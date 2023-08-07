530-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Онлайн RFI

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Понедельник, 7 августа — 530-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:00 Движение по Геническому мосту частично восстановлено

Движение по Геническому мосту, которое накануне было прервано из-за ракетного удара частично восстановлено, сообщил представитель назначенных Москвой властей Херсонской области Владимир Сальдо.

По мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, смогут проезжать лишь легковые автомобили. Движение будет организовано в реверсивном режиме.

Генический и Чонгарский мост (оба соединяют материк с полуостровом) были повреждены накануне. Ответственность за удары взяли на себя ВСУ.

13:21 Запорожская область, Украина

Украинцы спасаются от 40-градусной жары в реке Днепр, рядом с противотанковыми ежами. Запорожская область, Украина. 6 августа 2023. REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

12:52 МИД РФ: «формула мира» Зеленского – это «бессмысленный ультиматум» России

В МИД РФ прокомментировали переговоры о мирном урегулировании в Украине, которые прошли в выходные в Саудовской Аравии и на которые не пригласили Россию.

Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в министерстве «приняли к сведению» информацию о консультациях в Джедде, но считают, что ни один из десяти предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским пунктов не направлен на решение конфликта дипломатическим путем. «Их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», – говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД вновь повторила требования Москвы: Киев должен прекратить военные действия и признать потерю территорий, а Запад – не поставлять Украине оружие.

Продвигая украинскую «формулу мира», Киев и Запад «пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран», а «без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», подчеркнула Мария Захарова.

В консультациях в Джедде принимали участие не только западные союзники Украины, но и придерживающиеся нейтрального статуса страны, в том числе Китай, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия.

12:27 На подлете к Белгороду сбит беспилотник

Российские системы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это был дрон самолетного типа.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

12:04 ТАСС: в результате прорыва плотины Каховской ГЭС на левом берегу Днепра погибли 57 человек

Российская сторона утверждает, что в результате катастрофы на Каховской ГЭС на левом, оккупированном Россией, берегу Днепра погибли 57 человек. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Найдены тела еще двух погибших пр прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек», – цитирует ТАСС слова собеседника.

По последним данным, на левом берегу Днепра подтопленными остаются почти 1,5 тыс. жилых домов, вода ушла из 21,5 тыс. домов. Затоплены были 16 кладбищ и 160 социальных объектов.

11:51 Аркадий Волож назвал себя «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем» в биографии на своем сайте

11:36 Опубликованы видео с последствиями ночного обстрела Херсона

Украинская служба «Радио Свобода» и глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин опубликовали видео с последствиями ночного обстрела центра Херсона.

В результате обстрела загорелся девятиэтажный жилой дом. Одна женщина погибла, двое пожарных получили тепловой удар.

11:10 Украина сообщила о новом обмене военнопленными

В рамках нового обмена военнопленными в Украину вернулись 22 человека, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди уволенных есть раненые. Старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему — 23 года», – написал Андрей Ермак у себя в телеграм-канале.

По его словам, освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на данный момент домой вернулись 2 598 украинцев. «Это 48-й обмен, который удалось провести», – добавил он.

Российская сторона пока не прокомментировала обмен.

10:51 Маляр: российские войска увеличили число обстрелов на востоке Украины

Российская армия увеличила число обстрелов на востоке, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По её данным, на прошлой неделе российские военные совершили более девяти тысяч обстрелов.

«Почти полмиллиона боеприпасов враг потратил на востоке только на прошлой неделе. В таком сплошном артиллерийском огне наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении», – сказала Анна Маляр.

10:29 Британская разведка: Россия стала менее эффективно использовать тактическую авиацию

Российские войска менее эффективно используют тактическую авиацию, утверждается в новой сводке британской разведки.

Несмотря на то, что российские бомбардировщики совершают около ста вылетов в день, их полеты почти всегда ограничены оккупированными Россией территориями – из-за угрозы украинской ПВО.

Российская армия пытается решить эту проблему, используя свободнопадающие бомбы с планирующими приспособлениями, которые увеличивают дальность полета, но не отличаются точностью.

Британская разведка также отмечает, что ударные вертолеты армии РФ действуют на юге менее эффективно, чем в начале украинского контрнаступления в июне.

10:13 Доллар преодолел отметку в 97 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже в моменте превысил 97 рублей – впервые с марта 2022 года.

Евро достиг отметки в 106 рублей.

09:42 Financial Times: прямые потери европейских компаний из-за войны составили не менее 100 миллиардов евро

Британская газета Financial Times подсчитала прямые потери европейских компаний, связанные с их деятельностью в России: оказалось, что с начала войны они составили не менее 100 млрд евро.

Для заметки журналисты изучили финансовые отчеты 600 крупнейших компаний Европы.

Выяснилось, что 176 компаний столкнулись с обесцениванием активов, «расходами, связанными с обменным курсом», а также расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением бизнеса.

Наибольшие потери понесли энергетические компании – BP, Shell и TotalEnergies. Вместе они потеряли 40,6 млрд евро. Впрочем, эту сумму удалось покрыть, благодаря высоким ценам на нефть и газ.

Финансовые компании потеряли около 17,5 млрд евро, производители автомобилей – 13,6 млрд евро.

По данным Financial Times, больше всего от войны пострадали британские компании, которые понесли убытки на более чем 30 млрд евро. За ними – немецкие и французские, в сумме потерявшие более 40 млрд евро. Значительно пострадали также фирмы из Италии, Ирландии и Дании.

09:23 Российские войска обстреляли девятиэтажный дом в Херсоне. Погибла женщина

Российская армия ударила по девятиэтажному жилому дому в центре Херсона, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, в результате обстрела в здании возник пожар. Погибла женщина. Кроме того, двое пожарных получили тепловые удары.

Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин уточняет, что Херсон был обстрелян трижды за ночь: в 00:50, 01:20 и 03:15.

В 00:50 был обстрелян жилой дом, отмечает он. Врачи диагностировали у восьми человек острую реакцию на стресс, один маломобильный житель был госпитализирован. При тушении пожара пострадали двое спасателей – их доставили в больницу с общим перегревом.

В 01:20 обстрел продолжился, и в результате попадания в дом снаряда погибла 59-летняя женщина. 60-летний мужчина получил контузию.

В 03:15, во время продолжения обстрела, была ранена 93-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму и контузию и была госпитализирована.

09:10 В Калужской области сбили беспилотник

В ночь на 7 августа в Калужской области системы ПВО сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, взрыв произошел в 2:30 ночи в Ферзиковском районе. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, отметил глава региона.

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