Атака на Киев и Одессу. 525-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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Среда, 2 августа — 525-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:55 «Укргидроэнерго»: Строительные работы по восстановлению Каховской ГЭС займут около шести лет

Как сообщает пресс-служба «Укргидроэнерго», разработка экспериментального проекта два года. На первом этапе также планируется проектирование временной дамбы водохранилища. После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для переграждения водохранилища и при паводке поможет наполнить его водой до необходимого уровня. Строительство же самой Каховской ГЭС займет около шести лет.

Дамба Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, была взорвана 6 июня. По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

15:30 Президент Чехии разрешил еще 14 гражданам страны воевать в Украине

Петр Павел официально разрешил принять участие в боевых действиях в Украине 14 чехам. Об этом заявила пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржехакова. Также президент Чехии отклонил просьбы восьми человек. Ржехакова отказалась комментировать причины отрицательного решения.

Если чехи хотят легально участвовать в боевых действиях на стороне Украины, они должны сначала попросить у президента своей страны разрешения служить в иностранных вооруженных силах. Если они выехали в Украину без получения разрешения, им грозит уголовное преследование, но они могут задним числом подать заявление на отмену.

Сейчас 146 чехов имеют разрешение воевать против РФ на стороне Украины.

15:05 РФ заявляет об атаке беспилотного катера на свой корабль в Черном море

Минобороны России утверждает, что Украина пыталась атаковать морским беспилотным катером российский корабль, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. По словам представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова, это произошло в юго-западной части моря, украинский катер был уничтожен.

1 августа Министерство обороны России также утверждало, что Украина предприняла попытку атаковать корабли Черноморского флота РФ в 340 км к юго-западу от Севастополя.

14:45 МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами

Министерство иностранных дел Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси за нарушение воздушного пространства страны военными вертолетами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио RMF24:«Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне».

Белорусской стороне были переданы и другие претензии. Польша отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в Беларусь наемников ЧВК «Вагнер», а также из-за попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу. «Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни», – сказал, в частности, Яблонский.

1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых вертолета Беларуси, Ми-24 и Ми-8. Позже в тот же день Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте. Сегодня стало известно, что белорусские вертолеты, нарушившие воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко, который находился в резиденции «Выскули» в 7,5 км от польской границы.

14:10 Reuters: Ночная атака РФ на порт Измаила привела к скачку цен на продовольствие в мире

Как передает Reuters, «Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 4% после атаки в среду, и выросли еще примерно на 2,5% позже утром. Трейдеры вновь обеспокоены ударом по глобальным поставкам из-за вытеснения с рынка Украины, одного из крупнейших мировых экспортеров».

Агентство ссылается на «источник в промышленности», который подтвердил, что в порту Измаила уровень ущерба «серьезный».

По состоянию на 1 августа, вследствие срыва зерновой сделки, экспорт зерна из Украины за месяц снизился на 40%, по сравнению с июнем.

Атака России на Измаил означает, что Кремль «увеличивает применение силы для восстановления морской экспортной блокады Украины», пишет Reuters.

13:50 ТАСС: белгородской теробороне выдали оружие

Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовой также сообщил, что местные власти начали раздавать оружие добровольной народной дружине. Он заверил, что созданы все условия для хранения оружия. В ближайшее время количество оружия планируется увеличить до 300 единиц.

13:30 Белорусское «Радио свобода» опубликовало спутниковые снимки полигона под Осиповичами, где находятся вагнеровцы

Фотографии сделаны компанией Planet Labs. На снимке от 31 июля изображен полигон «Репища» под Осиповичами, который расположен в 15 километрах от лагеря ЧВК «Вагнер» в селе Цель. На изображении видно, что на территории полигона ведутся активные строительные работы.

Как отмечает издание, 29 июля Минобороны Беларуси сообщило о совместных учениях на этом полигоне 51-й артиллерийской бригады совместно с «инструкторами ЧВК Вагнера». Утверждалось, что там выполняются «огневые задачи с применением квадрокоптеров».

