют «Байрактар». Можно ли сравнивать эти две марки?

Это совсем неуместное сравнение. Речь идет о совершенно разных типах машин. «Шахед» в том виде, в каком он поставляется иранцами, это по большому счёту даже не беспилотник и не барражирующий боеприпас. У них есть более совершенные варианты, однако мы их не видели в этой войне. Так вот, «Шахед-136», попросту говоря, это некий корпус беспилотника, в котором имеется GPS, наведение или инерциальное наведение, благодаря которому он должен долететь до заданной цели, он не управляется оператором на протяжении пути. Поэтому нельзя говорить о нем, как управляемом аппарате или барражирующем боеприпасе. По сути, это некая разновидность ракеты, которая может (двигаться) по некому маршруту. Это что касается «Шахеда-136».

Теперь о «Байрактаре». В классическом исполнении это крупный беспилотник, это классический разведывательный ударный самолёт. В разведывательной конфигурации, летая на больших высотах благодаря своим сенсорам и камерам, он обнаруживает разного типа цели и, соответственно, передает картинку оператора. В ударной конфигурации «Байрактар», обнаруживая цели, может сбросить на них имеющиеся бомбочки или небольшие управляемые ракеты, как правило, их всего несколько — от двух до четырех. Это не крупные, однако высокоточные боеприпасы. Но важно понимать, что «Байрактар» — это дорогая машина, в отличие от «Шахеда». Один «Байрактар» стоит плюс-минус пару миллионов долларов, то есть это не расходный материал. Украинцы его используют очень ограниченно с начала войны по причине, с одной стороны, дороговизны, а с другой стороны — её огромной уязвимости. «Байрактар» — не скоростной аппарат, не малозаметный и действует на большой высоте, скажем, 5 км. Исходя из этих условий, он становится очень уязвимым для средств ПВО, в отличие от истребителя, который может выйти к цели на высоте 30 м, у которого огромная скорость, который обладает возможностями манёвра.

В начале войны, когда было движение российских колонн, не было устойчивой системы ПВО, «Байрактары» неоднократно наносили болезненные удары. А вот когда появилось наземное ПВО и стало контролировать наземное и воздушное пространство, «Байрактары» оказались очень уязвимыми. Это что касается нанесения ударов. А что касается разведывательных функций этого аппарата, то, обладая камерами слежения, «Байрактар» может снимать в потенциале с большой высоты позиции противника, его технику, причём, в том числе, находясь вдали от линии фронта. Дальность слежения сенсоров этих современных машин — десятки километров. Такое использование «Байрактаров» не рискованное.

Сегодня часто приходится слышать, что обычный промышленный дрон, купленный на AliExpress, усилиями умельцев превращается в боевой беспилотник. Насколько это реальная история?

Это более чем вероятно.

Мы должны понимать, что речь идет о самых разных гражданских, общедоступных машинах. Они используются как для разведки на самом низовом уровне, так и для нанесения ударов. Изначально эти машины не были приспособлены для разбрасывания гранат, однако умельцы это сделали.

И теперь уничтожаются и бронетехника, и личный состав в огромных количествах. Факт остаётся фактом — дешёвая продукция гражданского назначения сегодня используется для военных нужд, причём иногда используется очень эффективно. И это яркий пример той самой войны беспилотников, с которой мы с вами и начали этот разговор.

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