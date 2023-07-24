Новая атака дронов на Москву. 516-й день полномасштабной войны РФ против Украины

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Понедельник, 24 июля, — 516-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Война идет уже ровно 17 месяцев. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Сотрудники спецслужб осматривают место повреждения здания после атаки беспилотника в Москве, 24 июля 2023 года.

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12:20 Источник AFP подтвердил, что ночная атака на Москву была спецоперацией украинских спецслужб

Ночная атака двух беспилотников на Москву была «специальной операцией» Киева, сообщил французскому агентству AFP источник в Главном управления разведки Минобороны Украины. Ранее об этом со ссылкой на источники в ГУР сообщили издания «Украинская правда» и «РБК-Украина».

12:15 Число пострадавших от ночной атаки на Одесскую область выросло до семи человек — глава ОВА

В результате ночной российской атаки на портовую инфраструктуру Одесской области пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Ранее он сообщал о шести пострадавших, среди которых четверо были доставлены в больницу.

По словам Кипера, один из раненых в тяжелом состоянии, в реанимации, его состояние удалось стабилизировать. Еще один пострадавшие в состоянии средней тяжести. Остальные трое — с легкими осколочными ранениями и ушибами.

12:10 Ночная атака на Рени: мэр сообщил, что разрушено три склада с зерном, в больницу доставили четырех раненых

Глава Ренийской общины Игорь Плехов заявил, что в результате массированной атаки дронами-камикадзе «Шахед» в порту Рени разрушены три склада с зерном. Его цитирует издание «Рени-Одесса. Наш общий дом».

Ренийский порт расположен на левом берегу Дуная в непосредственной близости от границы с Румынией.

Согласно сообщению, зафиксировано порядка 15 «Шахедов». Жители Рени и окрестных сел слышали серию взрывов. Взрывной волной также повреждены окна зданий и сооружений в порту «Рени». Были локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы.

Директор Ренийской больницы Олег Бурля в свою очередь сообщил, что после российской атаки в больницу поступили четверо раненых. Среди пострадавших — украинский моряк из Измаила и трое водителей-дальнобойщикв. По предварительным данным, Ренийская больница ожидает прибытия других раненых.

В утренней сводке оперативного командования «Юг» говорилось об атаке дронами Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, которая продолжалась около четырех часов. Украинская ПВО сбила три дрона, сообщили в ОК «Юг». В Одесской ОВА сообщали о шести пострадавших, четверо из которых были госпитализированы.

11:40 В России на пять лет повысили предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих ряд воинских званий ниже офицерских. Закон касается солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Он опубликован на официальном российском портале правовой информации.

Отныне срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому, отмечает госагентство ТАСС. Предельный возраст для военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Также увеличен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров — с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 дет, имеющих иные звания — с 45 до 55 лет.

Предполагается, что закон вступит в силу с 2024 года. Он предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, в течение которого военнообязанных будут переводить в отставку с поэтапным повышением предельного возраста.

11:25 ISW : Путин продемонстрировал «продолжающуюся обеспокоенность» последствиями пригожинского мятежа

Как пишет в своей ежедневной сводке Американский институт изучения войны (ISW), президент России в ходе воскресной встречи со своим белорусским коллегой продемонстрировал «продолжающуюся обеспокоенность» в связи с потенциальной угрозой, которая может исходить от хозяина группировки «Вагнер» Евгения Пригожина.

На встрече с Александром Лукашенко российский лидер сделал «несколько значимых символических жестов», указывающих на то, что Путин «стремится продемонстрировать власть и уверенность в собственном превосходстве» над Пригожиным, полагают аналитики ISW. Среди таких жестов они отмечают посещение Путиным и Лукашенко Кронштадта в сопровождении губернатора Ленинградской области Александра Беглова и дочери министра обороны Ксении Шойгу.

«Беглов и Шойгу — личные враги Пригожина, и публичная встреча Путина с Бегловым, дочерью Шойгу и Лукашенко на историческом месте неудавшегося Кронштадтского мятежа почти наверняка должна была напомнить о поражении вооруженного мятежа Пригожина и его сторонников», — считают в ISW.

В Крондштате Путин также сделал «несвойственное для себя усилие» и сфотографировался «с толпами местных жителей, включая детей, что, вероятно, должно было представить его как популярного и любимого российским народом лидера».

«Эти символические жесты свидетельствуют о том, что Путина беспокоит его популярность, безопасность его режима и наличие множества группировок, борющихся за власть в высших эшелонах российской власти», — подчеркивает ISW.

Владимир Путин фотографируется со сторонниками во время посещения Крондштата, 23 июля 2022 года. via REUTERS - SPUTNIK

11:00 ВСУ за неделю освободили более 16 квадратных километров территории на юге и под Бахмутом — минобороны Украины

За минувшую неделю украинские силы освободили 4 кв. км в районе Бахмута, на юге — 12,7 кв. км. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, опубликовавшая сводку с фронтов за неделю.

В сводке отмечается, что на юге силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях. В общей сложности освобожденная площадь на юге с начала контрнаступления составляет 192,1 кв. км.

На Бахмутском направлении за время наступления украинские войска освободили 35 кв. км территории, сообщила Анна Маляр. Под Бахмутом самые тяжелые бои идут в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

«На бахмутском направлении в течение недели мы вели успешные наступательные действия на южном фланге, и сейчас наши войска продолжают там постепенно, но уверенно продвигаться вперед», — пишет Анна Маляр.

