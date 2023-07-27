Украина начала контрнаступление на юге. Россия вновь атаковала порт Одессы. 519-й день войны. Онлайн RFI

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Четверг, 27 июля, — 519-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы Д-20 по российским войскам на позиции у города Бахмут в Донецкой области, Украина, 11 июля 2023 г.

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15:10 Сергей Цыпляев о примении ядерного оружия: «Требуется серьезная общественная дискуссия»

О ядерном оружии заговорил Путин еще в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, затем были угрозы Западу заместителя секретаря Совета Безопасности Медведева, а в июне российский политолог и член Совбеза РФ Сергей Караганов выпустил две статьи под заголовками «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы» и «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». Караганову ответили его бывшие коллеги. Они опубликовали заявление, в котором осудили идею «превентивного» ядерного удара и назвали это угрозой человечеству. Корреспондент RFI поговорила с российским политиком и членом СВОП Сергеем Цыпляевым, одним из тех, чья подпись стоит под заявлением.

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14:47 Новый банк развития БРИКС хочет увеличить операции в национальных валютах. Тем временем Путин начал переговоры с президентом Бурунди — ТАСС

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф на пленарном заседании «Россия — Африка» заявила, что банк хочет увеличить операции в национальных валютах.

Тем временем Путин начал встречу с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. В кулуарах саммита Путин успел прокомментировать журналистам, что «все попытки контрнаступления [ВСУ] остановлены, противник отброшен с большими потерями».

14:15 Православная церковь Украины перейдет на Новоюлианский календарь с осени

Сегодня на Поместном соборе ПЦУ большинством голосов было принято решение о переходе Православной церкви Украины с Григорианского на Новоюлианский календарь, начиная с 1 сентября текущего года.

После этого изменятся даты праздников православных верующих в Украине: Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января, День Святого Николая — 6 декабря, а не 19 декабря, Крещение — 6 января, а не 18 января, Покров — 1 октября, а не 14 октября. Как отмечает корреспондент «Суспiльного», на Пасху и другие праздники, даты которых определяются по лунному календарю, это решение не повлияет.

13:55 Международная федерация фехтования диквалифицировала украинскую саблистку за отказ пожать руку российской сопернице

Сегодня на турнире по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала. В конце матча, когда спортсмены обычно жмут друг другу руки, Харлан отказалась это сделать. На видеозаписи видно, что она не дала Смирновой подойти и что-то ей сказала.

Российская саблистка оставалась на дорожке в течение часа, требуя снятия с турнира украинской соперницы. В итоге международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан.

Более того, следующий поединок, в котором Харлан должна была участвовать с болгарской спортсменкой Йоаной Илиевой, отменен и украинская саблистка автоматически признана в нем проигравшей.

13:37 «Фонтанка»: Фотография Пригожина с предполагаемым представителем ЦАР сделана не на саммите, а в петербургском отеле «Трезини»

13:26 Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург на саммит «Россия — Африка». 26 июля, 2023. via REUTERS - JAIRUS MMUTLE/GCIS

13:19 Путин начал встречу с президентом Мозамбика Филипе Ньюси

13:14 Baza: под Воронежем упал беспилотник

Прокремлевский Telegram-канал Baza утверждает, что в Верхнехавском районе Воронежской области упал беспилотник самолетного типа.

На место прибыли спецслужбы. Пострадавших нет.

12:57 Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить в страны Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна

Во время выступления на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что в ближайшие три месяца Россия готова «безвозмездно» поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею 25-50 тысяч тонн зерна.

Такие заявления происходят на фоне одностороннего выхода России из черноморской зерновой инициативны по экспорту украинского зерна под патронажем ООН и Турции. Когда соглашение истекло в начале текущего месяца Россия отказалась его продлевать, активно начала бомбардировку портов Одессы и Николаева и складов с украинским зерном и, судя по данным западных разведок, готовится к активной блокировке судов, выходящих из украинских портов.

Ранее российские власти выражали готовность заменить украинское зерно российской агропродукции, в том числе якобы на «гуманитарной» основе.

Сегодня на саммите Путин заявил, что Россия всегда будет уделять особое внимание поставкам «африканским друзьям» пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи «по линии продовольственной программы ООН».

Путин отметил, что за прошедший год экспорт российского зерна в страны Африки вырос на 10% на сумму 6,7 миллиарда долларов. А за первое полугодие 2023 года увеличилась и вовсе на рекордные 60%.

12:20 ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на корабле Черноморского флота

В ФСБ заявили о задержании «завербованного украинской спецслужбой» российского военнослужащего, у которого было изяъто «два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте».

