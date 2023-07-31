Обстрелы Кривого Рога и Херсона: сообщается о восьми погибших и десятках раненых

Утром в понедельник российскому ракетному обстрелу подвергся Кривой Рог. Удары пришлись по девятиэтажному жилому дому и техникуму. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о шести погибших, среди которых десятилетний ребенок. Местным властиям уже известно уже от 75 пострадавших. В Херсоне в результате сегодняшних российских обстрелов погибли двое человек, есть пострадавшие, сообщили в региональной администрации.

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По последним данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лыска, шесть человек погибли в результате российского обстрела Кривого Рога. Среди погибших десятилетний ребенок.

По его словам, число пострадавших выросло до 75 человек, среди которых шестеро детей.

Раньше сообщалось о пяти погибших и 64 раненых.

Сообщается, что в больницах после обстрела находятся 22 пострадавших, среди которых двое в тяжелом состоянии.

Лысак ранее писал, что под завалами могут оставаться люди, отметив, что были спасены уже четыре человека, среди которых один ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул ранее сообщил, что под завалами могут оставаться восемь человек.

Самостоятельно из многоэтажки выбрались почти 150 ее жителей, еще 30 помогли выйти на улицу спасатели, добавил Лысак.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, примерно в 9 утра было два ракетных удара России по центру Кривого Рога, в результате чего разрушены от пятого до восьмого этажа девятиэтажного жилого, а также «практически уничтожен» техникум местного Политехнического института.

Он также сообщил, что в здании техникума утором почти никого не было, только на первом этаже в кафе заходили люди. При этом среди пострадавших много людей, которые шли по тротуару рядом со зданием учебного заведения.

В ГСЧС в свою очередь передавали, что в девятиэтажном жилом доме разрушены с четвертого по девятый этажи одного подъезда, и спасатели ликвидиоруют пожар на четвертом этаже.

В спасательной службе также сообщили, что в доме был спасен ребенок 2013 года рождения и еще два человека. Во время выполнения работ один из спасателей получил травму.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что, по предварительным данным, удар по Кривому Рогу был нанесен баллистическими вооружениями. Его словам приводит «Интерфакс-Украина».

Обстрелы Херсона

В Херсонской ОВА сообщили, что сегодня утром российские войска обстреляли город, под огонь попали сотрудники коммунального предприятия. Сообщается, что от полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. Его шестеро его коллег ранены, они получили минно-взрывные травмы и контузии.

Позднее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские войска ударили по микрорайону Корабел в Херсоне. Погиб 65-летний мужчина, попавший под обстрел, когда находится в своем автомобиле. Ранения получил 38-летний местный житель.

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