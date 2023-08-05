528-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

Суббота, 5 августа — 528-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинские военные ведут огонь из хорватской 128-мм реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 по российским позициям на линии фронта вблизи Бахмута.

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Этот онлайн завершен. Спасибо, что читаете нас! Трансляция продолжится утром 6 августа.

22:10 Джамала исполнила гимн Украины перед началом благотворительного матча «Челси» — «Арсенал» в Лондоне

Победительница «Евровидения», посол доброй воли UNICEF, украинская певица Джамала крымско-татарского происхождения исполнила гимн Украины перед началом благотворительного матча «Челси» — «Арсенал» на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

►►► Трансляцию исполнения и матч можно посмотреть на Youtube (с 57:10).

22:00 Донецк под обстрелом. Горит местный экономики и торговли — местные паблики

В Донецке слышны взрывы. Местные паблики публикуют видео горящего университета экономики и торговли.

21:55 Россия сбросила авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области — Зеленский

Президент Украины сообщил, что Россия сбросила управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови в Купянской общине Харьковской области. Есть погибшие и раненые.

21:45 В результате вечернего российского обстрела погиб мужчина в Донецкой области. Обстреляно Староконстантиново Хмельницкой области

Представительница Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко сообщила, что в результате российского обстрела погиб 73-летний мужчина.

«Суспiльне» со ссылкой на местных жителей сообщает, что за время вечерней воздушной тревоги в Староконстантинове Хмельницкой области. В некоторых районах взрывной волной выбило окна, в том числе в здании местного автовокзала.

21:30 МИД Польши: страна готова на полное закрытие границы с Беларусью

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский, заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что Польша готова к «полной изоляции Беларуси» и закрытию границ: «Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан».

По его словам, Польша готова к попыткам боевиков «Вагнера» пересечь польско-беларусскую границу: «Мы очень четко заявляем, что не отступим. Очевидно, что попытки будут. Мы ожидаем новых попыток нападения на нашу границу, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства».

21:14 Россия подняла в воздух семь бомбардировщиков и вывела в море фрегат с крылатыми ракетами — украинское оперативное командование «Юг»

По сообщению украинского оперативного командования «Юг», из военного аэродрома «Оленья» под Мурманском вылетело 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС. Кроме того в Черное море выведен фрегат «Буревестник», боезапас которого составляет до 16 крылатых ракет «Калибр».

Подобные маневры, скорее всего, свидетельствуют о подготовке к ночной атаке по Украине.

20:30 Целью российского удара по Запорожью было газотурбинное предприятие «Мотор Сич» — Зеленский

Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что целью российского удара по Запорожью было предприятие «Мотор Сич», который специализируется на производстве и обслуживании газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

Президент Украины рассказал о ходе переговоров в Саудовской Аравии по украинской «Формуле мира», на которой присутствуют советники лидеров 42 стран. По словам Зеленского, участников объединяет «приоритет международного права». Президент отметил важность двусторонних встреч, которые украинская сторона проводит с партнерами на полях основных заседаний.

20:00 В Киеве начали установку герба Украины на монумент «Украина-мать»

Украинское издание «Страна» опубликовало видеозаписи установки герба Украины на монумент в Киеве «Украина-мать» (именно так теперь будет называться памятник, ранее носивший советское название «Родина-мать»). Официальное решение о переименовании Министерство культуры страны планирует подписать в конце месяца, 24 августа.

19:38 В Лондоне начался благотворительный футбольный матч «Челси» — «Арсенал» в помощь Украине

На Лондонском стадионе Стэмфорд Бридж в эти минуты проходит благотворительный предсезонный товарищеский матч, средства от которого пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, в который попали российские ракеты. Игра идет между командами «Арсенал» и «Челси», последняя принадлежала ранее российскому олигарху Роману Абрамовичу, который сначала передал клуб в управление благотворительному фонду «Челси», а потом, в начале марта 2022 года заявил о его продаже. Продажа клуба официально состоялась 30 мая прошлого года.

В основных составах двух клубах числятся и граждане Украины: в «Челси» — полузащитник Михайло Мудрик, а в «Арсенале» на позиции защитника и полузащитника играет Александр Зинченко.

Перед началом игры украинская певица Джамала и британское сопрано Карли Паоли исполнили гимн Украины, после чего прозвучало видеообращение президента Зеленского. Перед матчем футболисты выстроились для минуты молчания в память о погибших украинцах.

