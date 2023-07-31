Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге. 523-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

Россия обстреляла центр Херсона из «Градов», атаковала Харьков и жилой многоэтажный дом в Кривом Роге. Понедельник, 31 июля — 523-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Рабочие демонтируют герб СССР со щита монумента «Родина-мать» на территории музея Второй мировой войны в Киеве, Украина, 30 июля 2023 года.

Реклама Читать далее

Сегодняшний онлайн завершен. Транляция продолжится утром 1 августа. Спасибо, что читаете нас!

Время указано по Парижу (CET — среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

22:00 «Проект»: 81 человек из списка богатейших россиян получали контракты с оборонно-промышленным комплексом

По меньшей мере 81 человек из 200, входивших в довоенный список богатейших россиян по версии Forbes, заработали миллиарды на оборонных контрактах, и в том числе косвенно причастны к производству оружия, которым убивают мирных жителей Украины, утверждается в расследовании «Проекта» «Пссы войны».

Список открывает владелец «Северстали» Алексей Мордашов, далее следуют Владимир Потанин, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Леонид Федун и другие. В список попали в том числе владельцы компаний, поставляющих сталь и другое сырье, используемое при производстве вооружений, а также предоставляющих военным предприятиям кредиты и услуги страхования.

Как показало расследование, общая сумма открытых контрактов, которые предприятия этих бизнесменов получили с 2014 года от оборонно-промышленного комплекса России, составляет не менее 220 млрд рублей ($2,5 млрд). Произведенное в результате оружие использовалось в том числе при бомбардировке драмтеатра в Мариуполе, обстреле Винницы, убийствах мирных жителей в Буче.

Как отмечается, после 2017 года Минобороны и военные заводы начали массово засекречивать контракты, поэтому бОльшая часть изученных расследователями договоров относится к 2014–2018 годам, а реальное число работающих на войну бизнесменов и количество заработанных на этом денег может быть существенно больше.

80 олигархов из приведенного перечня включены в те или иные санкционные списки, но только 14 человек находятся под санкциями во всех странах — союзниках Украины. Единственный человек из списка, избежавший попадания под какие-либо санкции, — бывший совладелец химического предприятия «Тольяттиазот» Сергей Махлай, потерявший контроль над предприятием в начале 2022 года. Махлай уехал из России еще в начале 2010-х годов из-за корпоративного конфликта, на него заведено уголовное дело о неуплате налогов и мошенничестве. Имеет американское гражданство, живет в Лондоне.

21:55 Белорусский расследовательский центр: В вывозе украинских детей в Беларусь участвуют родственники Лукашенко и люди с уголовным прошлым

В вывозе украинских детей в Беларусь участвуют родственники Александра Лукашенко — его средний сын Дмитрий и Владимир Кулаков, муж родной сестры жены Дмитрия Лукашенко Анны. Кроме того, с детьми работают люди с уголовным прошлым, выяснил «Белорусский расследовательский центр».

Детей разместили в лагере «Дубрава», санатории «Острошицкий городок» и национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в Минской области, а также в санатории «Золотые пески» в Гомельской области. В этих лагерях с сентября 2022 года оказались больше двух тысяч детей из Украины, писало издание The Telegraph. Привезти украинских школьников в Беларусь — больше тысячи в апреле–мае этого года — удалось «благодаря поручению Александра Лукашенко».

21:50 ГУР: Россия принудительно мобилизовала в армию 60 тысяч жителей оккупированных территорий Украины

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью проекту «Донбасс.Реалии» привел оценку спецслужбой количества принудительно мобилизованных в армию с оккупированных территорий Украины с начала 2022 года — 55-60 тысяч человек.

«Они ловили людей на улице, приходили на те немногие предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй, на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую», — сказал Черняк.

Он добавил, что принудительно мобилизовали в том числе студентов. «Человек утром пошел на занятия, и через два дня он уже воюет», — сказал в интервью представитель ГУР.

21:40 Bloomberg: Зеленский может поехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, чтобы отстаивать свою «формулу мира». Об этом сообщает Bloomberg. Планы поездок еще не утверждены и могут измениться.

Киев настаивает на проведении саммита по мирной формуле во время заседания ООН.

