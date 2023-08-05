В Саудовской Аравии открылись переговоры о мире в Украине с участием США и Китая. Россия не приглашена

Дипломатия

В Саудовской Аравии 5 августа открылись международные переговоры о мире в Украине с участием около 40 стран, включая саму Украину, США, Китай и Индию. Киев и его союзники рассчитывают, что они смогут привести к широкому соглашению о принципах окончания войны, которую Россия ведет против Украины.

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О том, что такой саммит без участия РФ пройдет в саудовской Джидде 5—6 августа первой сообщила неделю назад американская газета Wall Street Journal.

В материале подчеркивалось, что эти переговоры организуют на фоне активной борьбы между Кремлем и Западом за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых сохраняют нейтралитет в отношении войны, которую Россия ведет против Украины.

↪В Саудовской Аравии пройдут международные мирные переговоры по Украине без участия РФ

Информацию о встрече в Саудовской Аравии затем подтвердили в офисе президента Украины, отметив, что речь идет о переговорах на уровне советников по нацбезопасности. В Киеве также напомнили, что первая встреча в таком же формате состоялась в июне в Копенгагене. Киев и его союзники рассчитывают, что уже в этом году удастся провести глобальный саммит на уровне лидеров государств.

Украинская сторона на переговорах продвигает свою формулу мира из 10 пунктов, включающую в том числе вывод российских войск со всей украинской территории. WSJ писала, что в Копенгагене имелись значительные разногласия между Украиной и представителями стран «глобального юга», отказавшимися поддержать условия прекращения войны, обозначенные Киевом.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что задача Украины — объединить мир вокруг ее видения завершения войны.

Китай подтвердил свое участие

Вопрос о возможном участии Китая в переговорах в Джидде называли главной интригой предстоящего саммита. Представителей Китая не было на предыдущем раунде переговоров в Копенгагене.

Накануне в Пекине объявили, что отпавляют на саммит в Джидду специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

«У нас много разногласий, мы слышали разные позиции, но важно, что у нас общие принципы», — сказал Ли Хуэй перед саммитом.

На переговоры в Саудовскую Аравию также прибыл советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал.

Ни Китай, ни Индия до сих пор официально не осудили вторжение РФ в Украину и поддерживают экономические связи с Москвой.

Выпустят ли участники переговоров в Джидде совместное заявление по их итогам — неизвестно. Украинский представитель в комментарии Reuters признал, что переговоры «будут тяжелыми».

Россия, ведущая войну против Украины, не была приглашена на саммит в Джидде, при этом в Кремле отмечали, что будут следить за переговорами.

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