В Лондоне начался благотворительный футболный матч Челси — Арсенал в помощь Украине. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон, 5 августа, 2023. Action Images via Reuters - PETER CZIBORRA

В Лондоне начался благотворительный футболный матч Челси — Арсенал в помощь Украине. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон, 5 августа, 2023. Action Images via Reuters - PETER CZIBORRA

19:14 ТАСС: звуки в Московской и Тульской области вызваны плановыми полетами военной авиации

После многочисленных сообщений и видео со звуками взрывов в Подмосковье и Тульской области, ТАСС заявило, что это были плановые полеты российской военной авиации.

18:47 В Калужской и Тульской области работает ПВО. Жители Ступино сообщают о звуках летательных аппаратов — российские СМИ и паблики

Издание ASTRA публикует видеозаписи жителей Тульской и Калужской области, которые наблюдают работу ПВО. Сообщается, что жители Ступино слышали громкие звуки пролетов неизвестных аппаратов. Прокремлевский канал Mash пишет, что «причиной звуков взрывов в Тульской области, по нашей информации, стал плановый пролет военной авиации. Никаких ЧП в регионе не происходило».

18:27 Из Беларуси запущены ракеты «Кинжал». В Хмельницкой и Житомирской областях слышны взрывы

Воздушные силы Украины зафиксировали пуск крылатых ракет «Кинжал» из Беларуси. Они направляются в сторону Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Житомирской областей. Одна из целей Киев и Киевская область. Некоторые мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что с территории Беларуси еще запущена баллистическая ракета.

Продолжается угроза ударов из акватории Черного моря и из Тамбова. Сразу несколько украинских изданий сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области и Житомире. На территории Украины сохраняется воздушная тревога.

18:14 Рыльск Курской области подвергся атаке беспилотников — губернатор региона

Губернатор Курской области Роман Становойт опубликовал фотографии последствий ночной атаки беспилотников на Рыльск. По его данным, в результате повреждено 35 оконв двух административных зданиях и Покровском храме. Глава региона заявил, что дроны были украинскими.

17:51 Последствия обстрела в оккупированном Донецке

Местный житель проходит по квартире своих соседей, пострадавшей от недавнего обстрела в оккупированном Донецке. Украина, 5 августа 2023 года. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

17:30 Россия запустила крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря

По сведениям Воздушных сил Украины, ракеты направляются в Кировоградскую область. Тем временем, тревога распространилась почти на все области страны.

17:18 В южных областях Украины объявлена воздушная тревога

17:10 НЦУО РФ: у границы России перехвачен американский беспилотник

Российские информагентства со ссылкой на Национальный центр управления обороной сообщили, что американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper был замечен над акватории Черного моря вблизи государственной границы РФ. В связи с этим в воздух был поднят российский истребитель Су-30. который «сопроводил» беспилотник, пока тот не развернулся в обратном направлении.

По данным российских СМИ нарушения российской границы не произошло.

16:49 В украинской армии опровергли взятие россиянами Новоселовского Луганской области

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый пояснил, что Россия пыталась «десять раз пытался проводить штурмовые атаки в районе Купянска, Синьковки, Ивановки, Первомайского, Новоселовского», но «не достигла» результата.

Издание «Страна» приводит комментарий украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко, который заявил, что Новоселовского «фактически не существует, она разрушена постоянными боевыми действиями. Гражданских в деревне нет. Территория поселка регулярно переходит из рук в руки».

16:22 «Беларускі Гаюн»: девять российских истребителей и один вертолет покинули Беларусь

Перемещение обратно в РФ девяти российских истребителей после продолжительного нахождения в Беларуси зафиксировала мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

15:39 В Киеве задержан начальник военкомата, которого подозревают в незаконной переправке людей за границу

Сообщается, что задержанный начальник Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и начальник одного из управлений штаба командования сухопутных войск ВСУ переправили трех уклонистов через границу и получили за это 30 тысяч долларов. Проводится следствие.

15:22 Авиакомпания «Туркменистан» продлила остановку рейсов из Ашхабада в Москву до конца октября

Авиакомпания «Туркменистан», ранее приостановившая рейсы из Ашхабада в Москву, продлила свое решение до 28 октября. Пассажирам предложили сдать или перебронировать билеты.