По словам одного из собеседниковBloomberg, некоторые союзники также хотели бы, чтобы к этой концепции присоединилось больше стран так называемого глобального Юга. Альтернативным вариантом может стать обсуждение в Совете Безопасности вопроса о мире в Украине, добавил собеседник. В таком заседании потенциально могла бы принять участие и Россия.

Украинская формула мира

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Этот план направлен на возобновление контроля над своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.

Кроме того, украинская формула мира также учитывает важные аспекты радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обеспечивая необходимые гарантии. Зеленский заявил, что Украина привлекает широчайший круг партнеров для реализации формулы мира.

21:10 CNN: Салливан примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в мирных переговорах по Украине, которые пройдут на следующей неделе в Саудовской Аравии, сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей США.

Переговоры, проходящие в Саудовской Аравии, являются вторыми в серии встреч, организованных главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Первые переговоры состоялись в начале этого года в Копенгагене.Цель Украины состоит в том, чтобы в ходе переговоров были определены общие принципы прекращения войны, а позднее в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишутся поддержать эти принципы.

Саудовская Аравия была выбрана для проведения переговоров отчасти из-за отношений этой страны с Китаем, пояснил один из американских чиновников.

Хотя участие Китая в переговорах не ожидается, американские официальные лица в последние месяцы публично призывали Китай сыграть конструктивную роль в урегулировании войны в Украине, хотя не было никаких сигналов о том, что Китай предпримет какие-либо активные шаги для ее мирного завершения.

20:50 РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Российская Федерация удерживает на боевом дежурстве в Черном море надводный и подводный ракетоносители «Калибров». Всего наготове Черноморского флота РФ 12 ракет. Об этом заявил спикер оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров.

20:35 Сергей Шойгу заявил об усилении интенсивности ударов по украинским военным объектам

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в понедельник во вступительном слове на рабочем совещании с российскими военными, что «удвоилась интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе по тем, которые осуществляют эти террористические акты» (имеются в виду нападения на российскую территорию).

Шойгу также заявил, что российские войска продолжают «активные боевые действия на всех направлениях». За 48 часов 26 и 27 июля «в районе Роботино» на юге Украины «уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, в том числе 3 немецких «Леопарда», 2 французских и 32 ББМ, – подсчитал министр обороны. Кроме того, за последний месяц «потери противника составили более 20 800 солдат». Для Шойгу «так называемое» украинское «контрнаступление» является «неудачным» и «очевидно, что предоставленное западное вооружение не приводит к победам на поле боя, а лишь продлевает конфликт».

20:10 Новый удар по Херсонской области, одна погибшая

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате обстрела женщина погибла под завалами собственного дома, сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

Российская авиация нанесла удар по Казацкому. «Враг в очередной раз ударил по жилым домам. В одном из домов, куда попала управляемая авиабомба, жила 80-летняя женщина», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека, еще 17 получили ранения.

29 июля из-за удара по селу Веселое ранение получила 69-летняя женщина. На следующий день россияне обстреляли жилой дом в селе Новодмитровка Херсонской области. Пострадала 33-летняя женщина.

Кроме того, за минувшие сутки россияне нанесли 68 ударов по Херсонской области, в результате чего пять человек получили ранения.

19:50 Великобритания ввела санкции против шести россиян из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе

Под санкции попали судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также эксперт Данила Михеев. Их британские активы будут заморожены, а им самим запретят въезжать в Великобританию.

Ранее Великобритания уже вводила аналогичные санкции против пяти россиян, связанных с делом Кара-Мурзы.

19:30 Китай введет контроль за экспортом беспилотников, чтобы помешать их использованию в военных целях

Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении беспилотников и комплектующих к ним, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя Министерства торговли КНР. Ограничения коснутся некоторых двигателей, лазеров, средств связи, систем защиты от дронов. Также запрещается экспорт гражданских беспилотников для использования в военных целях. Власти КНР уже уведомили о грядущих ограничениях заинтересованные страны и регионы.

19:05 Серия взрывов в Симферополе

В Симферополе сообщают о серии громких взрывов. Местные Telegram-каналы пишут, что в городе прозвучало по меньшей мере три очень громких взрыва. Один из взрывов, в частности, прозвучал в районе седьмой больницы города.

