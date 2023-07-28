ВСУ заявили об освобождении Старомайорского Донецкой области. 520-й день войны в Украине. Онлайн RFI

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Над Москвой сбит беспилотник, в оккупированном Шахтерске горит нефтебаза. ISW пишет, что не стоит ожидать «стремительного или резкого» контрнаступления Украины.Пятница, 28 июля, — 520-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Президент Украины Владимир Зеленский беседует с командующим медицинскими войсками генерал-майором Татьяной Остащенко во время посещения военного госпиталя в городе Очаков Николаевской области, Украина, 27 июля 2023 г.

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12:55 «Би-би-си»: британское министерство обороны по ошибке отправляло электронные письма в Мали вместо США. То же самое делал и Пентагон

12:21 ЧВК «Вагнер» покидает базу в Краснодарском крае — подробности в репортаже «Новой газеты»

11:57 На Михайловской площади в Киеве прошли мероприятия по случаю Дня украинской государственности

В День украинской государственности с речью на Михайловской площади выступил Владимир Зеленский в присутствии главнокомандующего Залужного, главы разведки Буданова, главы СБУ Малюка, министров, представителей духовенства, военных, полицейских и спасателей.

Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы. [...] Украину не одолеть, потому что вас не одолеть. Всех вас, украинцы, не преодолеть несмотря на то, что иногда видна в глазах наших людей усталость, которую понимаем, но которая не завладела и, уверен, не завладеет никогда Украиной. Эта усталость станет только топливом, которое ускорит нас, ускорит наше движение к национальной цели, к победе. Владимир Зеленский, президент Украины

11:25 В одесском Доме профсоюзов произошел взрыв — МВД Украины

По сообщению МВД Украины, в одесском Доме профсоюзов произошел взрыв, предположительно гранаты. Известно как минимум об одном погибшем. На месте работают экстренные службы.

10:48 В России официально зарегистрировали организацию Виктора Медведчука «Другая Украина» — проект «Радio Свобода» «Схеми»

Журналисты проекта «Схеми» со ссылкой на данные реестра юридических лиц РФ пишут о том, что в июне текущего года было официально создано общественное движение «Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина"» с адресом в Москве. Настоящее движение зарегистрировало права на товарные знаки «Настоящая Украина», «Голос другой Украины» и «Другая Украина».

При этом по формату организация общественная, а не политическая, то есть в российских выборах она участвовать не сможет. Председателем совета нового движения стал Виктор Медвечук, обвиняющийся Украиной в государственной измене. На родине он был арестован, однако ему удалось освободиться в результате двустороннего обмена и уехать в Россию.

Председателем исполкома организации стал Денис Жарких —бывший украинский журналист, работавший политическим комментатором в СМИ Виктора Медведчука, как минимум с 2015 года. Как отмечают журналисты проекта «Схеми», после перехода телеканала «112 Украина» под контроль окружения Медведчука, Жарких стал ведущим телепрограммы «По сути».

10:22 Россия за сутки обстреляла восемь областей Украины, атаковав 102 населенных пункта и 89 инфраструктурных объекта

Ситуационный центр Министерства обороны Украины информации в ежедневной сводке сообщает, что за минувшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми областей Украины, затронув 102 населенных пункта и 89 объектов инфраструктуры.

Российские обстрелы велись из минометов, танков, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, оперативно-тактических ракетных комплексов, беспилотников и тактической авиации. Общее количество погибших и раненых уточняется.

По данным военного медиацентра Украины, авиация ВСУ за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения российского личного состава, вооружения и военной техники, одна удар по пункту управления и один удар по зенитно-ракетному комплексу.

09:43 Владимир Зеленский посетил Спасо-Преображенский собор в Одессе, сильно пострадавший от российского удара

Накануне президент Украины посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, подвергшийся атаке российских ракет в минувшее воскресенье 23 июля. Вчерашнее вечернее обращение Зеленский записал, находясь прямо в соборе.

Владимир Зеленский посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, сильно пострадавший от российского удара. 28 июля, 2023. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

09:20 Генштаб ВСУ: украинская армия освободила Старомайорское и закрепляется на рубежах

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев подтвердил факт освобождения от российской оккупации населенного пункта Старомайорское Донецкой области, осуществленного «под плотным огнем авиации и артиллерии противника».

Российская армия пыталась — «безуспешно» согласно Генштабу ВСУ — восстановить позиции в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области и наступать в районе села Надежда на Лиманском направлении. По сведениям Ковалева, ВСУ удается сдерживать российское наступление.

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести «наступательные действия» севернее и южнее Бахмута.

По данным Генштаба, Россия оказывает «мощное сопротивления», перемещая свои подразделения и применяя резервы.

09:08 Мэр Москвы Собянин сообщил о сбитии беспилотника

В три часа ночи на официальном канале мэра Москвы Сергея Собянина появилось сообщение о сбитии силами Минобороны «вражеского беспилотника». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Официальных комментариев о том, где именно был сбит дрон нет, однако московские интернет-паблики пишут, что беспилотник сбит в 25 километрах юго-западу от столицы в поселкке Птичное.

В сети появились фотографии предполагаемых обломков устройства. Точное время атаки неизвестно. Паблики пишут, что она произошла в 03:30, однако сообщение на Telegram-канале мэра Москвы появилось уже в 03:08 ночи.

08:52 В Ростовской области упала ракета. Загорелось поле

08:27 В оккупированном Шахтерске Донецкой области горит нефтебаза

Оккупационные власти Шахтерска сообщили о пожаре на нефтебазе этой ночью. На видео, опубликованные телеканалом Минобороны РФ «Звезда» обратило внимание издание ASTRA.

08:00 Институт изучения войны призвал с осторожностью относиться к повышенным ожиданиям «стремительного или резкого» контрнаступления Украины

По оценке аналитика и руководителя Института изучения войны (ISW) Джорджа Бэрроса, операционные успехи украинской армии возможны, однако «могут занять некоторое время». На его взгляд, это связано это и с сильной российской обороной на юге и с особенностями местности. Бэррос считает, что украинским войскам, возможно, «придется вести бои в более низком темпе, закрепляясь на достигнутых рубежах, которые они защищают перед проведением новых атак на вторую и третью линии обороны».

Бэррос напомнил, что процесс деоккупации Херсона занял целых пять месяцев с июня по ноябрь 2022 года. И теперешнее контрнаступление, скорее всего, по своему темпу будет похоже на эту операцию, а не на стремительное контрнаступление на севере страны, которое произошло в сентябре 2022 года.

The main thrust of #Ukraine's #counteroffensive has reportedly begun.



In this video, ISW #Russia Analyst & Geospatial Intelligence Team Lead @georgewbarros examines the latest developments & warns that #Kyiv's progress may come slower than some expect. ⬇️https://t.co/neLDvutt7A pic.twitter.com/oNOi8WzpVO — ISW (@TheStudyofWar) July 27, 2023

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