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«У нас каждый день – минус один человек». О чем рассказывают украинские саперы

«Как-то к нам привезли 6 раненых, из них половина – саперы. Они были на задании, и уже на обратном пути, который они сами же проложили, один из них подорвался на мине. Другие хотели ему помочь, и так подорвались три человека. Там настолько сильно заминирована территория, что даже один шаг от проложенного маршрута может закончиться очень плохо». О том, чем рискуют украинские саперы во время контрнаступления ВСУ – в нашем видео.

Cапер ВСУ Владимир. Запорожская область, 2 августа 2023. © Reuters

RFI