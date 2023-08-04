Мирное сопротивление крымских татар продолжается, несмотря на войну — главред издания «Ґрати» Антон Наумлюк

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину про Крым почти не говорят. Полуостров иногда фигурирует в сводках, сообщающих о взрывах, прилетах дронов и атаках Керченского моста, но того внимания, которое было приковано к полуострову сразу после российской аннексии, сейчас не наблюдается. О том, что там происходит сегодня и как живут крымские татары, корреспондент RFI поговорила с главным редактором издания «Ґрати» («Решетки»), журналистом Антоном Наумлюком.

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RFI: В 2014-м о Крыме много говорили, но сейчас, на фоне бомбежек мирных городов материковой Украины, о том, что там происходит, мы мало что знаем. Каковы сегодня настроения жителей Крыма и как они изменились с 2014 года?

Антон Наумлюк: Прежде всего, нужно понимать, что население Крыма очень по-разному реагирует на начавшееся полномасштабное вторжение и его последствия. Соответственно, из-за этого нельзя сказать, что жители Крыма, условно говоря, поддерживают войну в полной мере или с нетерпением ждут, когда ВСУ освободят полуостров и они наконец избавятся от оккупационных властей. Это штампы, которые вряд ли имеют что-то общее с действительностью. В Крыму очень много приехавших из России с момента начала оккупации, и понятно, что многие из них возможное наступление ВСУ на полуостров и вообще перевод военных действий на территорию Крыма воспринимают как личную угрозу. Украинские политики достаточно часто заявляют о том, что они готовы выселить или вынудить уехать приехавших россиян. И это тоже, конечно, добавляет негатива со стороны новых жителей Крыма.

При этом остается одна группа населения, у которой не то чтобы ничего не изменилось, но скорее условия их жизни в Крыму стали в определенной степени жестче — это крымские татары, которые монолитно были нелояльны российским властям, подвергались регулярным и очень масштабным репрессиям. И в целом эта же политика продолжается сейчас, только она еще больше ужесточилась.

О крымских татарах хотелось бы поговорить подробнее, поскольку после дела «Хизб ут-Тахрир» эта тема ушла из информационного пространства. Что происходит с крымскими татарами?

Мы наблюдаем со стороны российских правоохранителей ужесточение отношения вообще к любому публичному проявлению нелояльности. То есть если раньше слова крымских татар в социальных сетях или в независимых СМИ, заявления международных правозащитных организаций спускались на тормозах и каких-то серьезных последствий не было, то теперь отслеживают буквально все соцсети, и это вызывает мгновенную реакцию со стороны силовиков. Достаточно нескольких дней, чтобы к тебе пришли с обыском. Раньше на соцсети не обращали внимание, потому что основная линия преследования была за политическую нелояльность. Теперь поводом может стать буквально всё, любое публичное проявление нелояльности. Очевидно, что все большие дела никуда не делись, и точно так же проходят обыски, задерживают людей, фальсифицируются доказательства для судебных процессов, которые просто не выдерживают независимой юридической экспертизы. И точно так же, как и раньше, российские суды в 100 процентах случаев принимают решения в поддержку следствия и обвинения.

Кажется, что накал преследования крымских татар немножко стих. Гораздо меньше доносится каких-то новостей о случаях массовых задержаний или вопиющих обысков, когда десятки вооружённых людей на пустом месте вламываются в квартиры или дома крымских татар. Но на самом деле тому есть несколько объяснений. Во-первых, информационное пространство изменилось. Понятно, что все больше обсуждают новости о взрывах на аэродромах или на складах вооружения и боеприпасов в Крыму, нежели привычные новости о задержании крымских татар.

Можно ли это объяснить тем, что властям Крыма и России, а следовательно и медиа, сейчас не до крымских татар?

Кажется, действительно, сил у российской полиции и ФСБ в Крыму не хватает для того, чтобы поддерживать темп преследования, которое было до начала полномасштабного вторжения. Весной прошлого года, когда российские войска стремительно захватили часть Херсонской области и сам Херсон, по моим сведениям, туда поехали работать сотрудники как раз крымского управления ФСБ, и они работали в Геническе, в Бердянске, в некоторых других городах захваченного россиянами юга Украины. Понятно, что это отразилось на активности управления ФСБ на самом полуострове. В дальнейшем в судах, где сотрудники ФСБ должны были выступать в качестве свидетелей, зачитывали их письменные показания, данные следствию, с припиской, что они участвуют в военных действиях на территории Украины и поэтому не могут прибыть в суд. Такое встречалось довольно часто.

Сама активность ФСБ в Крыму по отношению к крымским татарам не то чтобы снизилась, скорее просто не хватает рук и сил поддерживать темп репрессий.

Я имею в виду большие уголовные дела, в которых фигурируют десятки преследуемых крымских татар — думаю, что просто банально не хватает рук. А вот по маленьким административным делам активности гораздо больше.

С другой стороны, информационное пространство действительно изменилось, и до нас эти новости доходят либо с большим опозданием, либо теряются в огромном ворохе военной информации.

Сколько сейчас на полуострове живет крымских татар?

Это сложный вопрос, учитывая, что какая-то часть покинула Крым в 2014 году и переехала на территории, находящиеся под контролем Украины, а какая-то часть — и довольно значительная — уехала после объявления в России мобилизации осенью прошлого года.

Это я наблюдал сам, находясь в Польше, а именно через эту страну люди выбирались целыми семьями.

У многих крымско-татарских семей возникла проблема: их не впускали пограничники других стран, потому что у детей были только российские документы. А причина была проста – эти дети родились уже после оккупации, и у них зачастую не было украинских документов.