По ее словам, российские войска свои основные усилия сейчас сосредотачивают на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, где идут тяжелые бои.

Так, на купянском направлении российские войска в течение недели активно вели штурмовые действия с целью вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол и искали слабые места в украинской обороне. «Пока продолжаются бои, но наши защитники крепко держат позиции», — написала замминистра обороны.

«На лиманском направлении противник продолжал штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Вел безуспешные наступательные действия восточнее Торского Донецкой области. Продолжаются бои», — говорится в опубликованной Анной Маляр сводке.

10:45 Беспилотник попал в склад боеприпасов в Крыму, заявили оккупационные «власти»

Оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов написал в телеграм-канале, что в небе над полуостровом этой ночью были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 11 украинских беспилотников.

По его словам, при этом «произошло попадание» в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Это уже второе попадание в российский склад боеприпасов в оккупированном Крыму за два дня.

В целях безопасности движение по железной дороге и автотрассе Джанкой-Симферополь было временно приостановлено, но оно уже возобновлено, заявил Аксенов. Также, по его словам, принято решение об эвакуации близлежащих сел в радиусе пяти километров от склада.

Он также написал, что обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, заявил Аксенов.

Об атаке беспилотников на Крым сообщило и минобороны РФ. Ведомство заявило, что аннексированный полуостров был атакован семнадцатью беспилотниками. Минобороны РФ утверждает, что 14 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, при этом 11 из них упали в Черное море, три — на территории полуострова. Еще три дрона были уничтожены российскими средствами ПВО, заявляет минобороны РФ.

О попадании в склад боеприпасов в сообщении министерства обороны не упоминается.

10:20 Этой ночью российские войска снова атаковали с воздуха Одесскую область. Сообщается о шести пострадавших и разрушенном ангаре с зерновыми

В ночь на 24 июля российские войска нанесли очередной удар по Одесской области. В оперативном командовании «Юг» вооруженных сил Украины сообщили, что целью четырехчасовой атаки дронов-камикадзе «Шахед-136» была портовая инфраструктура Дуная.

Силам украинской ПВО удалось сбить три беспилотника, сообщили в ОК «Юг». Отмечается, что в результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервы для хранения других грузов. В одном из производственных помещений начался пожар, который был оперативно ликвидирован.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал у себя в телеграм-канале, что в результате атаки пострадали шесть человек, четверо госпитализированы с ранениями.

10:05 Бывшего главу штаба Навального в Барнауле Вадима Останина приговорили к девяти годам колонии

Центральный районный суд Барнаула приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего главу местного штаба Алексея Навального Вадима Останина. Об этом сообщает «Команда Навального».

Останина задержали вместе с еще тремя бывшими руководителями штабов в конце декабря 2021 года, напоминает «Медиазона». Активиста обвинили в руководстве «экстремистским сообществом» Алексея Навального (часть 1 статьи 282.1 УК) и участии в работе НКО, посягающей на права граждан личность (часть 3 статьи 239 УК). Тогда ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, но в марте 2022 года он был взят под стражу.

«В конце марта текущего года Останин рассказал о давлении следствия и ухудшении здоровья из-за условий в СИЗО-1 Алтайского края, которые назвал пыточными. Мужчина долгое время находился в карцере — подвале с заваленным мусором окном, без горячей воды и спального места. Камеру один раз затопило водой, а делить ее приходилось с крысами, пауками и муравьями, сообщил Останин», — пишет ОВД-Инфо.

В СИЗО у него начало ухудшаться здоровье: Вадиму Останину неоднократно отказывали в выдаче лекарств или отбирали их.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

28 сентября 2021 года Следственный комитет России возбудил против заключенного оппозиционера и его соратников уголовное дело о создании и участии в экстремистском сообществе.

В рамках этого дела в июне текущего года экс-главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии.

А 20 июля на выездном заседании Мосгорсуда прокуратура запросила 20 лет колонии особого режима самому Алексею Навальному. Заседание проходило в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает 9-летний срок по предыдущим приговорам.

09:40 Под Москвой на территорию кладбища упал еще один беспилотник

Беспилотник вертолетного типа упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища. У БПЛА не было взрывного устройства, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

09:20 «РБК-Украина»: Атака беспилотников на Москву была спецоперацией украинских спецслужб

Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как пишет издание, источники намекнули на то, что «все пташки долетели до Москвы».

09:00 Москву атаковали два беспилотника. Обломки одного из них обнаружили возле здания минобороны. Второй попал в бизнес-центр

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Москву утром в понедельник, 24 июля, сообщил рано утром мэр города Сергей Собянин. «Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграме.

В российском минобороны, в свою очередь, отчитались о перехвате двух украинских БПЛА. «Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — говорится в сообщении военного ведомства.

Обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, 17, в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев в своем твиттере указывает, что адрес на Комсомольском проспекте находится «прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ, где среди прочих подразделений находится [хакерская группа] FancyBear».

Как отмечает расследователь, там «также находится Военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов». «Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным», — пишет он.

Russian media report that a drone attacked buildings near Komsomolsky prospect 17 in Moscow; traffic down this avenue has been closed. What is interesting is that this address is just across from the headquarters of GRU's cyber offense (incl. FancyBear), among other mil. units pic.twitter.com/WtdxBPg5od — Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023

Второй беспилотник попал в здание строящегося бизнес-центра на проспекте Лихачева.Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах. «Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет», — цитирует ТАСС слова своего собеседника в экстренных службах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происшедшее «актом международного терроризма».

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