18:50 Вечерняя сводка Генштаба ВСУ:

Украинская армия продвигается на двух направлениях в Запорожской области, в Харьковский области отбито наступление российских войск.

В течение суток российская армия нанесла 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершила 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

18:35 В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова

Активы Ахметова арестованы по уголовному делу о финансировании его структурами украинских военных, пишет «Коммерсант». Следственный комитет расследует это дело с сентября 2020 года.

Согласно материалам дела, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании Ахметова SCM Holdings Limited спонсировали украинскую армию и батальон «Азов». По версии СК, спонсирование осуществлялось в том числе за счет денег, поступающих из России.

Издание отмечает, что речь идет о десятках миллионов рублей, перечисленных горно-металлургической компанией «Метинвест Евразия» в Первый международный украинский банк (конечным бенефициаром обеих структур является Ахметов). СК попросил Басманный районный суд Москвы арестовать активы российской «дочки» «Метинвеста».

В 2022 году Ринат Ахметов занял первое место в списке богатейших украинцев по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $4,4 млрд. Ахметову, помимо всего прочего, принадлежит «Азовсталь» в Мариуполе, который перешел под контроль России. Летом 2022 года Ахметов подал иск в ЕСПЧ, потребовав от России компенсацию за потерю «Азовстали» и активов на Донбассе. В Кремле в ответ на это напомнили, что Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

18:20 Россия вывезла из Украины 700 тысяч детей

В 2022 году Россия вывезла из Украины 700 тысяч детей, сообщает РБК со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову.

В докладе отмечается, что с февраля 2022 года Россия приняла 4,8 млн жителей Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, 700 тысяч из них — дети.

«Подавляющее большинство несовершеннолетних прибыли вместе с родителями или другими родственниками», — говорится в докладе омбудсмена.

Кроме того, согласно ее докладу, в Россию также вывезли около 1,5 тысячи воспитанников из детских домов или оставшихся без попечения родителей. 760 детей из ДНР и ЛНР в течение 2022 года были устроены в приемные российские семьи.

18:00 Обстрел Херсона: 4 погибших, 17 раненых

Российская армия целый день обстреливает Херсон. Погибли четыре человека, известно о 17 раненых. Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Российская армия обстреливает Херсон. Враг бьет по жилым кварталам», – написал он в Telegram. По его словам, больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что еще один мужчина получил травмы в результате ударов по Бериславу. По его информации, среди погибших и раненых – работники коммунального предприятия и волонтеры.

Глава ОВА объяснил, что такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье.

17:40 Приговор Владимиру Кара-Мурзе оставили без изменений

Первый апелляционный суд отклонил жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе, которого в апреле приговорили к 25 годам колонии. Тогда политика признали виновным по трем статьям — о госизмене, фейках об армии и участии в деятельности нежелательной организации. Сам Кара-Мурза вину не признал.

17:20 Российская армия за девять дней уничтожила около 180 тысяч тонн украинского зерна

За первые девять дней после выхода из зерновой сделки Россия уничтожила 180 тысяч тонн украинского зерна в результате обстрелов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling 🇺🇦 #Ukrainian port cities and grain warehouses.



Here is what they've done during the first 9 days.



We must stop 🇷🇺 #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 31, 2023

Как подчеркнули в ведомстве, было повреждено:

- 26 объектов портовой инфраструктуры Украины;

- пять гражданских судов;

- уничтожено около 180 тысяч тонн украинского зерна.

17:00 В Кривом Роге количество жертв возросло до шести, пострадавших - до 73 человек

Количество жертв в результате ракетной атаки в Кривом Роге увеличилось до шести человек. При этом получили ранения еще 73 человека. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram. По словам Лысака, по состоянию на 17:40, известно, что в результате трагедии шесть человек погибли, среди них ребенок.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщилв Telegram: «В больницах в стационаре – 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии».

31 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, одна из ракет попала в жилой дом и другая – в учебное заведение. Во время разбора завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки.

