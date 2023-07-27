NYT: Украина начала новую фазу контрнаступления в Запорожье

Американские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне сообщают о начале новой фазы украинского контрнаступления. По данным газеты The New York Times, основным местом для возможного прорыва Киев выбрал Запорожскую область. В боях будут задействованы резервные подразделения, которые раньше не использовались. В Украине сообщают об успехах на южном фронте, но о полноценном контрнаступлении официально не говорят.

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Киев начинает перебрасывать на передовую тысячи хорошо обученных солдат, которые ранее держались в резерве на начальных этапах контрнаступления, утверждает Politico со ссылкой на анонимные источники. Аналогичную информацию передает газета The Washington Post.

Цель этого этапа контрнаступления - вернуть доступ к Азовскому морю и перекрыть «наземный коридор» к Крыму для российских войск. Главным местом, где развернулись бои в Запорожье, стала зона к югу от Орехова, в частности деревня Работино. В случае прорыва ВСУ смогут продолжить наступление на Токмак и Мелитополь. Пока же войска находятся примерно в ста километрах от моря, которое сейчас находится под контролем РФ.

О столкновениях в Работино сообщает как Москва, так и Киев. Однако так называемые российские «военкоры», поддерживающие нападение РФ на Украину, сообщают о «мясорубке» и значительных потерях ВСУ (31 танк и БМП). В Генштабе Украины заявляют о продвижении на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закреплении на «достигнутых рубежах».

Насколько серьезным является контрнаступление ВСУ, неясно. NYT сообщает о трех батальонах, участвующих в атаке.

По данным американского издания, которое приводит слова анонимного официального источника, для нового этапа контрнаступления ВСУ есть три предпосылки:

Недавние успехи Украины: более семи недель украинские войска сражались на трех основных фронтах, стремясь найти слабое место в сильно укрепленной российской обороне.

Нестабильность в российских политических кругах: Украина может воспользоваться увольнением российского командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова. В прошлом месяце он обратился к войскам с четырехминутным аудиосообщением. В нем он сказал, что назвал высокопоставленному начальству «вещи своими именами», что и было причиной отставки.

Потенциальные уязвимые места российской армии: украинские войска неуклонно атакуют российскую артиллерию, склады боеприпасов и командные пункты в районах, удаленных от линии фронта, выявляя уязвимости, которые можно использовать, если наступающие украинские силы смогут пробить российскую оборону.

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