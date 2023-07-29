Россия ударила ракетами по Днепру, есть пострадавшие; Владимир Зеленский снова посетил передовые позиции ВСУ под Бахмутом. 521-й день войны

онлайн

В субботу, 29 июля, начался 521-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Президент Украины Владимир Зеленский награждает воина Сил специальных операций (ССО) на их позициях недалеко от линии фронта под Бахмутом, 29 июля 2023 г.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ

Время указано по Парижу (CET — среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

16:34 Пятый энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим холодного останова — МАГАТЭ

На оккупированной Запорожской АЭС вчера был завершен плановый перевод пятого энергоблока в режим холодного останова спустя три дня после того, как четвертый энергоблок был переведен на горячий останов, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в заявлении на официальном сайте организации.

«Холодный останов» означает наиболее безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды, объяснял эксперт Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк.

Гросси сообщил, что охладить пятый энергоблок ЗАЭС рещили для проведения там ремотных работ, которые возможны только в состоянии холодного останова.

По словам гендиректора МАГАТЭ, пар четвертого энергоблока теперь используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Остальные реакторы остаются в режиме холодного останова.

При этом присутствующие на оккупированной атомной станции эксперты МАГАТЭ призывали изучить все возможные варианты по установке внешнего парового котла, чтобы перевести все реакторыв холодный режим. Ранее украинский национальный регулятор издал распоряжение об ограничении работы всех шести энергоблоков ЗАЭС режимом холодного останова.

Кроме того, в сообщении МАГАТЭ говорится, что во время обхода периметра атомной станции в четверг эксперты организации подтвердили, что мины, которые они заметили 23 июля, все еще на том же месте. Отмечается, что за последние несколько дней члены миссии МАГАТЭ на ЗАЭС время от времени слышали взрывы: некоторые на определенном расстоянии от станции, а некоторые, по-видимому, в непосредственной близости от нее.

«МАГАТЭ также продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их машинным залам», — сказано в заявлении.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС российские военные разместили «предметы, похожие на взрывчатку» — возможно, чтобы «сымитировать удар по станции» со стороны Украины. С тех пор российские войска, контролирующие станцию, не допускали экспертов МАГАТЭ на крыши энергоблоков.

15:49 Российское Минобороны отчиталось о нанесении удара по пункту управления ВСУ в Днепре

Как говорится в заявлении российского военного ведомства, 28 июля при обстреле Днепра войска РФ наносили удары «по пункту управления ВСУ». «Назначенный объект поражен, цель удара достигнута», — утверждают в ведомстве.

Вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами «Искандер-М». Как сообщили украинские власти, при ударе пострадали административное здание, две многоэтажки, три двухэтажных жилых дома, три административных сооружения и семь автомобилей. Пострадали девять человек, в том числе двое детей.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

15:21 Зеленский рассказал о своей поездке в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу находится в Донецкой области, в частности посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку. Там он лично наградил воинов Сил специальных операций по случаю их профессионального дня.

По его словам, бойцы Сил специальных операций наносят особо ощутимые удары по российским оккупантам. «Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, — это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут, в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледар. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный — это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с „альфовцами“ и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас — освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО», — перечислил Зеленский.

Зеленский сообщил, что за время войны 17 воинов Сил специальных операций удостоены звания Героя Украины, 13 из них — посмертно. Всего 2520 воинов ССО отмечены государственными наградами.

14:50 The Financial Times: Украина обстреливает позиции российских военных боеприпасами северокорейского производства

Как пишет газета The Financial Times, боеприпасы из Северной Кореи, об использовании которых Украиной ранее не было известно, журналистам продемонстрировали военные, ведущие огонь из советских реактивных систем залпового огня «Град» недалеко от Бахмута.

Судя по маркировке, большинство снарядов изготовлены в 1980-х и 1990-х годах, украинские военные жалуются на их ненадежность. По словам украинских военных, снаряды были изъяты с корабля «дружественным государством». В Минобороны Украины предположили, что северокорейские ракеты могли быть трофейными.

