ООН: удар из HIMARS не мог стать причиной гибели украинских военнопленных в Еленовке

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) пришло к выводу, что десятки украинских военнопленных, содержавшихся в бывшей колонии в подконтрольной РФ Еленовке, не могли погибнуть от обстрела из установок HIMARS, имеющихся на вооружении Украины, как утверждала РФ. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства ООН.

Вооруженный мужчина у стены колонии Еленовки Донецкой области Украины, фото от 29 июля 2022 г.

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«Хотя точные обстоятельства случившегося в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными, доступная информация и наш анализ позволяют Управлению сделать вывод, что оно не было вызвано ракетой HIMARS», — говорится в пресс-релизе ведомства ООН.

В заявлении подчеркивается, что «Российская Федерация не предоставила удовлетворительных гарантий безопасного доступа ООН на этот конкретный объект» и не удовлетворила в целом запросы Управления ООН о доступе на оккупированные территории Украины.

«Однако Управление смогло провести обширные беседы с выжившими после инцидента в Еленовке и провести подробный анализ имеющейся дополнительной информации в соответствии с установленной методологией УВКПЧ», — отмечается в пресс-релизе.

Расследователи Управления ООН по правам человека сообщили, что на данным этапе не могут установить источник взрыва или точное направление, с которого мог быть произведен удар.

Управление ООН по правам человека продолжит расследование в соответствии со своим опытом и мандатом, говорится в заявлении.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, что год спустя после трагической гибели десятков украинских военнопленных в Еленовке, правосудие все еще далеко. «Военнопленные, которые были ранены или погибли в Еленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда стала известна, а виновные в нарушениях международного права понесли ответственность», — сказал Тюрк.

В январе этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение распустить миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных в Еленовке «по причине отсутствия условий, необходимых для развертывания миссии на месте», сообщил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. Миссию возобновят, когда в ООН увидят, что есть необходимые гарантии безопасности, добавил он.

Что известно о гибели украинских военнопленных в Еленовке?

29 июля в бывшей исправительной колонии в Еленовке (Донецкая область) погибли десятки содержавшихся там украинских военопленных.

В минобороны РФ заявили, что погибли 50 украинских военопленных, еще 73 получили ранения. В российском ведомстве также отметили, что в блоке, где произошел взрыв, содержались в основном защитники «Азовстали».

В самопровозглашенной «ДНР» ранее приводили другую информацию — о 53 погибших и 75 пострадавших пленных украинских военных.

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в январе 2023 года сообщали, что Украине при посредничестве Красного Креста удалось вернуть 54 тела украинских защитников из Еленовки.

Процесс опознания тел через продедуру сверки ДНК продолжается, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, российская сторона никогда не передавала Украине списки погибших.

Российское минобороны обвинило Украину в ударе по еленовской тюрьме из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В Украине подчеркивают, что российские заявления о том, что ВСУ совершили атаку на украинских военнопленных, — это ложь и провокация. Генштаб ВСУ обвинил Россию в прицельном обстреле из артиллерии колонии в Еленовке с целью переложить на Украину вину в совершении военного преступления, а также скрыть расстрелы и пытки украинских военнопленных.

Главное управление разведки минобороны Украины представило другую версию — о взрыве, осущественном руками наемников «ЧВК Вагнер» по личному приказу Евгения Пригожина. «Главная цель указанного теракта — это утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на „объект“ должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных», — отмечали в ГУР.

Позднее в офисе генпрокурора Украины сообщили в ответ на запрос DW, что источником взрыва в лагере Еленовки, вероятно, был термобарический боеприпас. «А именно — капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа Шмель, Шмель-М, Рысь», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что к такому выводу следователи пришли по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей. Участие в расследовании принимали специалисты по вопросам применения частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и инженерных частей и подразделений.

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