Атака дронов на Новороссийск и Крым. 527-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Онлайн RFI

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Сегодня пятница, 4 августа — 527-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Десантный корабль «Олененгорский горняк». Как утверждают российские провоенные паблики и украинские СМИ, сегодня он был подбит в порту Новороссийска. На фото: «Олененгорский горняк» в Стамбуле 09.02.2022

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20:29

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи отдает дань памяти украинским детям, погибшим во время украинско-российской войны, в Национальном музее истории Украины, Киев, Украина, пятница, 4 августа 2023 года. AP - Efrem Lukatsky

20:16 Франция осудила приговор Алексею Навальному

19:53 «Всем привет! Это Даня Холодный. Сегодня меня осудили на 8 лет», — Даниэль Холодный передал письмо после оглашения приговора

RFI на русском публикует его полностью.

Всем привет! Это Даня Холодный. Сегодня меня осудили на 8 лет. Вы спросите за что? Оказывается, подключать в офисе ютуб-канала интернет — экстремизм. Подключать микрофон к микшеру — это экстремизм. Включать камеры — это экстремизм. Запускать стриминговую программу — (догадливый читатель уже отвечает за меня) — экстремизм. Устанавливать Windows — это... Ну вы поняли. Как там сейчас можно говорить? Новая искренность?.. Но и это ещё не всё! 8 лет — это ведь мало, считай оправдали, поэтому суд постановил конфисковать моё имущество и деньги. Этого просило обвинение. Тут у вас может возникнуть вопрос: а не... двинулись ли они там у себя в зазеркалье? (догадливый читатель подберёт более ёмкое слово). Ответ: конечно же нет. Нашу страну захватили очень хитрые люди. Важно понимать: они осудили меня не за то, что я экстремист, ибо и дураку ясно, что не было никакого экстремизма, а чтобы вы, ужаснувшись моей судьбе, не вздумали бороться. Чтобы айтишник из России шёл кодить ИИ для ФСИН и систему заявок в окопы для Госуслуг. Чтобы вы боялись. Но бояться нужно не тюрьмы, бояться нужно мрачного будущего нашей Родины. Бояться нужно, что однажды внуки спросят: «а где вы были, когда…?» А они спросят, не сомневайтесь. Боритесь! Не молчите! Не ради меня, не ради Чанышевой, не ради Останина, не ради Навального, Яшина или Кара-Мурзы, а, в первую очередь, ради себя и ваших детей. Россия будет свободной! Россия Будет нашей! Даниэль Холодный, инженер программы «Навальный. LIVE»

19:36 Ганна Маляр сообщила о прорыве ВСУ первой линии обороны российских сил на Юге

19:23 Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев, попавших под российские санкции

19:14 МИД Беларуси получил ноту посольства Польши в связи с нарушением ее воздушного пространства несколькими днями ранее

«В МИД Беларуси подтвердили получение ноты посольства Польши относительно якобы факта нарушения 1 августа 2023 г. воздушного пространства этой страны двумя белорусскими вертолетами», — сообщает агентство БЕЛТА.

По словам МИД Беларуси, нота не содержит «неопровержимых» доказательств, а данные объективного контроля польской стороной не предоставлены.

19:08 Россия заявила, что банк JPMorgan прекращает обработку платежей за зерно

Американский банк JPMorgan на этой неделе прекратил обработку платежей для Россельхозбанка.

У Москвы есть список требований, чтобы вернуться к соглашению, расторгнутому 17 июля и позволявшему в течение последнего года безопасно экспортировать зерно из Украины по Черному морю. В рамках соответствующего соглашения российской части сделки, представители ООН согласились содействовать российскому экспорту продовольствия и удобрений.

«Как только это будет сделано, эта сделка будет немедленно возобновлена», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг журналистам, что Вашингтон продолжит делать «все необходимое», чтобы обеспечить России возможность беспрепятственного экспорта продовольствия, если сделка по зерну из Черного моря будет возобновлена.