16:40 Путин подписал закон о штрафах от 10 до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины

Штраф за неявку в военкомат без уважительной причины повысили с 3 до 10-30 тысяч рублей. За несообщение в военкомат сведений о переезде, смене работы или семейного статуса штраф составит 1-5 тысяч рублей.

Все граждане, состоящие на воинском учете, обязаны сообщать о выезде за пределы России на срок больше полугода, штраф за несообщение составит от 10 до 20 тысяч. Повышается штраф за утерю и порчу документов воинского учета — от 3 до 5 тысяч рублей.

Вводится штраф для юридических и должностных лиц за «неоказание содействия военкоматам» по оповещению во время мобилизации — 500 и 80 тысяч рублей соответственно. Юрлица будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей за непредоставление сведений о сотруднике, который состоит или должен состоять на воинском учете.

16:30 Мосгорсуд оставил под арестом авторов спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгению Беркович и Светлану Петрийчук

На заседании суда защита просила изменить меру пресечения на более мягкую. Адвокаты заявили, что следствие не предпринимает активных действий, ожидая результатов психиатрической экспертизы Беркович.

В свою очередь прокуратура просила оставить обвиняемых в СИЗО, так как только такая мера пресечения, по мнению обвинения, может обеспечить интересы следствия.

Беркович и Петрийчук присутствовали на суде по видеосвязи.

Во время саммита «Россия — Африка» журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил у Путина, не 37-й ли сейчас год в России, и привел в пример аресты Евгении Беркович и Бориса Кагарлицкого*. На это Путин ответил: «Не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили. Я даже не знаю, как».

16:15 Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, на границе с Беларусью «по-прежнему опасно», на местные патрули нападают «агрессивные иностранцы».

Об усилении польской границы ранее рассказывал председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он объяснил это пребыванием в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер».

29 июля Польша сообщила о переброске более сотни вагнеровцев к своим границам и предположила, что бойцы могут готовиться к «гибридному нападению на польскую территорию».

23 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» вагнеровцы, которые хотят на Запад «на экскурсию».

15:43 В Кривом Роге продолжаются спасательные работы после российского удара по многоэтажке

В Кривом Роге продолжаются спасательные работы после российского удара по многоэтажке. 31 июля, 2023 via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

15:40 Путин «не так силен, как притворялся»: французская пресса о саммите РФ-Африка, над которым «витала тень» Пригожина

В Санкт-Петербурге завершился саммит Россия-Африка, который должен был стать для продолжающего преступную войну против Украины Путина попыткой продемонстрировать, что он «не совсем изгой» на международной арене. Но две трети глав африканских государств на саммит не приехали. И даже много улыбавшийся Путину президент ЮАР Сирил Рамафоса высказал ему свое неудовольствие по поводу выхода РФ из зерновой сделки. Зато остался довольным зимбабвийский президент Эммерсон Дамбудзо Мнангагва по прозви «Крокодил», получивший «от Путина» в подарок VIP-вертолет российского производства. Но и «Крокодил» отказался от путинского предложения взять немного «бесплатного зерна». О том, что пишут об итогах саммита французские издания – в обзоре RFI.

►►► Читать подробнее в материале RFI на русском.

15:26 NYT: Австрия, в отличие от большинства стран ЕС, по-прежнему закупает у России почти столько же природного газа, сколько и до войны в Украине

До полномасштабного российского вторжения в Украину Австрия получала почти 80% газа из России. В мае текущего года Австрия продолжает импортировать от 50% до 74% газа из РФ. В новой колонке The New York Times рассказывается о возможных причинах, по которым страна остается чуть ли единственной в ЕС, которая не сократила закупки российского газа, или не прекратила их вовсе.

Генеральный директор австрийской энергетической компании OMV Group ранее заявлял, что пока Россия продает газ Австрия будет его покупать. Как уточняет журналистка NYT Патрисия Коэн, Австрия стала первой западноевропейской страной, подписавшей еще в 1968 году газовый контракт с СССР. И с тех пор на протяжении более полувека продолжает сильно зависеть от российского газа.

