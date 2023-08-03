Война дронов: атака на Калужскую область, атака на Киев. 526-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

Сегодня четверг, 3 августа — 526-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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20:35 «Можем объяснить»: российские военные убивают друг друга, не добравшись до фронта. Число дел о насилии в армии РФ выросло в 1,5 раза

Telegram-канал «Можем объяснить» изучил сотни дел российских военных судов и пришел к выводу, что количество дел о насилии внутри армии РФ выросло в полтора раза по сравнению с мирным временем. Так с июня 2021-го по июнь 2022-го в военные суды поступило 520 дел по статьям о побоях, нанесении телесных повреждений и превышении полномочий. С июня 2022-го по июнь 2023-го года цифра выросла до более 780 дел.

20:05 «Суспiльне»: результате обстрела Херсона ранен волонтер из Норвегии

Волонтер из Норвегии получил ранение в результате российского обстрела по центру Херсона ранним вечером. Он госпитализирован в местную больницу.

19:51 Baza: мужина бросил учебную гранату рядом с одной из башен «Москва-Сити»

По сообщению провластного Telegram-канала Baza, неизвестный мужчина бросил учебную гранату неподалеку от одной из башен комплекса «Москва-Сити». Как пишет Baza, очевидцы видели молодого человека, который поссорился с владельцем одного из припаркованных поблизости автомобилей и бросил снаряд в его машину.

На место выехала полиция, однако мужчине удалось скрыться с места происшествия.

19:24 «Медиазона»: 62% приказов, подписанных Путиным в июле — секретные. Это рекордная цифра с 1999 года

Издание «Медиазона» подсчитало, что из подписанных Путиным приказов за последний месяц больше половины является секретными. Процент удалось подсчитать благодаря номерам приказов. «Лишь однажды в истории современной России доля секретных указов была чуть выше — 64% в январе 1999 года. По итогам первых семи месяцев 2023-й год занимает первое место по доле непубличных распоряжений, которых оказалось 48% от общего числа», — отмечается в материале «Медиазоны».

В июле Путин подписал рекордное с 1999 года число секретных указов. Это произошло на фоне мятежа Пригожина и украинского контрнаступления, но с чем именно связано — неясноhttps://t.co/47t7VCHIeK pic.twitter.com/CjE41GkEGe — Медиазона (@mediazzzona) August 3, 2023

18:48 Центр национального сопротивления: курсанты российских летных училищ тренируются, стреляя по Сумской области

ЦНС Украины утверждает, что с 1 августа курсанты российских летных училищ тренируются, стреляя неуправляемыми ракетами по Сумской области. В связи с недостатком пилотов, российская армия начала активнее привлекать курсантов. Теперь студенты летных училищ практические стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области.

Часть ракет при этом попадает по объектам на территории РФ в связи с «низким профессиональным уровнем» курсантов. ЦНС приходит к выводу, что «вчерашних подростков» готовят в войне против Украины, заставляя их «тренироваться на мирном населении, намеренно предоставляя им неуправляемые ракеты».

По данным ЦНС, в июне текущего года 3 и 4 курсов Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге начали готовить к командировке для работы на приграничных территориях.

18:27 ASTRA: Жители ХМАО пожаловались на свалку цинковых гробов на кладбище

17:54 Digi24: российские дроны во время вчерашней атаки на Измаил возможно вошли в воздушное пространство Румынии

Мэр румынского поселка Чаталкой заявил изданию Digi24, что российские беспилотники, вероятно, залетели в воздушное пространство Румынии во время вчерашней атаки Измаил. По его словам, местные жители сообщили о падении одного из дронов в лесу. Некоторые из них видели пролет беспилотников прямо над их домами.

17:20 Польша увеличит количество войск на востоке страны и перебросит ударные вертолеты

После инцидента с нарушением воздушного пространства Польши вертолетами из Беларуси власти страны приняли решение об усилении границ. Численность польских военнослужащих и количество боевых вертолетов будет увеличена и приведена в состояние повышенной готовности.