Одним из ключевых требований России является подключение Российского сельскохозяйственного банка к системе международных платежей SWIFT. Она была отключена Евросоюзом в июне прошлого года после вторжения России на Украину.

В качестве обходного пути для выполнения этого требования JPMorgan обрабатывал некоторые платежи по экспорту российского зерна, заручившись поддержкой Вашингтона. Однако на этой неделе такое сотрудничество прекратилось, — сообщил в пятницу МИД России.

18:52 Обращение Алексея Навального после вынесенного приговора 19 лет колонии особого режима

19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению. политик Алексей Навальный

18:45 Проходящий по делу с Навальным Даниэль Холодный приговорен судом к 8 годам в колонии общего режима

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Светлану Давыдову.

Ранее низкое качество трансляции заседания суда, проходившего в спортивном зале колонии, не позволило журналистам узнать о приговоре Холодному.

Даниэль Холодный, бывший технический директор «Навальный LIVE», проходил по последнему делу Навального по ст. 282.1 «Участие в экстремистском сообществе» и ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения», был взят под стражу 4 марта 2022 года.

18:36 Кремль требует от США действий для возвращения к зерновому соглашению

Москва заявила, что хочет видеть от Вашингтона «действия, а не только обещания», то есть выполнения условий, необходимых для возвращения России к зерновому соглашению. В прошлом месяце Москва вышла из сделки, мотивируя это тем, что мало что было сделано для устранения препятствий на пути экспорта российских продуктов питания и удобрений.

18:33 Российские силы нанесли 39 авиаударов по Украине за сутки – Генштаб Украины

18:28 ASTRA: Десантный корабль «Оленегорский горняк», атакованный морским дроном, отбуксировали в порт Новороссийска

18:17 Путин ввел «налог на войну» для 2,5 тысяч российских компаний

Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным в пятницу.

Указ о «налоге на сверхприбыль» должен пополнить федеральный бюджет, откуда каждый третий рубль тратится на войну.

Налогом будут облагаться российские компании, заработавшие в 2021–22 гг более 1 млрд рублей, это составит 10% от суммы, на которую их прибыль превысила показатели 2018–19 гг.

По оценкам российского Минфина, налог коснется 2,5 тысяч российских компаний.

17:46 Из Латвии могут выдворить несколько тысяч граждан РФ

Об этом в интервью Rus.LSM.lv сообщил глава комиссии Сейма Латвии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.

По его словам, речь идет об около 6 тысяч проживающих в стране граждан РФ, которые не стали сдавать экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС.

Им будет направлено требование покинуть страну в течение трех месяцев от Управления по делам гражданства и миграции.

Согласно МВД Латвии, за отказ покинуть страну предусмотрен штраф.

17:39 Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат: Киев лучше других регионов защищен ПВО, а систем для защиты всей страны не хватает

17:34 «У нас каждый день – минус один человек». О чем рассказывают украинские саперы

Cапер ВСУ Владимир. Запорожская область, 2 августа 2023. © Reuters

17:31 ЕС о приговоре Навальному: «Это показывает, насколько сильно российские власти его боятся»

«Европейский Союз решительно осуждает сегодняшнее решение московского суда в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального, приговорившего его к дополнительным 19 годам лишения свободы за действия, представляющие собой законную политическую и антикоррупционную деятельность», — говорится в заявлении органа.

ЕС призывает Россию исполнить решение ЕСПЧ и немедленно освободить политика.

Приговор Навальному — это «очередное свидетельство систематических репрессий» со стороны властей РФ и пренебрежения ими правами своих граждан, — говорится в заявлении.

17:21 Ганна Маляр: российские силы наступают на восточном фронте, сложная ситуация в Бахмуте, ВСУ продолжают наступать на юге

Заместитель министра обороны Ганна Маляр сообщила об этом в своем телеграм-канале.

«Враг считает, что нанеся удар по Востоку они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому наибольшие усилия сейчас прилагают именно на Востоке», — говорится в тексте ее сообщения.

По ее словам, и на востоке и на юге идут тяжелые бои.