11:53 Пригожин, вероятно, находится в Петербурге и встретился с представителем ЦАР

Судя по фотографии руководителя «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, который опубликовал фотографию, Евгений Пригожин находится на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге и встретился с представителем Центральноафриканской республики. Других подтверждений местонахождения Пригожина пока нет.

11:17 РБК: российским депутатам запретили посещать зону боевых действий в Украине без личного разрешения Шойгу или Герасимова

Российское издание РБК со ссылкой на источники пишет, что депутатов российской Госдумы запретили посещать воинские части, встречаться с личным составам и в зону боевых действий без личного на то согласия министра обороны РФ Шойгу или начальника Генштаба Герасимова.

Поездки без предварительного согласования разрешены на «нейтральные территории»* (*здесь несовсем ясно, что имеется ввиду) и на оккупированные территории (российские провластные СМИ называют их «новыми регионами» РФ).

10:36 Под завалами найдено тело еще одной жительницы Одессы

«Суспiльне» со ссылкой на горсовет Одессы сообщает, что возле разрушенного дома после российской атаки в минувшее воскресенье обнаружено тело женщины.

Таким образом число жертв за 23 июля выросло до двоих погибших. Ранения тогда получили 22 человека.

10:15 МВД Украины рассказало о последствиях российского удара по Харьковской области

Сегодня ночью Россия запустила управляемую авиабомбу. МВД Украины уточняет, что это была «КАБ-250», упавшая рядом с пятиэтажкой в поселке городского типа Ковшаровка Купянского района.

Погибла 74-летняя местная жительница.

Ранения получили трое женщин 35-ти, 71-го и 81-го года и 74-летний мужчина.

Еще три поселка в Купянском и Богодуховском районах региона подверглись российским ударам.

В поселке Великий Бурлук ракета С-300 попала в нежилое здание.

В селе Ивашки Богодуховского района повреждено здание лицея, от падения снаряда начались лесные пожары.

В селе Перовское минометным обстрелом поврежден объект критической инфраструктуры.

09:38 Зеленский провел заседание ставки в Днепре. Генштаб ВСУ заявляет о «продолжении наступления» севернее и южнее Бахмута

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, заявил Военному медиацентру, что на южном фронте ВСУ «имели успех» в районе Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах.Украинская армия «продолжает наступление» севернее и южнее Бахмута.

Сегодня утром в Днепре президент Зеленский провел заседание выездной ставки. О ситуации на фронте и ходе наступательных и оборонительных действий президенту Украины доложили главнокомандующий Залужный, командующие Тарнавский и Сырский, по данным разведки отчитался глава ведомства Буданов. Особое внимание уделялось обеспечению войск боеприпасами.

Командующий воздушными силами ВСУ Олещук рассказал о результативности имеющихся систем ПВО и усилении воздушного щита.

09:15 Россия снова атаковала порт Одессы «Калибрами» и сбросила управляемую авиабомбу на Харьковскую область

Ночью российская армия запустила по Украине восемь дронов «Шахед» и две крылатые ракеты «Калибр». Украинским ПВО удалось сбить все беспилотники, как сообщают в воздушных силах ВСУ. Целью российских снарядов снова являлялась портовая инфраструктура Одесской области. В украинском оперативном командовании «Юг» заявляют, что поврежден один из грузовых терминалов и погиб охранник административного здания.

Россия сбросила управляемую авиабомбу на Ковшаровку Купянского района Харьковской области. Скончалась 74-летняя женщина, еще четверо жителей получили ранения, по сведениям главы ОВА Синегубова.

Российским обстрелам подверглись поселок Великий Бурлук Харьковской области, Днепропетровская область и Корабельный район Херсона. По предварительным данным, этих зонах пострадавших нет.

09:07 NYT, Bloomberg и Институт изучения войны пишут о начале контрнаступления Украины на юге

По сведениям института изучения войны (ISW), накануне 26 июля украинские войска начали «значительную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, похоже, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова». Ранее The New York Times писал о начале основного этапа украинского контрнаступления, ссылаясь сразу на два источника в Пентагоне. Начало основной части контрнаступления подтверждает и Bloomberg.

NEW: #Ukrainian forces launched a significant mechanized #counteroffensive operation in western #Zaporizhia Oblast on July 26 and appear to have broken through certain pre-prepared Russian defensive positions south of #Orikhiv. 🧵



Latest on #Ukraine: https://t.co/LBQc1biLAz pic.twitter.com/xNRbqelzmt — ISW (@TheStudyofWar) July 27, 2023

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