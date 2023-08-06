Новый массированный обстрел Украины, оккупационные «власти» сообщили об ударах по мостам в районе Чонгара и Геническа. 529-й день войны

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Воскресенье, 6 августа — 529-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

В Киеве на монументе «Родина-мать» установили герб Украины — Тризуб — на месте демонтированного герба СССР

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16:26 Песков заявил, что выборы в РФ — это «не совсем демократия», и Путина переизберут с результатом в более 90% голосов

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с The New York Times.

Песков сказал, что «господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов».

Также Песков заявил, что в настоящее время «нет оснований» для заключения соглашения, и Россия будут продолжать войну в обозримом будущем.

16:10 Житель Староконстантиновской общины погиб при ликвидации последствий российского обстрела — ОВА

По последним данным местных властей, минувшей ночью при ликвидации последствий российского обстрела погиб житель Староконстантиновской громады Сергей Лысюк. У него осталось двое маленьких детей. Об этом сообщил заместитель начальника Хмельницкой областной военной администраци Сергей Тюрин.

Ранее в областной администрации сообщали, что в результате российских обстрелов Староконстантиновской громады были повреждены жилые дома, другие здания ,а на местном элеваторе произошел пожар, где пострадал один человек.

15:40 Оккупационный «глава Херсонской области» Сальдо: на Чонгарском мосту в результате обстрела образовалось три пробоины

Оккупационный «глава Херсонской области» Владимир Сальдо сказал российскому госагентству «РИА Новости», что на Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины. Несущие конструкции моста, по его словам, не повреждены.

Ранее оккупационный «глава Крыма» Сергей Аксенов заявлял об «одном попадании» в районе Чонгарского моста.

Чонгарский мост уже подвергался ударам 22 июня, а также в конце июля.

Владимир Сальдо также заявил, что возгорание газопровода, поврежденного в результате удара в районе другого моста — через против Тонкий — потушено.

15:34 Совместного заявления по итогам саммита в Джидде не планируется — Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Европейского союза сообщает, что участники саммита в Джидде не будут выпускать совместное заявление после встречи. Однако, по его словам, саудовская сторона представит план дальнейших консультаций с рабочими группами для обсуждения таких вопросов, как глобальная продовольственная безопасность, ядерная безопасность и освобождение пленных.

Европейский чиновник охарактеризовал переговоры как позитивные и сказал, что существует «согласие в том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного урегулирования».

15:23 Оккупационный «глава Крыма»: повреждено дорожное полотно Чонгарского моста в результате ракетного удара, ремонт уже начинается

Оккупационный «глава Крыма» Сергей Аксенов написал в телеграм-канале, что украинские войска нанесли ракетный удар «в районе Чонгарского моста».

«Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», — заявил Аксенов.

«Временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Перекоп», — добавил он.

15:15 Оккупационные «власти» заявили об обстреле Чонгарского моста и моста через пролив Тонкий

Назначенной Россией глава оккупационной «администрации» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия нанесла удар дальнобойными ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область.

По его словам, мост получил повреждения от ракеты. Сальдо опубликовал фото, на которых видны пробоины.

«Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах», — заявил Сальдо.

Он утверждает также, что ракетное попадание зафиксировано в школе в соседнем поселке Чонгар.

Также Сальдо заявил, что сегодня ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. По его словам, всего было выпущено 12 ракет, девять из которых сбила российская ПВО.

Ранен один гражданский, проезжавший по мосту в момент обстрела, заявил Сальдо. По его словам, поврежден также газопровод рядом с мостом, в результате чего более 20 тысяч жителей Геническа остались без газа.

14:56 В годовщину атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии осудил ядерный шантаж Москвы

В воскресенье, в 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы, премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил Россию за угрозы применить ядерное оружие.

Выступивший на памятной церемонии премьер-министр Японии сказал, что «растущий раскол в международном сообществе по вопросам ядерного разоружения и угрозы применить ядерное оружие со стороны России» усложняют путь к миру без ядерного оружия. Его цитирует агентсво Kyodo.

Атомные бомбардировки Японии остаются единственным случаем боевого использования ядерного оружия. 6 августа и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны, Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Общее число погибших в Хиросиме, по оценкам, составило от 90 до 166 тысяч человек, в Нагасаки — от 60 до 80 тысяч человек.

14:06 Ермак: Все участники саммита в Джидде заявили об уважении к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств

Все участники переговоров о мире в Украине в Саудовской Аравии заявили, что уважают «суверенитет и нерушимость территориальной целостности государств». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавивший украинскую делегацию.

В консультациях в Джидде участвовали среди прочих США и Китай, РФ не была приглашена.

В сообщении офиса президента Украины сказано, что в переговорах в Джидде участвовали представители более 40 стран вживую или онлайн — в три раза больше, чем на предыдущих консультациях в том же формате в Копенгагене. «Это свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и длительного мира», — отмечают в офисе главы украинского государства.