17:02 МАГАТЭ не обнаружило взрывчатых веществ на крышах запорожских реакторов

Спустя месяц после обращения в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ООН был получен доступ на территорию контролируемой Россией Запорожской АЭС, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, — говорится в заявлении агентства, распространенном в пятницу.

4 июля Россия и Украина обвинили друг друга в планировании нападения на крупнейшую в Европе атомную электростанцию, где Международное агентство по атомной энергии неоднократно предупреждало о возможной катастрофе в результате близких военных столкновений.

Небольшая группа МАГАТЭ, находящаяся на станции, попыталась проверить эти обвинения. В последующие недели она выпускала обновленные отчеты, в которых сообщала, что не обнаружила никаких признаков взрывчатых веществ на тех участках, которые ей удалось посетить, за исключением мин за пределами периметра которые, как оказалось, не угрожают безопасности станции.

«Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий третьего и четвертого энергоблоков и в турбинных залах… после того, как им был предоставлен доступ вчера днем», — говорится в сообщении МАГАТЭ.

16:42 Алексей Навальный приговорен к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества

При обычном условии содержания в колонии особого режима разрешенные свидания: 2 краткосрочных и 2 длительных свидания в год, также заключенному разрешено получить три посылки и бандероли в год.

Облегченные условия позволяют три свидания обоих типов, четыре посылки и бандероли в год.

Ужесточение режима до строгого предполагает два краткосрочных свидания и одно длительное в год, одна посылка и бандероль.

Окна и двери камер усилены двойными решетками.

16:36 Китай направит спецпосланника в Джедду для переговоров по Украине

Специальный посланник Китая по евразийским делам Ли Хуэй посетит Джедду (Саудовская Аравия) для участия в международных переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса, — сообщило в пятницу министерство иностранных дел КНР.

«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса на Украине», — говорится в заявлении Ван Вэньбиня, официального представителя китайского министерства.

Украинские и западные дипломаты надеются, что на встрече советников по национальной безопасности и других высокопоставленных чиновников из 40 стран в Джедде в эти выходные будут согласованы ключевые принципы будущего мирного урегулирования, призванного положить конец войне России в Украине. Москва не будет принимать участие в этой встрече.

16:26 Соперник Трампа по президентской гонке Кристи посетил Украину и встретился с Зеленским

Кандидат в президенты от Республиканской партии Крис Кристи в пятницу посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, подчеркнув, что США оказывают мощную поддержку Киеву в его борьбе с Россией.

Кристи, некогда бывший союзник экс-президента Дональда Трампа, лидера праймериз и ныне — объекта трех уголовных дел, в настоящее время оспаривает его кандидатуру на пост президента от партии республиканцев в 2024 г. и показывает резкий контраст со своим противником по вопросу Украины.

Бывший губернатор штата Нью-Джерси встретился с Зеленским в президентском дворце после посещения братской могилы в Буче и осмотра разрушений в Ипрене.

Кристи также посетил центр защиты детей в Киеве.

16:15 Евросоюз согласовал новые санкции в отношении Беларуси

15:40 Сопротивление крымских татар продолжается, несмотря на войну — главред издания «Ґрати» Антон Наумлюк в интервью RFI

Читайте интервью по ссылке.

15:30 СБУ обвинила президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера в финансировании российской армии

14:40 Законопроект о тюремных сроках и штрафах за «уклонение» от мобилизации внесут в Госдуму уже осенью — председатель комитета по обороне Картаполов

«Мы выступили с инициативой дополнить статью 328 Уголовного кодекса РФ частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет. Правительство нашу инициативу поддержало», — заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Сегодня президент РФ Путин подписал серию «военных» «законов» — в том числе, о повышении призывного возраста и запрете на выезд за границу после «получения» повестки.

14:05 Путин подписал «законы» о повышении призывного возраста и запрете выезда за границу со дня «вручения» повестки

Развязавший преступную войну против Украины президент РФ Владимир Путин (находится в розыске Международного уголовного суда) подписал «закон», повышающий призывной возраст с 27 до 30 лет. Другой «закон» вводит запрет на выезд за границу со дня вручения гражданину повестки в военкомат.

