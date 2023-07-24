Минобороны Украины: ВСУ за неделю освободили более 16 квадратных километров территории на юге и под Бахмутом

Война

За минувшую неделю украинские силы освободили 4 кв. км в районе Бахмута, на юге — 12,7 кв. км. Об этом заявила в понедельник, 24 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, опубликовавшая сводку с фронтов за неделю.

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В сводке отмечается, что на юге силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях. В общей сложности освобожденная площадь на юге с начала контрнаступления составляет 192,1 кв. км.

На Бахмутском направлении за время наступления украинские войска освободили 35 кв. км территории, сообщила Анна Маляр. Под Бахмутом самые тяжелые бои идут в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

«На бахмутском направлении в течение недели мы вели успешные наступательные действия на южном фланге, и сейчас наши войска продолжают там постепенно, но уверенно продвигаться вперед», — пишет Анна Маляр.

По ее словам, российские войска свои основные усилия сейчас сосредотачивают на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, где идут тяжелые бои.

Так, на купянском направлении российские войска в течение недели активно вели штурмовые действия с целью вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол и искали слабые места в украинской обороне. «Пока продолжаются бои, но наши защитники крепко держат позиции», — написала замминистра обороны.

«На лиманском направлении противник продолжал штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Вел безуспешные наступательные действия восточнее Торского Донецкой области. Продолжаются бои», — говорится в опубликованной Анной Маляр сводке.

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