«Мы готовы обеспечить безопасность на восточном фланге НАТО и в восточной части Польши. Лукашенко и Кремлю не удастся повлиять на выборы, не удастся спровоцировать и повлиять на ситуацию в Польше», — заявил в четверг министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава польского оборонного ведомства встретился в Белостоке с военнослужащими, несущими службу в приграничных районах на востоке Польши. «Беларусь сегодня в военном отношении является частью воссозданной Российской империи, поэтому эти гибридные атаки на Польшу, безусловно, координируются в Кремле, и наша задача — не допустить дестабилизации Польши», — подчеркнул Блащак.

16:35 Прокуратура Украины завалена делами о российских военных преступлениях

Юрий Белоусов, руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Украины рассказал в эксклюзивном интервью «Интерфакс-Украина», что через несколько недель истекут сроки досудебного расследования дел по военным преступлениям, которые были открыты в начале войны и до сих пор не имеют подозреваемых.

По действующему украинскому законодательству, такие дела либо нужно закрыть, либо отправить в суд обращение о продлении сроков расследования. Такой вал запросов может вызвать коллапс системы. Белоусов выразил надежду, что в ближайшее время парламент страны примет соответствующие законодательные изменения, чтобы огромное количество дел о российских военных преступлениях не оказалось нерассмотренным.

Специальный департамент прокуратуры по военным преступлениям был создан в Украине только в 2019 году и занимался делами по происшествиям в Донбассе и Крыму. Однако сейчас отдел не справляется с объемом. Сейчас Департамент, которым руководит Белоусов, стремится «сильную национальную систему преследования за военные преступления».

16:15 В Херсоне в четвертый раз за день слышны взрывы — «Суспiльне»

Корреспонденты «Суспiльного» сообщают, что в Херсоне снова слышны взрывы.

15:55 «Медуза»: Фотографии последствий российских обстрелов Екатерининского собора в Херсоне

15:43 Блинкен выступит в ООН с призывом не использовать голод в качестве «оружия»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг выступит с трибуны Совета Безопасности ООН с призывом осудить использование продовольствия в качестве «оружия войны», в поле его зрения будет находиться Россия. Он «не пытается превратить это заседание Совета Безопасности в противостояние с Россией», — заверил журналистов другой чиновник, но Москва явно будет в поле его зрения, — пишет Le Parisien.

В середине июля Россия отказалась продлить соглашение, разрешающее экспорт украинского зерна через Черное море, что привело к росту цен на зерно, который особенно сильно ударил по беднейшим странам.

15:36 Предприниматель Дмитрий Скурихин приговорен к полутора годам тюрьмы за плакаты в поддержку Украины

Скурихин, разместивший плакаты с осуждением вторжения России в Украине получил полтора года тюрьмы, что стало очередным примером репрессий, от которых страдают тысячи россиян. Дело против предпринимателя было возбуждено по статье военной цензуры о «дискредитации российской армии».

Его адвокат Дмитрий Герасимов заявил, что его подзащитный, несмотря на приговор, остался «несгибаемым» и «очень мужественным». «Он не думал, что его посадят в тюрьму», — сказал защитник, добавив, что будет обжаловать приговор.

15:26

Светлана Сушко, 62 года, на могиле своего младшего сына, украинского солдата, погибшего в прошлом году в войне против России, в Киеве, Украина, четверг, 3 августа 2023 года. AP - Jae C. Hong

15:24 Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» работу Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса (Martens Centre)

15:22 1 января по 3 августа 2023 года на службу по контракту в России завербованы более 231 тыс. человек

О данных министерства обороны сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

15:06 Накануне приговора по новому делу Навальный, уже отбывающего неправосудное наказание, опубликовал обращение

RFI на русском предлагает прочесть его в оригинале.

«Через сутки зачитают приговор, и я хотел бы сказать пару вещей до того, как он прозвучит. Чтобы, так сказать, „поставить цифры в контекст“.

Срок будет большой. То, что называется „сталинский“. Формула его расчёта простая: то, что попросил прокурор, минус 10–15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того. Это не имеет большого значения, ведь следом уже на всех парах идёт дело о терроризме. Там ещё лет 10 накинуть можно.