Такие семьи не пропускали, например, в Грузию, и тогда они обращались в консульские службы в Турции или в той же Польше, чтобы в оперативном порядке им сделали документы для детей. Эта деталь показывает, сколько эта оккупация длится и как она повлияла на жизнь людей.

Уезжать из Крыма или оставаться, рискуя отправиться в российскую армию, воевать против своих соотечественников, против своего же государства — для многих это был очень серьезный выбор.

При этом, если ты уезжаешь, то очень велика вероятность, что вернуться уже не сможешь. А учитывая историю крымских татар, то, с каким трудом они возвращались к себе домой после депортации 1944 года, понятно, что это вызвало серьезную дискуссию внутри крымско-татарского сообщества. Я наблюдал за ней со стороны, и какой-то однозначный ответ, кажется, так и не был найден. Те, кто решил для себя, что должен оставаться в Крыму и не пойдет ни в какую армию служить, даже если будет подвергаться за это репрессиям, остались. Те, кто посчитал, что слишком велик риск для их семей, уехали. Наверное, всё-таки большинство осталось и не решилось покинуть Крым ни в 2014 году, ни осенью 2022 года. Всего до 2014 года в Крыму проживало от 230 до 280 тысяч крымских татар, сколько из них уехало — сказать сложно, поскольку никаких данных у нас нет.

Используют ли оккупационные власти Крыма оставшихся крымских татар в своих интересах? Мол, преследуем мы только экстремистов, а всех остальных не притесняем.

Прежде всего я должен сказать, что тех людей, которые по разным причинам пошли на сотрудничество с российскими властями, далеко не всегда можно назвать коллаборационистами, в отличие от дел такого рода на оккупированных и на освобожденных территориях, которые сейчас рассматривают украинские суды.

На мой взгляд, действия крымских татар, которые в небольшом количестве пошли на сотрудничество с российскими властями, нужно оценивать осторожно, поскольку там были ветераны крымско-татарского национального движения, которые еще застали процесс возвращения в годы Перестройки и добивались этого возвращения для своего народа. Были и те, кто считал, что поскольку Украина за несколько десятков лет независимости так и не смогла им предоставить автономию, возможно, что Россия будет в этом смысле лояльнее, и поэтому нужно обращаться к ней, раз уж она здесь и пришла на полуостров со своими войсками. Такие настроения тоже были, и такие мнения высказывались в 2014 году. Сейчас это может показаться несколько наивным, но тогда эти голоса не были ни антиукраинскими, ни пророссийскими.

Никто не собирался забывать депортацию. Это всё остаётся в памяти народа.

Но кажется, что сегодня эти люди разочаровались и поняли, что обманывают сами себя. Да, было некоторое количество крымских татар, которые действительно пошли на сотрудничество в прямом смысле слова и получили какие-то должности и чиновничьи кресла, были и те, кто довольно быстро принял новые порядки, законодательство и бюрократию для того, чтобы продолжить экономическую деятельность. Как показалось многим крымским татарам, они сделали это слишком быстро, и их деятельность подвергалась какому-то общественному осуждению.

В тюркском мире есть термин «манкурт» — предатель интересов своего народа. Этим термином крымские татары в массе своей называют людей, которые пошли на сотрудничество с российскими властями и напрямую с ними взаимодействуют, работая в органах власти.

До 2018 года российские власти, кажется, действительно пытались показать, что в Крыму есть лояльные крымские татары и на них можно опираться, что это голос, который не слышен на Западе.

Это был такой нарратив российской пропаганды, которая пыталась заменить представительство крымских татар и Меджлиса, к тому времени запрещённого в России, и большая часть его членов была вынуждена либо покинуть Крым, либо затаиться и замолчать, либо перейти на сторону российской власти. Таких, если не ошибаюсь, на тот момент набралось шесть человек, в том числе нынешний главный муфтий Крыма. Единственный человек, который оставался и совершенно спокойно выражал позицию крымских татар в качестве представителя органа самоорганизации крымских татар, был зампред главы Меджлиса Нариман Джелял. В итоге для него всё закончилось уголовным делом, обвинением в диверсии — якобы он с братьями Асаном и Азизом Ахтемовыми подорвали газопровод возле села Перевальное — и реальным сроком. Несколько дней назад апелляция утвердила ему приговор. Мне кажется, сейчас оккупационные власти на крымских татар уже не делают ставки.

У них даже не получилось использовать памятные даты, которые российские власти традиционно пытаются под себя подгрести. Например, 18 мая, в годовщину депортации на станции Сюйрен возле Бахчисарая, откуда крымских татар увозили эшелонами в Центральную Азию, организовывается официальное мероприятие. Туда приходят в основном подневольные чиновники или студенты. Но гораздо больше крымских татар собираются на возложение цветов и коллективную молитву возле памятного камня около железнодорожного вокзала в Симферополе. Вот туда по зову души приезжают крымские татары со всего Крыма. Но сейчас, кажется, даже этого российские власти не делают.

Вы уже упомянули судебные процессы. Насколько в народе сильна поддержка тех, кто подвергается преследованию?

Крымские татары приходят на каждое судебное заседание своих соотечественников. Не было такого, чтобы на судебное заседание не приехали хотя бы несколько десятков человек для того, чтобы поддержать заключённых и их семьи, продемонстрировать солидарность. Хотя людей постоянно задерживают и штрафуют, они приезжают на суды. Мирное сопротивление крымских татар продолжается, несмотря на то, что вокруг война и, в общем, не до этого.

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