Также подписан «закон», обязывающий «некоторые категории лиц с доступом к секретной информации (...) уведомлять ФСБ и СВР о выезде за границу», сообщило госагентство РИА-Новости.

Кроме того, по данным госагентства, Путин подписал «закон», «облегчающий госзакупки для СВО».

Еще один подписанный «закон» позволяет Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику.

Подписаны и закон о блокировке средств и имущества иностранных юридических лиц, против которых Россия ввела санкции, и закон о разовом налоге в 10% на «сверхприбыль» для крупных компаний.

Ранее «законы» были в ускоренном порядке одобрены двумя палатами российского парламента.

13:55 «Агентство»: вернувшихся с войны в Украине россиян обвинили в убийстве как минимум 17 человек с начала года в России

Издание «Агентство» подсчитало, объединив данные из различных источников, что вернувшиеся с войны против Украины россияне на родине обвиняются в убийстве как минимум 17 человек с начала 2023 года. Издание подчеркивает, что среди подозреваемых в убийствах не только «вагнеровцы», но и контрактники минобороны РФ.

Одно из самых резонансных убийств произошло 20 апреля в Нижегородской области, когда 44-летний Александр Мамаев, который воевал в Украине в качестве добровольца, вернулся домой и ножом убил жену на глазах у детей.

13:05 СБУ: Россия хочет вовлечь Беларусь в войну против Украины. Для этого готовится «провокация» на Мозырском НПЗ

Служба безопасности Украины заявила, что «получила информацию о том, что россияне готовят масштабную провокацию» под иностранным флагом «на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском нефтеперерабатывающем заводе».

«По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил РФ и сотрудников российских спецслужб, которые были направлены на территорию Беларуси под видом „вагнеровцев“», — также сообщила СБУ, уточнив, что «российские ДРГ должны устроить провокацию на нефтеперерабатывающем заводе, выдавая себя за „украинских диверсантов“».

По оценке украинской спецслужбы, таким образом Москва хочет «напрямую» втянуть Беларусь в войну против Украины.

«Информацию о готовящемся теракте (…) сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников», — «в частности, из показаний военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении», а также из мобильного телефона пленного, заверила спецслужба.

СБУ «предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины». «Каждый захватчик, который пересечет границу нашего государства, будет уничтожен нашими силами безопасности и обороны», — предупредила украинская спецслужба.

12:50 Astra : на похоронное бюро в Нижегородской области повесили рекламу военной службы по контракту

12:25 Экономика войны: Россия удвоила даже официальные расходы «на оборону»; курс рубля рухнул до отметок марта 2022 года

Правительство России более чем в два раза увеличило целевые расходы на оборону в 2023 году, до более чем 100 млрд долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственный документ.

Агентство отмечает, что эти меры говорят об увеличении затрат на полномасштабную войну против Украины.

По данным Reuters, за первые шесть месяцев 2023 года Россия потратила 14,97 триллиона рублей, из них «на оборону» — 5,59 триллиона рублей, т. е. более 37% от всех расходов.

При этом ранее в бюджете «на оборону» на весь 2023-й год были заложены 4,98 триллиона рублей.

Также сегодня стало известно, что на Мосбирже курс доллара впервые с весны 2022 года поднялся до 95 рублей, а курс евро — до 104 рублей (так низко по отношению к евро рубль не падал с 28 марта 2022-го). Курс российского рубля продолжает снижение в течение нескольких недель.

Биржевые аналитики указывают на сокращение экспортной выручки, отсутствие факторов поддержки и низкое предложение валюты на рынке, а также на высокие бюджетные расходы, отмечает Meduza.

Как видно из публикации Reuters, основной рост расходов связан с войной. Не стоит забывать и о «побочных» факторах, вызванных российской агрессией против Украины: выплаты участникам «СВО» (в том числе родственникам погибших), траты на пропаганду войны, потери от санкций и т. д.