Так вот, у меня просьба номер один. Когда прозвучит цифра, вы, пожалуйста, не проявляйте солидарность со мной причитаниями и восклицаниями: „Как при Сталине“. Лучше проявите солидарность со мной и другими политзаключёнными тем, что минутку подумайте. Подумайте, зачем нужен такой показательно огромный срок. Его главный смысл — запугать. Вас, а не меня. Я даже так скажу: персонально вас, читающего эти строки».

14:57 Зерновая сделка: Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию

Европейский Союз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к соглашению, разрешающему экспорт украинского зерна через Черное море. Об этом говорится в письме главы европейского дипломатического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

ПОДРОБНОСТИ

14:35 В Украине арестован чиновник за помощь в уклонении от призыва на военную службу

Антикоррупционные органы Украины объявили об аресте в Киеве сотрудника вооруженных сил, обвиняемого в том, что он помогал мужчинам уходить от службы в армии в разгар российского вторжения. В результате обыска в его доме были изъяты 48 тыс. долл. и 5 тыс. евро.

14:19 Adidas: в России осталось около 100 магазинов, от которых необходимо избавиться

По словам генерального директора компании Бьорна Гульдена, Adidas все еще находится в процессе избавления от около 100 магазинов, работая над полным свертыванием своего бизнеса в России.

«У нас есть около 100 магазинов, которые не работают, и, конечно, они были выставлены на продажу», — сказал Гульден журналистам в ходе телефонного разговора.

«Они могут быть проданы частным лицам или сданы в субаренду», — сказал Гульден. «Сроков для этого нет, но сейчас мы платим за аренду, поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше».

В октябре Adidas приняла решение о постоянном прекращении деятельности в России, после закрытия всех своих магазинов и приостановки онлайн-продаж в марте прошлого года после вторжения России на территорию Украины.

Согласно годового отчета компании (март 2023 года), понесенные убытки от обесценения составляют 94 млн. евро.

14:08 Украинская беженка из Мариуполя, которая 20 лет рисовала портреты Джонни Деппа, познакомилась со своим кумиром в Германии — BILD на русском

14:05 Грузия запретила реэкспорт американских автомобилей в Россию и Беларусь

Грузия с 1 августа запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию и Беларусь. Эту информацию вечером 2 августа подтвердило министерство финансов Грузии. Ожидается, что аналогичное решение касательно автомобилей из ЕС вступит в силу в конце сентября.

→ ПОДРОБНОСТИ

13:55 Евросоюз расширил санкции против Беларуси за обход ограничений, введенных в отношении России

Это следует из заявления Еврокомиссии, опубликованного в четверг.

ЕС наложил «запрет на экспорт в Беларусь ряда высокочувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническомуразвитию страны», — следует из заявления.

Евросовет также вводит «дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности».

13:43 Россияне начали критиковать власть не абстрактно, а с позиций либеральной идеологии – политолог Аббас Галлямов

За последние дни в России произошло около 25 поджогов военкоматов. Поджигателям якобы звонили мошенники и разными способами, в том числе и за вознаграждение, убеждали их совершить нападение. Атаки дронов в конце июля и начале августа стали делом обыденным — теперь уже не на приграничных территориях, а в российской столице. Не спасают даже российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», установленные на крышах нескольких зданий в Москве для защиты от атак с воздуха. 30 июля Путин выступал в Санкт-Петербурге по случаю дня военно-морского флота, когда было известно о прилете дрона в Москва-Сити, но российский президент не сказал ни слова об этом. О том, почему высшее руководство страны не говорит о поджогах военкоматов и атаках дронов, как на это реагируют россияне и как изменилось их отношение к властям, корреспондент RFI поговорила с политологом Аббасом Галлямовым.

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13:41 На Дунае со стороны Румынии скопилась очередь судов после удара РФ по одесскому порту Измаил

Скопление судов, ожидающих входа в Черное море из внутренних портов Украины, образовалось после нападения России на порт Измаил во вторник утром, — сообщил румынский администратор Дуная.

