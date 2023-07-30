Беспилотники атаковали Москву-Сити. Бомбы сброшены на остров Змеиный. 522-й день войны

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В воскресенье, 30 июля — 522-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:35 Папа Римский Франциск призвал РФ возобновить действие зернового соглашения

«Не перестанем молиться об осажденной Украине, где война уничтожает все, даже зерно. Это тяжкий проступок перед Богом, потому что зерно — это Его дар для пропитания человечества, и вопль миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, возносится к Небу. Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы была восстановлена Черноморская инициатива и зерно можно было безопасно перевозить», — сказал понтифик после воскресной проповеди.

Напомним, о выходе из соглашения в середине июля объявил Путин. После этого российские войска несколько дней подряд обстреливали Одессу, ее порт и зернохранилища. О российском обстреле агропредприятий в Херсонской и Днепропетровской областей местные власти сообщили и сегодня.

13:20 Богомаз заявил об обстреле свиноводческого комплекса в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «ВСУ совершен обстрел» села Зерново Суземского района, «снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса». В результате обстрела «пострадали две женщины и один мужчина», им «оказывается медицинская помощь», добавил губернатор.

12:50 «Они получили то, что хотели»: в ВСУ прокомментировали удар по бизнес-центру «Москва-Сити»

12:30 На востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога

11:50 СМИ: российские федеральные каналы не сообщили в новостях об атаке беспилотников на квартал «Москва-Сити»

По версии телеграм-канала «Агентство. Новости», это сделано из-за того, что как раз утром Путин принимал участие в параде по случаю дня ВМФ России.

10:55 Путин приехал на парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ РФ

10:35 Умер еще один человек, ставший жертвой ракетного удара по городу Сумы

Таким образом, в результате этого российского удара погибло 2 человека. Число пострадавших также выросло. Как сообщил городской совет, ранения получили 20 человек (ранее сообщалось о 17).

«В результате попадания вражеской ракеты разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены два общежития», — сообщили городские власти, уточнив, что «продолжаются мероприятия по разборке завалов и эвакуации населения».

Ракетный удар был нанесен вечером в субботу, 29 июля.

10:00 Российский ракетный удар по Запорожью: погибли два человека

В результате российского ракетного удара по Запорожью «погибли 32-летняя женщина и 45-летний мужчина», — сообщил глава областной администрации Юрий Малашко.

Он добавил, что еще две женщины (36 и 55 лет) «с легкими повреждениями доставлены в больницу».

По словам Малашко, за прошедшие сутки российская армия нанесла 77 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. В том числе, из артиллерии обстреляли город Орехов.

09:45 Российский ракетный удар по городу Сумы: один человек погиб и 17 пострадали

В результате нанесенного накануне, в субботу вечером, российской армией ракетного удара по учебному заведению украинского областного города Сумы погиб по меньшей мере один человек, еще 17 получили ранения.

«Всю ночь спасатели ликвидировали последствия вражеского ракетного удара. В 03:04 пожар, охвативший значительную площадь, удалось ликвидировать. Работы продолжаются», — говорится в сообщении украинской полиции.

09:20 Российская армия ночью атаковала остров Змеиный. Были атакованы и агропредприятия в Херсонской и Днепропетровской областях

Об этом сообщило украинское оперативное командование (ОК) «Юг». Командование уточнило, что на остров Змеиный были сброшены «две авиабомбы неустановленного образца». Атака на остров стала «уже третьей за месяц», также говорится в сообщении.

Кроме того, «с восточного побережья Азовского моря враг направил ударные беспилотники типа „Shahed-136“ по аграрным предприятиям Херсонщины и Криворожского района Днепропетровской области», — заявило ОК. И заверило, что все 4 беспилотника были уничтожены силами ПВО.

«Обломки упали на территорию одной из агрофирм. Возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали», — заявило командование.

09:10 Российское минобороны заявило об «уничтожении» 25 украинских беспилотников в Крыму

Министерство заверило, что 16 БПЛА были уничтожены ПВО. Ещё 9 украинских беспилотников, по утверждению ведомства, «были подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в акватории Чёрного моря в районе мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет, утверждает министерство.

08:50 Бизнес-центр «Москва-Сити» атакован беспилотниками

Атака произошла около трех часов ночи 30 июля.

По сообщению минобороны РФ, беспилотников было два, они якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и «не достигли своих целей»; еще один БПЛА сбит «на подлете» в Одинцовском районе Московской области.

При этом СМИ публикуют многочисленные кадры разрушений в квартале «Москва-Сити». В частности, повреждены два этажа в башне «IQ-квартал». Также пострадало здание «Око-2». ТАСС пишет со ссылкой на экстренные службы, что при взрыве в башне «Око-2» пострадал охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этаж.

В 50-этажном «IQ-квартале», как уточняет издание The Insider, расположены офисы российских министерств: минэкономразвития, минпромторга, минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

На пятом и шестом этаже выбило стекла. Башню «IQ-квартал» эвакуировали после взрыва. Также людей эвакуировали из других зданий комплекса.

Это уже третья за неделю атака Москвы беспилотниками, отмечает «Эхо».

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