По оценке Коэн, одной из причин по которым эти закупки продолжаются почти в том же темпе, что и до войны, является то, что австрийские власти утверждают, что эти поставки необходимы для них. В частности, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что остановка поставок приведет к экономическому кризису и массовой безработице. Другой причиной является отсутствие выхода к морю и невозможность простроить альтернативные пути доставки газа через морские терминалы. Третьей причиной является закрепленный в австрийской конституции нейтралитет и ее неучастие в НАТО.

Директор программы Евразии в институте Варшавы Гжегож Кучиньский отметил в комментарии для NYT, что на его взгляд «Политическая элита Австрии является одной из наиболее симпатизирующих России», включая бывшую главу министерства иностранных дел страны Карин Кнайссль, близкую к Путину и входившую в совет директоров «Роснефти».

14:35 На фронте погиб актер и спортсмен Евгений Светличный. Он снимался в фильме Олега Сенцова

29-летний актер Евгений Светличный погиб на фронте в «тяжелом стрелковом бою». Он воевал в составе батальона имени героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной «Да Винчи»).

Светличный снимался в фильме Олега Сенцова «Носорог», сам Сенцов тоже находится на фронте и 17 июля был ранен во второй раз. «Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину», — написал Сенцов у себя на странице.

14:22 В Саудовской Аравии пройдут международные мирные переговоры по Украине без участия РФ

Украинские власти подтвердили, что в Саудовской Аравии в августе состоятся международные переговоры, посвященные мирному урегулированию в Украине. По данным прессы, в консультациях примут участие сама Украина, страны Запада, а также ключевые развивающиеся страны, такие как Индия и Бразилия. При этом сама Россия в этих переговорах участвовать не будет.

►►► Читать подробнее в материале RFI на русском.

13:48 ASTRA: упавший в Таганроге беспилотник принадлежал российскому министерству обороны

По сведениям ASTRA, разведывательно-ударный дрон, который накануне упал в под Таганрогом, принадлежал Министерству обороны РФ. Беспилотник, который упал в хуторе Дарагановка, является дрон среднего класса «Иноходец-РУ».

Российское оборонное ведомство эту информацию пока не комментирует.

13:15 СБУ ликвидировала три новых канала, по которым уклоняющиеся от службы в армии уезжали за границу

Служба безопасности Украины пресекла три схемы незаконного выезда граждан призывного возраста за пределы Украины. Задержано четверо организаторов, помогавшим желающим уехать за границу на основании поддельных документов. Стоимость такой помощи они оценивали от 2500 до 5000 долларов.

Один из организаторов находился в Киеве и помогал уклонистам выезжать за рубеж под видом волонтеров. В Львовской области подобной деятельностью занимался бывший адвокат. Еще двое предприимчивых граждан задержаны в Ровненской области, которые фиктивно нанимали мужчин на должность водителей для международных перевозок.

12:48 В Кривом Роге из-под завалов извлекли тело 10-летнего ребенка. Во время эвакуации произошло повторное обрушение конструкций

Среди погибших в Кривом Роге в результате попадания российской ракеты погибло как минимум четверо человек, среди них — десятилетний ребенок.

В ходе эвакуации и тушения возникшего пожара произошло повторное обрушение перекрытий здания.

12:25 Россия нанесла второй удар по Херсону. Погиб мужчина

Глава областной военной администрации региона Прокудин сообщил о втором ударе по Херсону, на этот раз по Корабельному району. Погиб 65-летний местный житель, ранен 38-летний мужчина.

Ранее утром в результате первого удара по центру города погиб 60-летний мужчина.

11:45 Четверо погибших и 43 раненых в Кривом Роге на данный момент

Тушение многоэтажки в Кривом Роге продолжается, из здания идет дым.

11:20 В Кривом Роге уже 34 раненых и двое погибших. Под завалами могут быть еще 8 человек — руководитель Совета обороны города Вилкул

11:10 Hromadske: число пострадавших в Кривом Роге возросло до 25, среди них — четверо детей

11:00 Спасатели продолжают искать пострадавших под завалами многоэтажки в Кривом Роге после попадания российской ракеты

Жилая девятиэтажка, пораженная российской ракетой в Кривом Роге, 31 июля 2023 г. © Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Dmytro Lubinets via Telegram/Handout via REUTERS

10:45 МВД Украины: российский удар по Кривому Рогу пришелся по многоэтажке и учебному заведению. Как минимум двое человек погибло

Российская ракета попала между 4 и 9 этажами многоэтажного жилого дома в Кривом Роге. Масштабы разрушений еще уточняются, как и количество жертв.

