В Киеве сообщили о новом обмене пленными. Домой вернулись еще 22 украинских военных

Власти Украины 7 августа сообщили о возвращении из российского плена еще 22 украинских военных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что речь идет о 48-м обмене пленными.

Украинские военные, освобожденные после обмена пленными с Россией, 7 августа 2023 г.

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Дмитрий Лубинец сообщил, что домой вернулись защитники Украины, участвовавшие в боях на разных направлениях. «Самому молодому бойцу всего 23 года. Среди них есть раненые. Впереди воинов ждет реабилитация», — написал Лубинец в телеграм-канале.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных из российского плена два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

В Киеве заявили, что обмен пленными состоялся благодаря совместными усилиями офиса президента Украины, главного управления разведки минобороны Украины, Службы безопасности Украины, МВД, министерства реинтеграци временно оккупированых территорий и других ведомств.

Российская сторона пока не сообщала о новом обмене военнопленными.

О предыдущем обмене пленными между Россией и Украиной сообщалось 6 июля. Тогда он прошел по формуле «45 на 45». Сообщалось, что помимо военных российская сторона передала Украине двух детей, депортированных в Россию с оккупированных территорий.

Как сообщил украинский омбудсмен, в общей сложности Украине к этому моменту удалось вернуть 2598 своих граждан.

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