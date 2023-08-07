ISW: Удары по мостам в Крым создают условия для решающих контрнаступательных операций ВСУ

Война

Ракетные удары по мостам, связывающим Крым с материковой Украиной, являются частью кампании ВСУ, нацеленной на создание условий для будущих решающих контрнаступательных операций, отмечают в американском Институте изучения войны (ISW).

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Накануне, 6 августа, ракетные удары были нанесены по двум ключевым для снабжения российских войск автомобильным мостам — Чонгарскому и мосту через пролив Тонкий в районе Геническа. В результате российские силы вынужденно перенаправили дорождное движение с более коротких восточных на более длинные западные маршруты, отмечают эксперты ISW.

Большая часть, если не все движение по автодорогам между Крымом и Херсонской область должно будет проходить по одному 20-километровому участку трассы М-17 между Армянском и селом Ишунь, указывают аналитики.

NEW: #Ukraine struck two key road bridges along critical Russian grounds lines of communication (GLOCs) connecting occupied #Crimea & occupied #Kherson causing Russian forces to reroute road traffic from shorter eastern routes to longer western routes. https://t.co/USrGNocJm0 pic.twitter.com/a1pfQnh7Eo — ISW (@TheStudyofWar) August 7, 2023

Они полагают, что это с высокой вероятностью приведет к значительным сбоям в логистике россиян, задержкам и пробкам.

Неясно, как быстро смогут отремонтировать Чонгарский мост. Также неясно, отремонтировали ли Чонгарский железнодорожный мост, по которому украинские силы нанесли удар 29 июля, отмечают в ISW.

Восстановление моста в районе Геническа, вероятно, займет у российских властей значительно больше времени с учетом его повреждений, указывают эксперты американского Института изучения войны.

Они отмечают, что украинские удары по мостам между Крымом и материковой частью Украины являются частью кампании ВСУ по созданию условий будущих решающих контрнаступательных операций.

В сводке ISW отмечается также, что украинские удары восточным мостам в Крым, вероятно, прервут транспортировку российских солдат и военной техники с полуострова в критически важные пункты российской оборонительной операции на западе Запорожской области и в районе административной границы Запорожской и Донецкой областей.

Похожую тактику украинские силы обороны применяли в Херсонской области, где они наносили удары по российским линиям связи и военным целям, ослабляя логистику российских войк и их оборонительные возможности. В частности ВСУ наносили удары из HIMARS по Антоновскому мосту, связывающему правый и левый берега Днепра в районе Херсона.

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