В Киеве также заявили, что встреча в Джидде стала «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной», и большинство из стран-участниц саммита «уже определили свою роль в реализации отдельных пунктов формулы».

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13:22 Оккупационные «власти» заявили о погибшей женщине и пожаре в университетском корпусе в результате обстрелов Донецка

Оккупационный «мэр» Донецка заявил, что в результате вечернего обстрела Куйбышевского района города погибла женщина 1937 года рождения во дворе собственного дома.

В этом же районе оккупированного города, по его словам, в результате утреннего обстрела ранения получили трое мужчин. Один мужчина пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка, еще один пострадал в поселке городского типа Старомихайловка к западу от Донецка, заявил Кулемзин.

Также оккупационные «власти» заявили, что в ночь на воскресенье в центре города загорелось здание первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Об этом написал назначенный Россией в качестве главы самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин.

Пожар в университетском корпусе в оккупированном Донецке, 5 августа 2023 г. © REUTERS/Alexander Ermochenko

Пушилин утверждает, что пожар начался в результате «обстрела со стороны ВСУ». По его словам, пострадавших нет.

В МЧС России сообщили, что площадь пожара превысила 3000 кв.м, обрушилась кровля, сгорело потолочное перекрытие на всей площади здания. Позднее утром российское МЧС заявило, что пожарные ликвидировали открытое горение, ведется поливка и разбор конструкций.

13:04 Британская разведка о данных о ранениях российских десантников, которые неожиданно обнародовал командующий ВДВ Михаил Теплинский

12:29 Спикер ВС ВСУ о российских неоднократных попытках атаковать аэродром в Староконстантинове:

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российские войска не впервые пытаются атаковать военный аэродром в Староконстантинове. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает «Украинская правда».

«Не впервые атакуется этот аэродром. Там штатное место базирования бригады тактической авиации. Но авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию», — сказал Игнат.

«Украинская правда» пишет, что Игнат объясняет протокол, по которому летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы, если есть информация о российской атаке.

12:16 Минобороны РФ подтвердило, что Россия минувшей ночью обстреляла Украину оружием большой дальности

Минобороны РФ подтвердило российский обстрел Украины этой ночью.

Ведомство заявило, что это был «групповой удар» оружием большой дальности воздушного и морского базирования «по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

Минобороны РФ также утверждает, что якобы «все назначенные объекты поражены».

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что вечером в субботу и в ночь на воскресенье РФ осуществила массированный удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Украинские военные сообщили, что большинство из выпущенных крылатых ракет (30 из 40) и все 27 выпущенных дронов «Шахед» были сбиты.

В заявлении ВС ВСУ говорится также, что Россия выпустила вчера вечером против Украины еще и 3 аэробаллистические ракеты «Кинжал». Информацию о «Кинжалах» украинские военные на данный момент не обнародуют.

11:54 В результате падения обломков беспилотника около Подольска пострадал 77-летний мужчина — Baza

77-летний Вадим Н. получил осколочное ранение руки в результате падения обломков беспилотника в районе подмосковного Подольска, сообщает Baza.

Ранее телеграм-канал сообщил, что обломки сбитого БПЛА упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника, и в результе взрыва в соседних домах выбило окна.

В заявлении минобороны РФ, где говорится о сбитии беспилотка в районе Подольска, утверждалось, что «пострадавших и разрушений нет».

11:47 В Харьковской области в результате российского обстрела погибла 58-летняя женщина — глава ОВА

В результате российского обстрела села Подолы в Купянском районе погибла 58-летняя женщина, ранения получил 66-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

11:41 Губернатор Брянской области заявил об уничтожении двух беспилотников в небе над регионом

Российская ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа над Карачевским районом, заявил сегодня утром губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

11:36 Телеграм-канал Mash опубликовал кадры, как утверждается, пролета БПЛА в районе подмосковного Чехова

Предположительно этот беспилотник был позднее сбит, как утверждает минобороны РФ, в районе Подольска.

По информации Mash, это дрон-камикадзе UJ-22 Airborne украинской UKRJET. Подтверждения этим данным нет.

11:25 Минобороны РФ заявило, что Украина пыталась атаковать дроном некие объекты в Подмосковье

Сегодня утром «пресечена попытка» Украины атаковать дроном «объекты на территории Московской области», заявило минобороны РФ. Как утверждает российское ведомство, беспилотник был уничтожен ПВО в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.

О виде беспилотника, его целях и предположительном месте пуска в сообщении минобороны РФ ничего не упоминается.

Незадолго до этого мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что была совершена попытка прорыва беспилотника на Москву.

Телеграм-канал Baza сообщает, что обломки беспилотника упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника около Подольска. По информации Baza, в соседних домах в результате взрыва выбило окна.

Госагентство «РИА Новости» пишет, что ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты с 11:55 по местному времени. Агентство ссылается на аэропорт.