«Мы пытаемся справиться с этими скоплениями как можно лучше, чтобы разгрузить судоходство на Дунае», — заявил агентству Reuters Флорин Узумтома, директор по навигации администрации.

«За два дня мы освободим около 30 судов, по крайней мере, 12 сегодня, если не 14, а остальные — завтра».

13:23 JusticeInfo: в России, в Донецке и Луганске, судили или судят не менее 50 украинцев и иностранцев

По данным издания, дела, связанные с продолжающейся войной, начали поступать более чем через год после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Центром рассмотрения этих дел является военный суд в Ростове-на-Дону, который расследует дела по обвинениям в «терроризме» и «насильственном захвате власти» и уже вынес несколько суровых приговоров гражданам Украины.

12:57 «Агентство»: Компании Пригожина за месяц после мятежа заключили госконтрактов не менее чем на 2 млрд рублей

12:51 Индия примет участие в мирных переговорах по Украине, которые состоятся 5-6 августа в Саудовской Аравии – МИД

12:48 Путин подписал указ, который обеспечит страхование жизни и здоровья для участников добровольческих батальонов

Указ опубликован на портале правовой информации. Ранее 2 августа сообщалось о передаче вооружения и техники силам теробороны Белгородской и Курской областей, таким образом, согласно наблюдателям, Кремль планомерно наращивает потенциал внутренней безопасности России после демарша группы «Вагнер».

12:36 Reuters: Россия «нацелилась» на соседний Казахстан с помощью интернет-объявлений о вербовке в армию

На фоне эскалации украинского конфликта на экранах казахстанских пользователей Интернета стали появляться объявления с предложением немедленной выплаты более 5 тыс. долл. за вступление в ряды российской армии, — пишет агентство Reuters.

В Казахстане, бывшей советской республике, граничащей с Россией, проживает более 3 млн. этнических русских, и он традиционно является одним из ближайших союзников России. Однако правительство Астаны не поддерживает то, что Москва называет «специальной военной операцией» на Украине, и призывает к миру.

Рекламные объявления, попавшие в поле зрения Reuters, явно ориентированы на казахов: на них изображены российские и казахские флаги и лозунг «Плечом к плечу». Они обещают единовременную выплату в размере 495 000 российских рублей (5 300 долл. США) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 000 рублей (2 000 долл. США) и дополнительные льготы, размер которых не разглашается.

Объявления ведут на сайт, предлагающий потенциальным призывникам поступить на службу в российскую армию в Сахалинской области на Дальнем Востоке России. В качестве владельца сайта указано Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области —организация, созданная местными властями.

Операторы колл-центра агентства заявили, что не могут прокомментировать размещение объявления, а на вопросы по электронной почте организация не ответила. Участие в военных конфликтах за рубежом за плату запрещено казахстанским законодательством.

12:31 Россия штрафует Apple за то, что она не удаляет «недостоверный» контент об украинском конфликте — ТАСС

Московский суд в четверг оштрафовал компанию Apple на 400 000 рублей ($4 274) за то, что она не удалила «неточный» контент о том, что Россия называет «специальной военной операцией» в Украине, — сообщило государственное агентство ТАСС.

ТАСС отмечает, что это первый случай, когда компания Apple была оштрафована за подобное нарушение.

Москва уже не первый год конфликтует с крупными технологическими компаниями по вопросам контента, цензуры, данных и представительства на местах. Эти споры обострились после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года и появления в законодательстве статей военной цензуры.

12:27 Украина рассматривает возможность страхования судов, следующих по «зерновому коридору»

Об этом сообщило в четверг агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Сейчас мы обсуждаем в правительстве и, я уверен, примем решение о страховании судов и соответствующих компаний, которые пойдут по «зерновому коридору», — сказал Шмыгаль на конференции украинских послов.

11:26 СМИ: Премьер-министр Индии Нарендра Моди по всей вероятности не приедет на саммит БРИКС, его участие может быть виртуальным —источники

СМИ, включая агентство Reuters и российские государственные агентства и издания сообщают со ссылкой на источники, что Моди вряд ли поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

Президент России Владимир Путин уже принял решение о том, что будет виртуальным участником встречи.

