Харьков атакован российскими дронами. 524-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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Россия атаковала Харьков беспилотниками. Дроны неустановленного происхождения во второй раз долетели до высоток «Москва-сити» и попали офис Минэкономразвития. Вторник, 1 августа — 524-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:45 За сутки Россия обстреляла девять областей Украины, атаковав 138 населенных пунктов и 125 инфраструктурных объектов

Ситуационный центр Министерства обороны Украины в ежедневной сводке сообщает, что за минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины, затронув 138 населенных пунктов и 125 объектов инфраструктуры.

Атаки велись из гранатометов, минометов, танков, ствольной артиллерии, зенитно-ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, беспилотников, оперативно-тактических ракетных комплексов и тактической авиации.

По сведениям украинского Генштаба, ВСУ нанесли 7 ударов по районам сосредоточения российских подразделений и ЗРК. Ситуационный центр утверждает, что уничтожена тяжелая российская огнеметная система «Солнцепек» и другие объекты.

11:23 В Кривом Роге объявлен траур: по последним данным, от российской атаки погибло шестеро человек, пострадал 81, включая семерых детей — Днепропетровская ОВА

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что после российского удара по жилому дому и техникуму местного Политехнического института в Кривом Роге в больницах в состоянии средней тяжести остаются 19 человек. Погибло шестеро человек, среди которых 9-летний ребенок. Спасательные работы были завершены накануне вечером.

11:10 Брянская область подверглась обстрелу — губернатор региона

По сообщению губернатора Брянской области Александра Богомаза, село Чуровичи Климовского района подверлось обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет.

В результате атаки повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение, два жилых дома, хозяйственные постройки и два автомобиля. На месте работают экстренные службы.

10:57 Британская разведка рассказала о координационных проблемах российской армии на южном и восточном фронте

По оценке Министерства обороны Великобритании, российская 58-я общевойсковая армия, находящаяся на фронте к югу от Орехова Запорожской области, вероятно «испытывает проблемы с боевой усталостью и истощением личного состава передовых полков, которые находятся в интенсивных боях уже более восьми недель».

На восточном фронте к югу от пгт Великая Новосёлка Донецкой области российские силы скомллектованы из Восточного и Южного военных округов. По предположению британской разведки, такое сочетание «создает проблемы с координацией действий».

Физически измотаны и подразделения 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, которые испытывают «особое давление».

Среди общих проблем для российской армии на южном фронте: «нехватка артиллерийских боеприпасов, отсутствие резервов и проблемы с обеспечением флангов частей, находящихся в обороне».

10:20 ASTRA: 11 попыток поджогов военкоматов совершены за последние сутки по всей России. Задержаны пенсионер, студентка и учительница

Издание ASTRA подсчитало, что за минувшие сутки в России было совершено 11 попыток поджогов военкоматов: в Санкт-Петербурге, Омске, Можайске и Подольске Московской области, Калуге, Казани, Россоши Воронежской области, Верхнеуральске Челябинской области и Вольске Саратовской области. Среди подозреваемых молодежь, люди среднего возраста и пенсионеры.

09:55 ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута — украинский Генштаб

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сегодня утром сообщил Военному медиацентру, что украинские войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут и сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

Как отмечает Ковалев, бои носят тяжелый характер, Россия «оказывает мощное сопротивления», применяя резервы и неся «значительные потери».

09:48 Дроны неустановленного происхождения во второй раз долетели до высоток «Москва-сити»

Сообщения о новой атаке на комплекc «Москва-сити» появились в полчетвертого ночи. Через 25 минут сообщения местных жителей подтвердил и мэр Собянин:

Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Мэр Москвы Сергей Собянин

В высотке, в которую дроны целились уже второй раз, располагаются офисы сразу трех ведомств: Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга. Здание называют «правительственным». Если прошлая атака пришлась на офисы Минцифры, то на этот раз дрон попал на 21-й этаж, где находится Минэкономразвития. Как передает РБК, сотрудников этого ведомства на работу утром не пропустили и сказали оставаться дома.

Работу ПВО во время подлета дронов заметили жители подмосковных Кубинки, Трехгорки и Одинцово, когда услышали громкие взрывы. В Минобороны РФ сообщают, что первые два беспилотника сбиты, а третий подавлен средствами РЭБ и упал на территории «Москвы-сити». И местные паблики, и оборонное ведомство настойчиво называют «взрывы» «хлопками».

В московском аэропорту «Внуково» работа временно была приостановлена.

Вторая атака дронов по высоткам комплекса «Москва-сити». 1 августа, 2023. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

Вторая атака дронов по высоткам комплекса «Москва-сити». 1 августа, 2023. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

09:35 Двое жителей Донецкой области погибли в результате вчерашней российской атаки

Подробности последствий вчерашней российской атаки по поселку Нью-Йорк в Донецкой области приводит МВД Украины. Разрушениям подверглись школа, два многоквартирных жилых дома и 31 частный. Благодаря своевременной эвакуации жители не пострадали.

Накануне Россия атаковала и другие населенные пункты Донецкой области:

По административному зданию и промышленным помещениям в Краматорске Россия ударила тремя ракетами С-300.

В результате артиллерийского обстрела в селе Звездное погибло двое жителей, 34 и 38 лет. Один скончался на месте, второй в больнице. Ранена 40-летняя женщина. Разрушен частный дом.

Ракета С-300 прилетела и в село Веселое, попав на территорию фермерского хозяйства,. Пострадавших нет.

09:16 Ночью Россия атаковала Харьков беспилотниками

Дроны «Шахед», запущенные из России, атаковали Харьков сегодня ночью и попали в здание общежития и спортивного объекта. МВД Украины уточняет, что одна из построек трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района, в котором в результате удара произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши.

По сведениям МВД Украины, еще три попадания было зафиксировано на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Ранен один человек.

Дроны «Шахед», запущенные из России, атаковали Харьков сегодня ночью и попали в здание общежития и спортивного объекта. 1 августа, 2023 REUTERS - STRINGER

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