Второй российский снаряд попал в четырехэтажное учебное заведения, разрушив его со второго по четвертый этаж.

По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, двое человек погибли, еще 10 обратилось за помощью. Разбор завалов продолжается. Из развалин жилого дома спасен ребенок 2013 года рождения.

Местные паблики пишут, что после первоначального тушения в многоэтажке снова начался пожар.

10:30 Россия за сутки обстреляла девять областей Украины, атаковав 130 населенных пунктов и 91 инфраструктурный объект

Ситуационный центр Министерства обороны Украины в ежедневной сводке сообщает, что российским атакам за минувшие сутки подверглось 9 областей Украины, включая 130 населенных пунктов и 91 объект инфраструктуры. Обстрелы велись из минометов, танков, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, беспилотников, тактической авиации и зенитно-ракетных комплексов.

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по зонам сосредоточения российских подразделений.

10:15 Гуменюк: Россия стягивает авиацию для новых ударов по Украине

Руководительница Объединенного координационного пресс-центра ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк во время телемарафона обратила внимание на признаки грядущих массированных атак со стороны России. Ее комментарий приводит «РБК Украина».

— Российская тактическая авиация проявляет сильную активность на юго-восточном направлении > с точки зрения Гуменюк, это говорит о том, что Россия собирает разведданные, отрабатывает маневры и готовится к мощным атакам

— Тот факт, что РФ не вывела в море ракетоносители и означает отсутствия рисков. Гуменюк подчеркивает, что они находятся в состоянии абсолютной готовности в пунктах базирования и могут быть выведены в течении часа. Более того, российские ракетоносители могут атаковать прямо из бухт, несмотря на сопряженные с этим риски.

09:43 Британская разведка: Россия стремительно меняет законы, чтобы увеличить число мужчин, подлежащих быстрому призыву

Министерство обороны Великобритании отмечает, что власти РФ «уделяют первостепенное внимание изменению законодательства, которое позволит увеличить количество мужчин, подлежащих быстрому призыву в армию».

— В середине июля Госдума РФ повысила максимальный возраст призыва в армию с 27 до 30 лет, сохранив при этом действующий нижний предел в 18 лет. Британская разведка отмечает, что молодые призывники не всегда отправляются в Украину, однако таким образом дают возможность профессиональным военным отправится туда, замещая их на территории России;

— 24 июля Путин подписал закон, предусматривающий постепенное повышение верхнего возрастного предела для призывников: старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

В британском оборонном ведомстве приходят к выводу, что все эти законодательные меры вместе с недавними атаками беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж Пригожина подчеркивают «неспособность российского государства изолировать население от войны».

09:30 За неделю ВСУ освободили 37 кв.км территории на Бахмутском направлении — Минобороны Украины

Заместительница Министра обороны Украины Анна Маляр в комментарии Военному медиацентру заявила, что за минувшую неделю на Бахмутском направлении ВСУ освободили 37 кв. км территории и продолжают вести успешные наступательные действия в районах к югу от города.

По сведениям Маляр, авиация ВСУ за неделю поразила более 50 районов сосредоточения российских войск, уничтожив 7 пунктов управления, 12 зенитно-ракетных комплексов, 10 станций РЭБ и десятки складов боеприпасов.

09:00 Российский снаряд попал по многоэтажке в Кривом Роге. Из «Градов» обстрелян центр Херсона

Херсон: Центр города обстрелян из «Градов». По данным главы ОВА Прокудина, погиб сотрудник коммунального предприятия.

Харьков: поздно вечером Россия ударила по складу в Новобоварском районе города. Местные власти говорят как минимум о двух прилетах.

Кривой Рог: Российский снаряд попал по многоэтажке. Случившееся подтверждает МВД Украины. «Инсайдер UA» уточняет, что ракета задела два дома.

Донецк: Снаряды попали в центр города, рядом с Дворцом бракосочетаний.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться