Россия атаковала Киев беспилотниками. 517-й день полномасштабной войны РФ против Украины

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Вторник, 25 июля, — 517-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:15 SOTA: российским регионам разрешат создать собственные ЧВК

SOTA пишет о новых поправках, экстренно внесенных в «мобилизационный» законопроект. Они касаются создания аналогичных ЧВК госструктур в российских регионах.

12:55 Как Россия собирается избавлять Африку от влияния Запада с помощью РПЦ и Марии Львовой-Беловой

27 и 28 июля в Санкт-Петербурге пройдет форум «Россия-Африка». Одним из лиц саммита станет уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд расзыскивает по обвинению в военном преступлении — депортации украинских детей в ходе российского вторжения. В форуме также будут участвовать иерархи Русской православной церкви, которая пытается расширить свое влияние на африканском континенте.

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12:32 ФСБ возбудила дело против социолога Бориса Кагарлицкого об «оправдании терроризма» и проводит обыски у психолога Арчагова

О возбуждении уголовного дела об «оправдании терроризма» против социолога, публициста, бывшего профессора «Шанинки» Бориса Кагарлицкого сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ученого. В мае 2022 года ученого внесли в реестр «иностранных агентов».

Остается неизвестным, где сейчас находится сам Кагарлицкий. По предварительным данным, он не уезжал из РФ.

«ОВД-инфо» сообщило, что в рамках того же дела пришли с обысками к психологу и активисту Александру Арчагову, процессуальный статус которого пока неясен. Сейчас силовики увезли его на допрос.

Помимо исследовательской деятельности, Кагарлицкий принимал активное участие в политике. Еще в 1986 году вместе с Пельманом и Павловским он создал Клуб социальных инициатив, в 1990-х годах стоял у истоков создания Социалистической партии, в 2005 году принимал участие в создании «Левого фронта».

С начала полномасштабного российского вторжения Кагарлицкий вел постоянную колонку в интернет-журнале «Рабкор», где в том числе публиковался манифест коалиции «Социалисты против войны» с его подписью.

11:42 ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 — сообщение 38-й бригады

Украинские вонные 38-й отдельной бригады морской пехоты заявили о сбитии из переносного ракетно-зенитного комплекса российского вертолета Ка-52. Модель Ка-52 «Аллигатор» является российским ударно-разведывательным вертолетом нового поколения, способным поражать как бронированную, так и небронированную технику, пехоту и воздушные цели.

11:00 В Госдуме решили расширить призывной возраст с 18 до 30 лет, хотя власти публично обещали другое

Ко второму чтению в законопроекте о призывном возрасте речь уже идет не о его общем сдвиге вверх на три года (с 21 года до 30 лет), а о расширении — с 18 до 30 лет, отмечает издание «Агентство». Депутаты Госдумы решили расширить призывной возраст даже после напоминания из Совета Федерации о том, что президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года обещали другое.

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10:42 Местные паблики: Крым находится под ракетной атакой

Судя по сообщениям местных пабликов и прокремлевских каналов, часть ракет летела через северо-западную часть оккупированного Крыма, то есть Раздольненский район. Некоторые ракеты удалось сбить, однако местные жители утверждают, что уже более часа в Красногвардейском районе полуострова слышны взрывы.

Telegram-канал «Крымский ветер» пишет о двух попаданиях по заброшенной ферме со стоянкой российской военной техники в селе Красная Поляна Красногвардейского района. По другой версии, взрывы могут быть результатом идущего разминирования.

Временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта в Севастополе. Минобороны РФ заявило об отражении атаки беспилотников ВСУ на патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов».

Накануне атаке ракетами Storm Shadow подвергся Джанкой. Министр обороны Алексей Резников в интервью CNN заявил, что Украина продолжит атаковать Крымский мост через Керченский пролив и Крым.

10:20 За последние сутки Россия обстреляла 11 областей Украины, атаковав 119 населенных пунктов и 61 инфраструктурный объект

Ситуационный центр Минобороны Украины в ежедневной сводке сообщает, что Россия за минувшие сутки обстреляла 11 областей Украины, затронув 119 населенных пунктов и 61 инфраструктурный объект.

Обстрелы велись из минометов, танков, ствольной артиллерии, РСЗО, ударных беспилотников и тактической авиации.

10:00 МАГАТЭ: на территории Запорожской АЭС обнаружены противопехотные мины

Комиссия экспертов Международного агентства по атомной энергии нашла противопехотные мины на промышленной площадке Запорожской атомной электростанции. Несколько мин были обнаружены в буферной зоне между внутренним и внешним периметрами станции. Как подчеркивают эксперты, мины заложены в зоне ограниченного доступа, недоступной для персонала.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул: «Наличие взрывчатки на площадке противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции — даже если первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на собственных наблюдениях, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен повлиять на систему».

09:46 Дарье Треповой предъявлено окончательное обвинение в убийстве «военкора» Татарского

СК РФ сегодня, в день профессионального праздника — дня сотрудника органов следствия Российской Федерации — предъявил окончательное обвинение 26-летней Дарье Треповой сразу по двум «террористическим» статьям и по статье о подделке документов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин уточнил в интервью РИА «Новости», что в ходе следствия ведомство провело 200 экспертиз, признало потерпевшими 85 человек и допросило около 400 граждан.

Фигурантка дела об убийстве «военкора» Владлена Татарского, которое произошло 2 июля в петербургском кафе «Стрит-фуд баре №1», Дарья Трепова еще в ходе следствия была внесена в федеральный российский список «экстремистов и террористов». Татарский скончался от взрыва подарочного бюста, который Трепова вручила военному блогеру.

В розыске по делу также находятся гражданин Украины Юрий Денисов и российский журналист Роман Попков.

09:30 Российские войска выбиты с позиций возле Авдеевки. ВСУ имеют успех на южном фронте в направлении Старомайорского — Военный медиацентр Украины

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев отчитался в утренней сводке о том, что украинские войска «имели успех» на направлении Старомайорского на южном фронте и «закрепляются там на достигнутых рубежах», несмотря на «мощное сопротивление» российской армии.

По данным Генштаба ВСУ, украинской армии удалось выбить россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении. Сейчас ВСУ ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом, по словам Ковалева, «в ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки».

ВСУ отразили попытки российского наступления и в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

09:15 Россия снова атаковала Киев беспилотниками. Сейчас в Украине объявлена воздушная тревога в связи с угрозой прилетов российских крылатых ракет

Сегодня ночью атаке российских боевых беспилотников, по сообщениям местных ОВА, подверглись Киевская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Херсонская и Житомирская области. Руководство Киевской области сообщило, что все дроны над столицей были сбиты.

Известно о попадании дрона в ангар в Черкасской области, в инфраструктурный объект в Житомирской области, двух погибших и десяти раненых местных жителях —в Донецкой области, гибели 82-летней женщины — в Запорожье.

В эти минуты на востоке Украины объявлена воздушная тревога в связи с риском прилетов российских крылатых ракет. По сведениям воздушных сил ВСУ, в воздухе российский замечен Ту-22м3.

Ночью Россия снова атаковала Киев беспилотниками. Киев, Украина, 25 июля, 2023. REUTERS - GLEB GARANICH

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