13:10 В Кремле не подтвердили визит Путина в Турцию

На сайте Кремля опубликовали краткое изложение телефонного разговора между президентами России и Турции. Согласно тексту пресс-релиза, стороны только условились «о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров».

Кроме того, президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки: Владимир Путин вновь заявил, что Кремль готов вернуться к соглашению по вывозу зерна из украинских портов, когда будут исполнены все договоренности, касающиеся России.

13:00 Россия начала военно-морские учения в Балтийском море

Россия начала военно-морские учения с участием около 50 кораблей и авиации в Балтийском море, которое в основном граничит со странами НАТО.

Учения «Океанский щит 2023» включают в себя около 200 военных учений с участием «более 30 кораблей и боевых кораблей, 20 кораблей снабжения, 30 самолетов (…) и около 6000 военнослужащих», — говорится в сообщении министерства обороны. Цель учений – «проверить способность военного флота защищать национальные интересы России».

12:40 Президент Румынии: Атаки на украинскую инфраструктуру на Дунае «неприемлемы»

«Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае вблизи Румынии неприемлемы», — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в X (Twitter).

Он также назвал эти атаки «военными преступлениями».

Russia's continued attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania🇷🇴, are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA's capacity to transfer their food products towards those in need in the world. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) August 2, 2023

Как передает Reuters, атакованный россиянами Измаильский морской торговый порт на побережье Дуная получил серьезный ущерб.

Измаильский порт служил основным альтернативным маршрутом для экспорта зерна из Украины с тех пор, как в середине июля Россия заблокировала украинские порты на черном море.

12:25 Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию

Как пишет РИА Новости, «Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию».

Дата визита в сообщении не указана.

В июле Реджеп Эрдоган после встречи с Владимиром Зеленским объявил, что в августе Турцию посетит Владимир Путин, одной из тем будущих переговоров станет обмен пленными с Украиной. В Кремле заявляли, что встреча Путина с Эрдоганом возможна в перспективе, но точная дата визита еще не назначена.

11:50 Британская разведка: РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации

Россия в течение последних двух месяцев формирует новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск, однако нужно проводить новую волну мобилизации, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 2 августа.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Rnm7SnEtSJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lL2Ac36Q85 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 2, 2023

В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже существующих подразделений или в составе пехотных частей территориальной обороны.

РФ редко создает новые общевойсковые формирования, такие как общевойсковые армии, которые должны быть самодостаточной силой. Исключением стал 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, который в целом показал себя слабо, добавляют в разведке.

В ведомстве предполагают, что любое новое российское формирование будет использоваться как резервная сила в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы для противостояния с НАТО.

«Без новой большой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы укомплектовать даже одну новую армию», говорится в обзоре.

11:15 Адвокат автора стрит-арта «Х*й войне» сообщил, что к его подзащитному, возможно, применяли карательную психиатрию

Максим Харченко, адвокат осужденного на шесть лет колонии антивоенного активиста Ивана Кудряшова, обнаружил своего подзащитного в психиатрическом отделении в обездвиженном состоянии в областной больнице ФСИН в Торжке. Об этом сообщает TheInsider и правозащитный проект «Зона солидарности».

Юристу не сообщили диагноз, который поставили Ивану, а также чем его «лечат», так как врачей в больнице во время визита адвоката не оказалось. Госпитализировали Кудряшова после 40-дневной голодовки на десятый день выхода из нее. На протест активист решился из-за отказа начальника тверского СИЗО Алексея Кудряшова принять его на личном приеме для разрешения ряда вопросов о соблюдении прав заключенного. Иван прекратил голодовку после обещания прокурора выполнить законные требования арестанта.

Конвоиры объяснили, что Кудряшова положили «на вязки» якобы из-за неадекватного поведения. «Мы можем даже вам его развязать, но он становится буйный и может вред причинить вам. Мы-то его скрутим, но получается, что к нему придется физическую силу применять, и он сам себе может вред причинить», — сказали адвокату сотрудники ФСИН.

Максим Харченко оставил письменный запрос на имя начальника больницы, сообщают правозащитники.