15:01 Российские информагентства: В ООН призвали воздержаться от эскалации

ТАСС и РИА "Новости" пишут, что в ООН прокомментировали атаку на российский танкер и призвали стороны воздержаться от эскалации.

Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным [сторонам] воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, — цитата по РИА "Новости"

14:13 Украинская федерация киберспорта наложила санкции на игроков за выступление в одной команде с россиянами

Украинская федерация киберспорта ввела санкции в отношении Ильи Мулярчука и Мирослава Колпакова — игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами. Об этом сообщил представитель федерации Максим Раймер. Мулярчук и Колпаков три года выступают в одной команде с россиянами Ярославом Найденовым, Магомедом Халиловым и Денисом Сигитовым.

Также в санкционный список попали игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO) Игорь Жданов, Мирослав Плахоть и Захар Силедчик.

13:46 В Саудовской Аравии открылись переговоры о мире в Украине с участием США и Китая. Россия не приглашена

В Саудовской Аравии 5 августа открылись международные переговоры о мире в Украине с участием около 40 стран, включая саму Украину, США, Китай и Индию. Киев и его союзники рассчитывают, что они смогут привести к широкому соглашению о принципах окончания войны, которую Россия ведет против Украины.

► ПОДРОБНОСТИ

13:34 Обнаруженный в районе Севастополя беспилотник уничтожен

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник, который обнаружили в районе города, уничтожен силами флота на отдалении от берега.

13:16 Украина объявила зоной военной угрозы акватории черноморских портов РФ

Эта информация была опубликована на сайте Госгидрографии Украины. Там говорится о военной угрозе в акватории портов Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсе и Тамань.

12:50 Из брифинга Минобороны РФ:

12:18 МВД Украины заявило, что подтвердило личности более 60 тысяч погибших на войне российских военных

В пресс-службе МВД Украины заявили, что с начала войны с РФ в Украине погиб 61 431 российский военный, личность которого установлена.

11:37 Военнослужащего приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за отказ участвовать в войне

35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском приговорил к 2,5 годам колонии Тимофея Шевченко, которого обвиняли в неисполнении приказа в период мобилизации. В мае 2023 года Шевченко отказался участвовать в боевых действиях во время войны, тогда Шевченко находился в воинской части на Камчатке.

11:12 В море у Севастополя обнаружили надводный беспилотник

Об этом сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев:

В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению. В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники. Ориентировочно после 13.00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнёт осуществлять свою работу.

10:57 Российский нефтяной танкер атакован в Черном море: что известно

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10:46 Главы Минобороны и Минпромторга РФ посетили штаб объединенной группировки российских войск

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели в штабе совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа.

10:24 В школах Шебекино не будет очного обучения в новом учебном году

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков. Решение связано с обстрелами Шебекина.

10:19 В Казахстане предложили запретить товары с символами Z, V, ЧВК «Вагнер»

Об этом сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на национальную палату предпринимателей «Атамекен». Речь о запрете на товары с символикой, которую используют «стороны в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства». Генпрокуратура Казахстана предложила правительству запретить изготовление, хранение, ввоз и распространение таких символов под угрозой административной ответственности.

09:41 Анна Нетребко потребовала от «Метрополитен опера» компенсацию за отмененные после ввода Россией войск на Украину выступления

Оперная певица Анна Нетребко обратилась в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Она требует 360 тысяч долларов от «Метрополитен опера» за отмену выступлений, намеченных на 2024–2025 годы.

Нью-йоркский суд в 2023 году присудил Нетребко компенсацию в размере 200 тысяч долларов за отмену выступлений в «Метрополитен опера» в 2022 году.

09:12 Глава СБУ об атаках морских дронов на российские корабли

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировали атаки морских дронов на российские корабли. Его заявление опубликовано в телеграм-канале СБУ:

Любой "хлопок", что происходит с кораблями рф или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными. Поэтому если россияне хотят, чтобы "хлопки" прекратились, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них. Потому что мы стопроцентно победим врага в этой войне (орфография сохранена - RFI).

09:00 Российский танкер получил пробоину в результате атаки дрона у Керченского пролива

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, что получил повреждение в районе машинного отделения в результате атаки морского дрона. Танкер находился у Керченского пролива. Экипаж состоит из 11 человек, никто не пострадал. В район происшествия были направлены суда «Меркурий» и «Импульс».

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