Ранее, власти принимающей саммит ЮАР оказались в сложной ситуации из-за выданного Международным уголовным судом в марте ордера на арест Владимира Путина по обвинению в военном преступлении — незаконной депортации украинских детей. Как член статута суда, ЮАР должна арестовать Владимира Путина при его появлении на своей территории.

Китай и Россия намерены обсудить на саммите вопрос о расширении БРИКС, в то время как Индия относится к этой идее с оговорками.

В прошлом месяце Индия провела саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в виртуальном формате после того, как изменила свои планы по его организации в Нью-Дели, не объяснив при этом официальной причины.

По словам одного из представителей индийского правительства, на которого ссылается Reuters, в Дели все больше ощущается дискомфорт по поводу участия в таких объединениях, как БРИКС и ШОС, в которых доминирует Китай, особенно по мере сближения Индии с США и другими западными державами.

11:04

Саперы 128-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины на учениях, Донецкая область, Украина, 2 августа 2023 года. REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

10:59 Премьер-министр Польши: Группа Вагнера попытается дестабилизировать восточный фланг НАТО

Силы группы «Вагнер» перебрасываются к восточному флангу НАТО с целью его дестабилизации, — заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Неопределенное количество бойцов группы «Вагнер» приступило к обучению в национальной армии Беларуси, что побудило Польшу начать переброску более чем 1000 военнослужащих к границе.

10:56 Кремль отреагировал на заявление СБУ о причастности к атакам на Крымский мост: «мы знали»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль «знал» о причастности украинской службы безопасности к обоим подрывам моста, и заявление Данилова — «лишнее подтверждение».

10:46 СБУ подтверждает свою причастность к обоим случаям подрыва Крымского моста

Об этом глава СНБО Алексей Данилов заявил в эфире украинского телевидения.

«Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае», — заявил Данилов.

10:40

Папа Римский Франциск держит украинский флаг во время встречи с молодежью из Украины во время своей поездки в Португалию по случаю XXXVII Всемирного дня молодежи в Лиссабоне, Португалия, 3 августа 2023 г. via REUTERS - VATICAN MEDIA

10:36 Утренний повторный обстрел Херсона: ранены четверо спасателей, общее число пострадавших — 8 человек

Рано утром российские силы обстреляли Херсон из артиллерии, прибывшие на место спасатели попали под повторный обстрел, четверо из них госпитализированы. О погибших не сообщается.

Общее число пострадавших на этот момент — 8 человек.

В результате обстрела пострадал Свято-Екатерининский собор — один из старейших православных храмов Херсона: усыпальница князя Григория Потемкина, фаворита императрицы Екатерины II и одного из основателей Херсона. Российские военные накануне отступления из Херсона в октябре 2022 года забрали останки Потемкина, которые хранились в склепе в соборе, — пишет «Медуза».

По сообщению украинских властей, у собора загорелись деревянные перекрытия на крыше, а внутри храм залило водой.

10:27 ⚡️Седьмой беспилотник сбит в Калужской области силами ПВО — губернатор Владислав Шапша

10:06 Норвегия внесена в «черный список» — правительство РФ

«Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России», — говорится в сообщении правительства в телеграм-канале.

09:58 Сбербанк России получил рекордную квартальную прибыль на фоне роста кредитования

Крупнейший российский кредитор Сбербанк в четверг сообщил о рекордной квартальной прибыли в размере более 4 млрд. долл. на фоне роста кредитования и повышения маржи, что помогло банку продолжить восстановление после сложного 2022 года.

ЦБ обязал российские банки ограничить раскрытие информации вскоре после того, как Кремль ввел войска в Украину в феврале 2022 г., а масштабные западные санкции нанесли удар по российскому финансовому сектору.

В этой связи Сбербанк, прибыль которого в прошлом году упала почти на 80%, не предоставил сравнения с периодом прошлого года по большинству показателей, но глава банка Герман Греф заявил, что прибыль в этом квартале достигла очередного рекорда.

«Динамичное развитие бизнеса наряду с улучшением макроэкономических условий дает нам уверенность в том, что мы достигнем наших амбициозных целей к концу 2023 года», — говорится в заявлении Грефа.