11:15 В Воздушных силах Украины и ГУР внесли уточнения относительно вчерашнего сообщения о прилете российских ракет из Беларуси

Во время массированного удара по Украине накануне вечером Воздушные силы ВСУ заявили о том, что некоторые российские ракеты летели из Беларуси.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что ракеты «Кинжал» были выпущены из района Тамбова, но залетали они в воздушное пространство Украины, вероятно, через территорию Беларуси.

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в свою очередь заявил, что Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси с целью провокации.

«Что касается ракет с территории Беларуси, то это, вероятно, был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны находятся российские войска, силы и средства для разного рода провокаций с целью втянуть ее в войну против Украины», — сказал Юсов в комментарии агентству «Укринформ».

11:05 Россия опять обстреляла Херсонскую область, двое человек ранены — ОВА

Российские войска обстреляли село Никольское Херсонской области, сообщает региональная военная администрация. По данным ОВА, во дворе жилого дома ранения получили женщина и 70-летний мужчина.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал о четырех пострадавших в регионе в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

10:58 Сергей Собянин заявил о «попытке прорыва на Москву беспилотника»

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале. По его словам, беспилотник был уничтожен силами ПВО «на подлете».

10:55 Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили «ТАСС» в пресс-службе аэропорта.

Телеграм-канал Baza пишет, что во Внуково введен план «Ковер», который вводится, когда в небе обнаружены неизвестные объекты. Об этом же сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент задержаны около 25 рейсов на вылет и прилет, по данным Baza.

10:45 Со вчерашнего вечера Россия трижды атаковала Хмельницкую область, есть пострадавший — замглавы ОВА

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье Россия трижды атаковала Хмельницкую область. По словам заместителя глава областной военной администрации Сергея Тюрина, целью российских сил был аэродром в Староконстантиновке, а большинство российских ракет были сбиты украинской ПВО.

По словам Тюрина, была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой громадах. В Староконстантиновской громаде пострадал работник элеватора, где возник пожар.

В этом населенном пункте также повреждены несколько частных домов, выбиты окна в учреждении культуры, автовокзале и коммерческом помещении.

«На территории Хмельницкой общины работало ПВО. Данные уточняются», — добавил замглавы ОВА.

10:35 Двенадцать областей Украины подверглись российским обстрелам за сутки

Об этом в воскресенье утром пишет «Украинская правда» со ссылкой на глав областных военных администраций. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях. Удары наносились ракетами, авиабомбами, артиллерией и боевыми беспилотниками.

В частности, ударам подверглись Хмельницкая, Ровенская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Николаевская и Херсонская области.

В Сумской области погиб один мирный житель, в Харьковской, Донецкой — по одному раненому, в Херсонской — четверо пострадавших.

10:03 Владимир Зеленский поздравил украинских летчиков с Днем Воздушных сил Украины

«Уже более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны. Каждый — это героизм. Каждый — это результат для Украины. Каждый — это приближение нашей победы», — написал президент Украины в своих социальных сетях.

09:38 В Киеве на монументе «Родина-мать» на месте демонтированного герба СССР установили герб Украины

Монтажные работы по установке Трезубца прошли утром 6 августа. Ранее, 1 августа, с монумента «Родина-мать» полностью демонтировали советский герб. Сам монумент планируют также переименовать в «Украина-Мать».

Демонтаж советского герба на монументе «Родина-мать» проводится в рамках проекта «Тризуб Батьківщини». Над ним начали работать еще с 2022 года. Все работы должны завершиться ко Дню независимости Украины, 24 августа.

«Родина-мать» — самая высокая монументальная скульптура в Европе. Она была построена в 1981 году и расположена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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09:15 Российские войска ударили по Харькову со стороны Белгорода

Об этом в воскресенье утром сообщил начальник Харьковского гарнизона ВСУ Сергей Мельник. По предварительной информации, удар нанесен зенитно-ракетными комплексами С-300.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что в городе слышны взрывы. Глава областной администрации Олег Синегубов уточнил, что под обстрел попал Холодногорский район на западе города. О пострадавших пока не известно.

«Харьков под обстрелом российских оккупантов. Призываю всех быть осторожными», — написал Синегубов.

09:00 Россия нанесла массированный удар по Украине. ВСУ заявили, что сбили 30 ракет и 27 дронов

Удар был нанесен в ночь на 6 августа ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами «Шахед». В течение ночи воздушная тревога звучала на всей территории Украины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в первой волне вечерней атаки были выпущены 14 крылатых ракет морского базирования «Калибр» и три аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал».

В следующей волне войска РФ атаковали 27 ударными дронами с юго-восточного направления, а также шестью крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря и 20 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из района Каспийского моря.

По заявлению Воздушных сил ВСУ, ПВО уничтожила 17 крылатых ракет «Калибр», 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 беспилотников «Шахед».

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