Ранее The Insider рассказывал о Краевой туберкулезной больнице города Красноярска, в которой есть изолированные участки, где заключенных, неугодных руководству местного управления ФСИН, избивают, пытают и ломают при помощи карательной психиатрии. По словам собеседников The Insider, в лечебном учреждении фактически здоровых людей превращают в «овощи» с помощью нейролептиков, а тюремное руководство поощряет физическое и сексуализированное насилие.

10:50 В Кишиневе мужчина на автомобиле протаранил ворота российского посольства

Водитель за рулем «Мерседеса» протаранил ворота посольства России, после чего попытался скрыться, сообщила пресс-служба полиции Молдовы.

Во время погони водитель повредил еще два автомобиля, но его задержали по пути на пути к городу Страшены, сейчас с ним проводятся «необходимые процессуальные действия».

В конце июля Молдова объявила о сокращении количества российских дипломатов в стране из-за подозрения в причастности к «дестабилизации ситуации в стране». С 5 августа консульский отдел посольства в Кишиневе приостановит прием, страну покинут 45 сотрудников дипмиссии из 70.

10:30 Во время ночной атаки беспилотников на Одесскую область разрушениям подверглась портовая инфраструктура

Как сообщило командование «Юг», «во время ночной атаки по югу Одесской области силами противовоздушной обороны уничтожено 11 ударных беспилотников типа Shahed-136». Сообщается, что россияне пытались уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

Также существенные разрушения претерпело трехэтажное здание «Морвокзала».

10:00 Украинская армия заявила, что за ночь сбила 23 беспилотника

По данным ВСУ, за ночь со вторника на среду украинские военные сбили 23 беспилотника. Согласно отчету, эти беспилотники иранского производства были запущены из Курска, Приморско-Ахтарска и Чауда (Крым) в направлении Киева и Одесской области.

09:50 В Крыму сообщают о мощных взрывах. Движение на Керченском мосту перекрыто

О «хлопках» сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.

По данным телеграм-канала «ЧП/Симферополь», в Симферопольском районе, в Гвардейском очень мощный взрыв и «шапка» в воздухе. Как пишет «Радио Свобода», именно в этом поселке расположена авиабаза «Гвардейское». В настоящее время аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ. Здесь базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС.

Из-за взрывов движение по Керченскому мосту временно перекрыто.

09:40 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

В течение 1 августа между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 40 боевых столкновений. Ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed» по Украине.

За прошедшие сутки Россия нанесла 1 ракетный, 75 авиационных ударов и совершила 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

09:15 Ночью и утром российская армия обстреляла центр Херсона, есть раненые

Ночью и утром город Херсон подвергся очередным атакам жилых домов, ранены два человека, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

«Ночью российская армия снова атаковала центральную часть Херсона. Около 03:20 оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг еще раз прицельно бил по домам горожан. В местах попаданий возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Ранения получили два человека. В среднем состоянии тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте», – написал он.

Утром обстрелы центра Херсона продолжились. «Оккупанты ударили по банковскому помещению, а также по дому 78-летней херсонки», – сообщил глава ОВА. Он отметил, что здание получило повреждения, женщина не пострадала.

По данным Офиса генпрокурора, предварительно, российская армия атаковала город ствольной артиллерией и минометами. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

09:00 Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Одесской области

В Киеве обломки беспилотников упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском района города, повреждения получили нежилые помещения и дорожное покрытие, сообщил глава городской администрации Сергей Попко. По его словам, Киев одновременно атаковали группы беспилотников по нескольким направлениям. Попко утверждает, что все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. По данным городским властей, никто не пострадал.

В Одесской области в результате атак беспилотников начались пожары на объектах портовой и помышленной инфраструктуры на юге региона, поврежден элеватор, данных о пострадавших не поступало, заявил глава областной администрации Олег Кипер. Украинские телеграм-каналы сообщают, что удар пришелся по Измаильскому порту в устье Дуная — накануне Forbes писал, что 30 июля в этот порт зашли иностранные суда за зерном.

Одесская область, 2 августа 2023. AP

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