«Кредитование частных и корпоративных клиентов росло опережающими темпами», — отметил он. «Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов — более 6,6 трлн. рублей».

Чистая прибыль во втором квартале составила 380,3 млрд. рублей (4,05 млрд. долл.), — говорится в сообщении Сбербанка. В первом полугодии Сбербанк заработал 737,5 млрд. рублей. Ранее Сбербанк заявлял, что рассчитывает в этом году превысить рекордный показатель в 1,25 трлн. рублей, достигнутый в 2021 году.

Чистый процентный доход составил 597,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса, говорится в сообщении Сбербанка. Рентабельность капитала (ROE) составила 25,5%.

09:39 Свежая сводка Института по изучению войны (ISW): ВСУ продвинулись под Бахмутом, российское командование создает новые полки ВДВ, минобороны РФ укрепляет вооружением силы теробороны приграничных областей

Свежая сводка опубликована Институтом по изучению войны.

В сводке в том числе сообщается:

— Спор между видными представителями российского информационного пространства свидетельствует о чувствительности Кремля к российским сообщениям о неудачах в Крыму в частности и, возможно, в Украине в целом, и еще больше обнажает линии разлома в сообществе Z-блогеров. Этот спор, а также сопутствующие ему обвинения свидетельствуют о том, что вопрос об ударах по Крыму является явно чувствительной точкой в провоенном российском информационном пространстве.

Возможно, высшие эшелоны российского военного командования дали указание Z-блогерам молчать о проблемах, в которых можно напрямую обвинить российское военное командование.

— Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Михаил Теплинский объявил о формировании двух новых полков ВДВ и воссоздании 104-й дивизии ВДВ к концу 2023 года. Заявление Теплинского свидетельствует о сохранении его позиций и общественной поддержки со стороны МО РФ после того, как в середине июля появились слухи о его аресте, возможно, в связи с его связями с группой Вагнера.

— 2 августа Министерство обороны РФ официально передало вооружение и технику силам теробороны Белгородской и Курской областей, перераспределив военные средства в рамках усилий Кремля по планомерному наращиванию потенциала внутренней безопасности России после демарша группы «Вагнер».

— Украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, по имеющимся данным, 2 августа продвинулись в районе Бахмута.

— Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово в районе Кременной, вокруг Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись на некоторых участках.

— Как утверждают российские источники, гражданское население все чаще обращается в военкоматы по всей России в результате целенаправленных мошеннических звонков.

— Владимир Путин продвигает кремлевский нарратив «Новороссии» и объявил об инициативах российского правительства по обеспечению книгами оккупированных территорий Украины в августе.

Карта боевых действий на 2 августа 2023 года, Институт по изучению войны, Бахмут © ISW

08:54 Глава администрации Херсона: в ходе утреннего обстрела повреждена церковь, ранены три человека

Александр Прокудин сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Также глава области подтвердил информацию о трех раненых в ходе обстрела.

«Ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой „скорой“ их госпитализировали.

39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.

Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь», —говорится в тексте его сообщения.

08:42 Ночная массированная атака дронов Shahed на Киев: разрушений и жертв нет

Об этом на рассвете в четверг сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

По его словам атака была отражена силами ПВО и предварительно жертв и разрушений нет.

«Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов „Shahed“ по Киеву. И снова, как вчера — атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей. По информации на эту минуту —в столице обошлось без жертв и разрушений (данные оперативной сводки уточняются, следите за возможными обновлениями)», — сообщается в телеграм-канале Киевской ГВА.

08:32 Над Калужской областью в ночь на четверг были сбиты 6 БПЛА

Об этом сообщил глава региона Владислав Шишов.

По его словам, пострадавших нет.

Российское минобороны также заявили об атаке и последующем уничтожении дронов.

08:23 Андрей Ермак: российские силы обстреляли Херсон, погибших нет, ранены предварительно 3 человека

Глава президентского офиса сообщил об этом в своем телеграм-канале.

«Россияне утром обстреляли Херсон из артиллерии. Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно три человека получили ранения», — написал Ермак.

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