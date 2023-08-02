Российские утренние удары по Украине: порты на Дунае разрушены, повреждено 40 тысяч тонн зерна

В среду на рассвете российские беспилотники нанесли удары по Киеву и Одесской области. Значительный ущерб нанесен портовым сооружениям на Дунае, которые имеют важнейшее значение для экспорта продовольствия. По сообщениям украинских властей, «повреждено» почти 40 тыс. тонн зерна.

Последствия атаки российских беспилотников по портам на Дунае, 2 августа 2023 года

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По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, российские беспилотники ударили по украинским портовым сооружениям на Дунае в среду утром и «повредили» почти 40 тыс. тонн зерна, предназначенного для экспорта.

«Россияне нанесли удары по складам и элеваторам, повредив почти 40 тыс. т зерна, ожидаемого африканскими странами, Китаем и Израилем. Наибольшим разрушениям подвергся порт Исмаила. Повреждена военно-морская станция и инфраструктура украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае», — написал Кубраков на своей странице в фейсбуке.

Вскоре после атаки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим коллегой Владимиром Путиным, попросив его «не предпринимать никаких мер, которые могут привести к эскалации напряженности» в Черном море.

Он также подчеркнул «важность» черноморской зерновой сделки, из которой Москва вышла в июле, и которую, по словам турецкого президентства, он считает «мостом к миру».

По данным Кремля, Владимир Путин попросил Эрдогана оказать поддержку в экспорте российского зерна, при этом вновь заявив о своем отказе от возобновления соглашения с Украиной.

Два украинских речных порта, граничащих с Румынией, — Рени и Измаил в Одесской области — стали основным маршрутом вывоза украинской сельскохозяйственной продукции после того, как Москва расторгла соглашение, позволявшее Киеву экспортировать зерно морем, несмотря на войну.

В среду ранним утром удар был нанесен по Измаилу, Рени подвергался российским бомбардировкам 24 июля.

В заявлении генпрокуратуры Украины указывается, что под удар попали «портовые сооружения и промышленная инфраструктура на Дунае», в результате чего были повреждены подъемник, зерновые сараи, административные здания и склады, пострадавших нет.

Реакция Украины и международного сообщества

«Непрерывные атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи Румынии, неприемлемы», — отреагировал в среду президент Румынии Клаус Йоханнис в своем твиттере, недавно переименованном в «X», осудив «военные преступления».

«Мир должен отреагировать», — заявил Владимир Зеленский, осудив «российских террористов, (которые) вновь наносят удар по портам, зерну и глобальной продовольственной безопасности».

До нападения на дунайские порты российские войска в последние недели наносили удары по украинским портам на Черном море, в частности, в Черноморском регионе.

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