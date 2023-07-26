518-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 26 июля, — 518-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:19 Сергей Шойгу приехал в Северную Корею

Министр обороны России «примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию корейского народа в 1950-1953 годов», как следует из пресс-релиза российского ведомства.

9:55 Американская разведка сообщила о строящемся в России заводе по производству иранских дронов

Представители американской разведки предупреждают, что Россия с помощью Ирана строит в стране предприятие по производству беспилотников, которое может оказать существенное влияние на ход военных действий на Украине. По мнению аналитиков, строительство завода в Татарстане могут завершить к началу 2024 года. В Пентагоне считают, что на сегодняшний день Иран поставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer.

9:24 Британская разведка о последствиях выхода России из зерновой сделки для Черноморской акватории

Корабли Черноморского флота изменили позиции с тех пор, как Россия вышла из черноморской зерновой инициативы, вероятно в рамках подготовки к блокаде Украины.

Патрульный корабль «Сергей Котов» вышел в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой. Существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

С прекращением действия зерновой сделки вероятность увеличения интенсивности и масштабов боевых действий в Черном море выросла.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RtJT97YzAT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 26, 2023

9:13 Верховный суд РФ освободил от наказания контрактника, воюющего в Украине. Ранее он был признан виновным в ДТП со смертельным исходом

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ сочла возможным освободить от наказания контрактника Владислава Устинова, ранее признанного виновным в ДТП, в котором погибли два человека. Он был приговорен к двум годам колонии-поселения.

В Верховном суде сослались на то, что преступление произошло более полутора лет назад, а теперь Устинов «выполняет боевые задачи в зоне проведения и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки».

За несколько дней до решения по делу Устинова вступил в силу закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Он предполагает, что лица, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от наказания, если будут мобилизованы для участия в войне или заключат контракт.

9:00 Из сводки Генштаба ВСУ

За сутки российские войска нанесли один ракетный и 65 авиаударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть жертвы среди мирного населения, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За сутки произошли 26 боевых столкновений. Вероятность ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой.

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Уничтожены вертолет Ка-52, пять БПЛА типа «Шахед-136» и два разведывательных дрона.

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