11:40 Украина и США начали переговоры о гарантиях безопасности

Киев начал переговоры с Вашингтоном по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом поздно вечером 3 августа сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Сегодня Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля — Прим. RFI), что является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений», — заявил Ермак.

«Символично, что именно США — наш крупнейший стратегический партнер — стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров», — подчеркнул глава офиса Зеленского.

Позднее Госдепартамент США подтвердил факт переговоров, пишет Ateo Breaking. В центре внимания Вашингтона будут «обеспечение Украины силами, способными защищать ее сейчас (…) и в будущем», «поддержка и повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов и промышленности Украины», а также помощь в проведении реформ, которые «способствуют продвижению Киева на пути к его евроатлантическим устремлениям».

«Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и самой надежной гарантией безопасности», — заявил, в свою очередь, Андрей Ермак.

10:45 Посол Латвии в НАТО: возможные провокации с участием «Вагнера» будут расцениваться альянсом как действия, поддерживаемые руководством РФ

Возможные провокации с участием находящейся сейчас в Беларуси наемников «ЧВК Вагнера» будут расцениваться НАТО как действия, поддерживаемые руководством России, и альянс ответит «соответствующими шагами», подчеркнул в интервью телеканалу TV3 новый посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

«Я уверен, что НАТО готов реагировать в соответствии с потребностями ситуации», — заявил посол. Риекстиньш в то же время подчеркнул, что пока оценивает вероятность провокаций со стороны «Вагнера» как относительно невысокую.

Заявление цитирует издание Delfi.

09:55 В Сочи «усилят меры безопасности морского порта» после атаки на Новороссийск

В районе морского торгового порта Сочи усилят меры безопасности после атаки на Новороссийск. Об этом заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский после «совещания с руководителями силовых ведомств».

09:15 При атаке на Новороссийск подбит десантный корабль «Олененгорский горняк» — СМИ

Российские военные паблики и «аналитики» публикуют видео повреждения российского большого десантного корабля «Олененгорский горняк» в результате атаки дронов, которая произошла сегодня ночью. Как пишет ASTRA, в сети появились кадры, на которых видно, что судно тащат на буксире.

Украинский телеграм-канал Инсайдер UA сообщает, что корабль, на борту которого «находилось около 100 человек экипажа», был атакован надводным дроном СБУ с 450 кг тротила. «Как отмечают наши источники в Службе безопасности (Украины), спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки „Оленегорский горняк“ получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об „отбитой атаке“ — фейк», — утверждает издание.

Информацию подтвердило и агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «источники в украинской спецслужбе».

Ранее минобороны РФ заявило о «попытке атаки» двумя безэкипажными катерами ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске. В сообщении говорилось, что их якобы уничтожили российские корабли. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что атаку надводных катеров отражали экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», отмечает телеканал «Дождь».

09:05 В Ленинградской области найден мертвым 76-летний мужчина, которого задержали за «попытку поджога» военкомата

76-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области, которого 2 августа задержали с бутылками зажигательной смеси возле военкомата, нашли мертвым в собственной квартире. Об этом сообщает издание «Фонтанка». По данным издания, «по предварительным данным», мужчина «покончил с собой» — после того, как ранее сегодня против него возбудили уголовное дело и отпустили домой с обязательством о явке.

С конца июля в России подожгли около 30 военкоматов, отмечает Meduza.

08:55 Минобороны РФ заявило, что Крым атаковали 13 беспилотников

Министерство обороны РФ заявило, что «сегодня ночью пресечена попытка» осуществить атаку «беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым» (оккупированного Россией — Прим. RFI). В ведомстве заявили, что средствами ПВО уничтожено десять беспилотников, а еще три «были подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы.

08:40 Военная база в Новороссийске была атакована беспилотниками

Как утверждает минобороны РФ, атаку осуществляли два надводных беспилотника, которые «были визуально обнаружены и уничтожены». В порту Новороссийска временно запретили движение судов.

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