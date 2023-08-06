Ермак: Все участники саммита в Джидде заявили об уважении к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств

Все участники переговоров о мире в Украине в Саудовской Аравии заявили, что уважают «суверенитет и нерушимость территориальной целостности государств». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавивший украинскую делегацию. В консультациях в Джидде участвовали среди прочих США и Китай, РФ не была приглашена.

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У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена формула мира президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали,

— заявил Андрей Ермак.

В сообщении офиса президента Украины сказано, что в переговорах в Джидде участвовали представители более 40 стран вживую или онлайн — в три раза больше, чем на предыдущих консультациях в том же формате в Копенгагене. «Это свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и длительного мира», — отмечают в офисе главы украинского государства.

Отмечается, что страны были представлены на уровне советников лидеров государств по нацбезопасности или политических директоров МИД.

В Киеве заявляют, что встреча в Джидде стала «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной», и большинство из стран-участниц саммита «уже определили свою роль в реализации отдельных пунктов формулы».

Сообщается, что украинская делегация в Джидде провела ряд двусторонних встреч, которые продолжается в воскресенье.

В саммите в Саудовской Аравии принимает участие Китай, представители которого не присутствовали на встрече в таком же формате в Дании. На этот раз Пекин направил в Джидду спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «супер-прорывом» и «исторической победой» тот факт, что Китай принял участие в саммите. Он отметил, что важную роль в этом сыграл Эр-Рияд, а также телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Первой о том, что в Джидде 5—6 августа пройдут международные переговоры о мире в Украине без участия РФ в прошлую субботу сообщила The Wall Street Journal. В материале подчеркивалось, что эти переговоры организуют на фоне активной борьбы между Кремлем и Западом за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых сохраняют нейтралитет в отношении войны, которую Россия ведет против Украины.

WSJ писала, что в Копенгагене имелись значительные разногласия между Украиной и представителями стран «глобального юга», отказавшимися поддержать условия прекращения войны, обозначенные Киевом. Издание отмечает, что на переговорах в Джидде этот разрыв удалось сократить.

Совместного заявления не планируется

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Европейского союза сообщает, что участники саммита в Джидде не будут выпускать совместное заявление после встречи. Однако, по его словам, саудовская сторона представит план дальнейших консультаций с рабочими группами для обсуждения таких вопросов, как глобальная продовольственная безопасность, ядерная безопасность и освобождение пленных.

Чиновник охарактеризовал переговоры как позитивные и сказал, что существует «согласие в том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного урегулирования», пишет Reuters.

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