Российские утренние удары по Украине: порты на Дунае разрушены, повреждено 40 тысяч тонн зерна
В среду на рассвете российские беспилотники нанесли удары по Киеву и Одесской области. Значительный ущерб нанесен портовым сооружениям на Дунае, которые имеют важнейшее значение для экспорта продовольствия. По сообщениям украинских властей, «повреждено» почти 40 тыс. тонн зерна.
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По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, российские беспилотники ударили по украинским портовым сооружениям на Дунае в среду утром и «повредили» почти 40 тыс. тонн зерна, предназначенного для экспорта.
«Россияне нанесли удары по складам и элеваторам, повредив почти 40 тыс. т зерна, ожидаемого африканскими странами, Китаем и Израилем. Наибольшим разрушениям подвергся порт Исмаила. Повреждена военно-морская станция и инфраструктура украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае», — написал Кубраков на своей странице в фейсбуке.
Вскоре после атаки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим коллегой Владимиром Путиным, попросив его «не предпринимать никаких мер, которые могут привести к эскалации напряженности» в Черном море.
Он также подчеркнул «важность» черноморской зерновой сделки, из которой Москва вышла в июле, и которую, по словам турецкого президентства, он считает «мостом к миру».
По данным Кремля, Владимир Путин попросил Эрдогана оказать поддержку в экспорте российского зерна, при этом вновь заявив о своем отказе от возобновления соглашения с Украиной.
Два украинских речных порта, граничащих с Румынией, — Рени и Измаил в Одесской области — стали основным маршрутом вывоза украинской сельскохозяйственной продукции после того, как Москва расторгла соглашение, позволявшее Киеву экспортировать зерно морем, несмотря на войну.
В среду ранним утром удар был нанесен по Измаилу, Рени подвергался российским бомбардировкам 24 июля.
В заявлении генпрокуратуры Украины указывается, что под удар попали «портовые сооружения и промышленная инфраструктура на Дунае», в результате чего были повреждены подъемник, зерновые сараи, административные здания и склады, пострадавших нет.
Реакция Украины и международного сообщества
«Непрерывные атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи Румынии, неприемлемы», — отреагировал в среду президент Румынии Клаус Йоханнис в своем твиттере, недавно переименованном в «X», осудив «военные преступления».
«Мир должен отреагировать», — заявил Владимир Зеленский, осудив «российских террористов, (которые) вновь наносят удар по портам, зерну и глобальной продовольственной безопасности».
До нападения на дунайские порты российские войска в последние недели наносили удары по украинским портам на Черном море, в частности, в Черноморском регионе.
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