13:45 Премьер-министр Польши: более 100 наемников «ЧВК Вагнера» выдвинулись к западной границе Беларуси

«Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси», — заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в ходе визита на завод бронетехники в Гливице.

По его словам, это шаг к дальнейшему «гибридному нападению» на Польшу. Моравецкий предположил, «вагнеровцы» будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши.

23 июля Лукашенко на встрече с Путиным в Петербурге заявил, что «вагнеровцы» просятся «сходить на экскурсию в Варшаву».

12:58 Зеленский приехал на передовые позиции под Бахмутом

Видео об этом появилось в социальных сетях украинского президента.

Владимир Зеленский посетил передовую, чтобы поздравить Силы специальных операций с профессиональным праздником.

Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое.

12:27 В Одессу приехала миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб, нанесенный историческому центру города

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Участники миссии оценят ущерб, причиненный культурным и религиозным объектам города в результате российских обстрелов 19—23 июля. Ранее в ЮНЕСКО осудили российские обстрелы Одессы.

11:34 Суд в Самаре арестовал местного жителя по подозрению в организации взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе

Взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел в пятницу, 28 июля. Ущерб НПЗ из-за диверсии превысил 30 миллионов рублей, заявили в Управлении ФСБ по Самарской области.

По данным СМИ, во взрыве заподозрили 42-летнего Сергея Окрушко, который работал на этом заводе электриком. С места происшествия он скрылся на автомобиле. Вскоре его якобы задержали на границе с Казахстаном. Как сообщил адвокат, задержанный признал вину и сотрудничает со следствием.

10:52 Украинская военная разведка: в Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Казачьей бухте оккупированного Крыма вечером 28 июля взорвался склад боеприпасов.

Свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов. На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции. По информации разведки, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада российской морской пехоты.

10:26 Разведка Великобритании: на юге Украины наблюдается активизация боевых действий на двух участках фронта

Об этом говорится в традиционном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 29 июля.

По данным британской разведки,

к югу от Орехова боевые действия сосредоточены возле села Роботино, в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии России.

А в 80 км на восток украинские войска разгромили подразделения 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ России и захватили село Старомайорское.

Между тем, на севере другие подразделения ВДВ РФ продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но не достигли значительных успехов.

09:39 «Мы сюда пришли не для того, чтобы просить о какие-то дары»: президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Путина возобновить зерновую сделку.

«Мы сюда пришли не для того, чтобы просить о какие-то „дары“. Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера», — заявил лидер ЮАР.

Ранее Путин на пленарном заседании форума «Россия-Африка» заявил, что Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна.

В рамках зерновой сделки Украина экспортировала около 33 миллионов тонн продовольствия. В то же время остановка зерновой сделки уже привела к росту цен на зерно.

09:15 16 человек пострадали в результате падения украинской ракеты С-200 в Таганроге

После падения ракеты в Таганроге в больницы обратились 16 человек. Десять человек были госпитализированы, в том числе девять в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Об этом в субботу утром написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

28 июля в центре Таганрога произошел взрыв. Минобороны России заявило, что по Таганрогу был нанесен удар «переоборудованной» зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Издание «Важные истории» отмечает, что взрыв в Таганроге произошел в 10 километрах от местной авиабазы. Это штаб-квартира научно-технического комплекса, который производит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также на аэродроме стоят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и имеется площадки для запуска БПЛА.

08:50 Девять человек пострадали в результате обстрела Днепра

Спасатели завершили поисковые работы на месте попадания российской ракеты в городе Днепр. Пострадали девять человек, в том числе двое детей. Об этом в субботу утром сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

При ударе также пострадали административное здание (вероятно, здание СБУ), две многоэтажки, три двухэтажных жилых дома, три административных сооружения и семь автомобилей.

Вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами «Искандер-М». Ранее сообщалось, что удар пришелся по многоэтажному дому и зданию СБУ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться