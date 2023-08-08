Власти Украины «расшифровали» Формулу мира. Зеленский: ее можно «применять» и в других конфликтах

Власти Украины рассказали участникам встречи в Джидде (Саудовская Аравия) о «философии каждого из пунктов Формулы мира», главным условием которой является уход оккупационных сил РФ со всех украинских территорий, включая Крым, а также наказание виновников, восстановление разрушенной страны и предоставление ей надежных гарантий безопасности. Подробности переговоров рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который и представлял Киев на переговорах в Джидде. Позднее сам Владимир Зеленский заявил, что «формула» может стать «универсальной» и применяться при урегулировании других военных конфликтов.

Владимир Зеленский: «Для нас ценны опыт и мнения каждой из стран, которые действительно хотят мира, а не подыграть России».

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Разговор Ермака с прессой состоялся 7 августа, на следующий день после завершения двухдневной встречи в Джидде, в которой участвовали представители США, Китая, стран Евросоюза, Индии, Бразилии, Турции, ЮАР…

После состоявшейся в Саудовской Аравии встречи «мы продолжим работу», чтобы решить, «какие документы, заключения, договоренности мы предусматриваем для реализации каждого из десяти пунктов Формулы», — сказал Ермак журналистам, отметив также, что «в ближайшее время» состоится очередная встреча послов стран-участниц переговоров для «координации дальнейших действий».

«Параллельно пройдет подготовка повестки дня учредительного Глобального саммита мира», — пообещали в офисе Зеленского.

Теперь кратко о том, как в администрации президента Украины видят «философию» каждого из 10 пунктов «Формулы мира», впервые предложенной Зеленским почти год назад, на заседании Генассамблеи ООН.

Ниже — избранные цитаты из документа, с которым, по словам Ермака, были ознакомлены представители всех стран, принявших участие в переговорах в Джидде.

Что содержат 10 пунктов Формулы мира. Главное

1. Радиационная и ядерная безопасность

«...Украинские атомные электростанции и установки должны безопасно работать под полным суверенным контролем Украины. Российские войска должны быть выведены с Запорожской АЭС, ее территория должна быть полностью демилитаризована». «Любые формы ядерного шантажа должны быть прекращены. Россия должна воздерживаться от любых форм ядерных угроз, четко взять на себя обязательство не применять ядерное оружие и не ставить под угрозу безопасность ядерных объектов».

2. Продовольственная безопасность

«Украина является одним из важнейших мировых рынков экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции. Миллионы людей сталкиваются с голодом либо непосредственным риском голода (…) в нескольких регионах мира из-за войны. Вопрос продовольственной безопасности должен быть лишен вооруженной составляющей (deweaponized)».

«Необходимо обеспечить свободное, полное и безопасное судоходство в Черном и Азовском морях, восстановить суверенный контроль Украины над украинскими портами, создать новые порты и расширить ассортимент украинских товаров, транспортируемых морем. Черноморская зерновая инициатива (подписана под эгидой ООН с участием Украины, Турции и России; действовала с марта 2022 г.; в июле 2023-го Путин объявил о „выходе“ Москвы из соглашения, после чего, украинские порты на Черном море и на Дунае подчергаются массированным российским обстрелам, так же, как и хранилища продовольствия в разных регионах страны — Прим. RFI), а также гуманитарная инициатива Украины „Grain from Ukraine“ должны и в дальнейшем успешно, непрерывно и безопасно реализовываться, расширяться на новые порты и продолжаться без ограничений по времени». Так же, как и инициатива Евросоюза «EU Solidarity Lanes» — «для экспорта украинских сельскохозяйственных товаров и импорта товаров, в которых нуждается Украина».

3. Энергетическая безопасность

«Путем преднамеренного разрушения энергетической инфраструктуры (…) осуществляется постоянный энергетический террор (России) против Украины. Атаки на энергетические объекты (...) и использование холода как оружия превратились в региональную и международную угрозу, негативно влияющую на мировую ценовую конъюнктуру основных энергоносителей и электроэнергии в целом. (…) Стоит приложить все усилия, чтобы предотвратить атаки России на объекты критической инфраструктуры Украины. (…) Необходимо установить и обеспечить постоянную охрану и международный мониторинг безопасности объектов энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура должна быть восстановлена путем предоставления соответствующей помощи (...)».

4. Освобождение пленных и депортированных

«Тысячи украинских пленных, в том числе гражданских лиц, принудительно удерживаются российскими высшими органами власти на временно оккупированных территориях Украины и в России. Путем полного обмена должны быть освобождены все украинские граждане (…): военнопленные, интернированные, гражданские, принудительно перемещенные и депортированные лица, включая детей». (Напомним, президент РФ Путин объявлен Международным уголовным судом в розыск именно по обвинению в депортации украинских детей — Прим. RFI).

А пока «права украинских военнопленных и гражданских лиц, которые удерживаются Россией, должны обеспечиваться в соответствии с положениями Женевской конвенции Об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года».

Украна уже слишком многих потеряла на этой войне. На фото: Андрей Ермак (справа) и Владимир Зеленский встречают освобожденных защитников «Азовстали». Стамбул. 08.07.2023 AP

5. Восстановление территориальной целостности Украины

«…Ни один захват территорий путем применения угроз или использования силы не могут быть признаны законными. (…)».

«Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены (…) в пределах международно признанных границ, как они были определены на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, что включает все без исключения временно оккупированные Российской Федерацией части территории Украины» (в том числе, Крым, а также оккупированные земли Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, незаконность захвата и «присоединения» которых к РФ признана резолюциями Генассамблеи ООН — то есть, большинством стран мира — в 2014 и 2022 гг. — Прим. RFI).

6. Вывод российских войск и остановка боевых действий

«Любая захватническая война, оккупация и попытки аннексии составляют самую серьезную угрозу миру, глобальной безопасности и международному праву. (…) Невозможно восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины, пока российские войска остаются на ее территории.

Российская Федерация должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ и прекратить боевые действия».

7. Восстановление справедливости

«Ответственность за тягчайшие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины, должна быть обеспечена путем (…) независимого расследования и судебного преследования на национальном или международном уровнях. (…) Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за все нарушения международного права в Украине или против нее, включая агрессию, которой нарушен Устав Организации Объединенных Наций (…)».

«Россия должна понести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение вреда (…). Национальные и международные усилия по сбору доказательств, в том числе, Международным уголовным судом должны быть продлены и усилены. Механизм возмещения нанесенного ущерба должен быть установлен через многосторонние международные механизмы».

8. Экологическая безопасность

«Война против Украины нанесла масштабный экологический ущерб, что привело к беспрецедентному загрязнению, разрушению экосистем и физическому уничтожению биологических видов (...). Причинение вреда окружающей среде запрещено Международным уголовным правом».

«Международное сообщество должно поддерживать Украину в таких ключевых направлениях (…):

(1) оценка ущерба окружающей среде, включая влияние на здоровье человека и сохранение биоразнообразия.

(2) привлечение к ответственности за ущерб, нанесенный окружающей среде. (…)

(3) Восстановление и реконструкция (Украины), включая переход на зеленую экономику». «(Восстановление должно включать в себя) рекультивацию и разминирование земель, возрождение уничтоженных лесов и заповедников, создание новых национальных парков и природоохранных зон, очистку рек, озер и морских вод и т. п.».

9. Недопущение эскалации войны и повторения агрессии

«…От безопасности Украины зависит ядерная, продовольственная, экологическая безопасность, а также стабильные мировые экономические отношения.

Риск эскалации в Украине и вокруг нее будет сохраняться до тех пор, пока ее безопасность не будет гарантирована юридически обязывающими инструментами международного права, усиленная собственными надежными оборонными возможностями (…)».

«Обязательства по безопасности Украины должны включать меры по противодействию новой агрессии (...), меры на случай новой агрессии, внедрение санкционных механизмов против государства-агрессора, составляющие региональной безопасности (например, по безопасности судоходства в Черном и Азовском морях)…».

К слову, 3 августа Андрей Ермак сообщил, что Киев начал переговоры с Вашингтоном по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности Украине. «Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля — Прим. RFI), что является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений», — заявил Ермак.

«Символично, что именно США — наш крупнейший стратегический партнер — стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом, мы создаем успешную модель и для других партнеров», — подчеркнул глава офиса Зеленского. Добавив, что «эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и самой надежной гарантией безопасности». Позднее Госдепартамент США подтвердил факт начала переговоров.

8 августа Ермак заявил, что Украина «в ближайшие недели» начнёт консультации по гарантиям безопасности с (остальными) государствами «Большой семерки», принявшей соответствующее рамочное заявление на саммите в Вильнюсе.

10. Подтверждение окончания войны

«Достижение действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира возможно только при условии восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины (…) и оформления прекращения войны. (…)».

«Завершение войны должно быть подтверждено на мирной конференции, которая состоится с участием самого широкого круга государств, участвующих в реализации Формулы мира (…). Комплексный юридически обязывающий международный договор должен быть подписан сторонами с участием государств-гарантов».

Встреча в Джидде. via REUTERS - SAUDI PRESS AGENCY

Проблемы с восстановлением справедливости

Ознакомившись с «расшифровкой» украинской Формулы мира, важно отметить, что по итогам встречи в Джидде не все ее участники поддержали все 10 пунктов. Как признал сам Андрей Ермак, диалог по «спорным вопросам» будет продолжен.

Потому что если бы все обстояло иначе, и «все страны уже сейчас сказали: „Да, мы со всем согласны“, то мы бы к концу месяца уже принимали саммит мира», — заявил глава офиса президента Украины. Как сообщала «Европейская правда», из пунктов, которые до сих пор остаются «проблемными», Ермак назвал п. 7 «Восстановление справедливости».

«Еще нужно работать со странами глобального Юга по (этим) „тяжелым“ пунктам, таким как „ответственность“. Но не потому, что они против, а потому что им нужно больше объяснений, как это будет происходить», — уверял Ермак журналистов.

По его словам, «в течение месяца» должна пройти встреча советников глав государств, на которой стороны обсудят вопросы, по которым нет окончательного согласия.

Ермак также заявил, что «на сегодняшний день не рассматривается никаких других инициатив, кроме мирного плана Зеленского» (т.е. Формулы мира).

Ермак сообщил, что после встречи в Саудовской Аравии планируется провести «два ключевых саммита» по Формуле мира, а Россию к переговорам «привлекут» на этапе окончания войны. (Напомним, на встречу в Джидде представителей Москвы не пригласили, что вызвало резкую реакцию российских властей и пропагандистов — Прим. RFI). Между этими «двумя саммитами» участники переговоров должны провести конференции по каждому из пунктов мирного плана, сказал глава офиса президента Украины.

О том, что украинские власти дали представителям «около пятидесяти стран» ознакомиться с изложенной «на двух страницах» «философией» Формулы мира, Ермак сообщил 3 августа, еще до поездки у Джидду.

«Понимая, что в первую очередь мы боремся за Global South, мы сделали такое очень четкое, основанное на резолюциях Организации Объединенных Наций, на принципах международного права, (...) разъяснение всех этих десяти пунктов. И попросили наших коллег предоставить их предложения, их мнения, замечания и так далее», — пояснил Ермак, признавшись, что «не все пятьдесят предоставили эти материалы, но больше половины мы получили, и на базе этой информации на встречу в Саудовской Аравии

мы сделали уже такую короткую справку по каждому пункту для того, чтобы на уровне советников по вопросам национальной безопасности и представителей министерств иностранных дел согласовать то, что действительно может стать основой», «позволит выработать единое видение и выйти на учредительный Глобальный саммит мира с лидерами государств».

Сам Владимир Зеленский сегодня, 8 августа, на встрече с журналистами из стран Латинской Америки заявил, что «Формула мира — универсальна», и после Украины она «может быть базой для преодоления других глобальных проблем».

Как заявила пресс-служба президента, Зеленский еще раз подчеркнул, что «на сегодня правильный и пока единственный дипломатический путь» для прекрашения российско-украинской войны — это «инициированная Украиной Формула мира».

При этом украинский лидер намекнул, что в Киеве готовы на определенные, разумные компромиссы. «Отдельные страны могут иметь свое мнение относительно тех или иных пунктов Формулы мира, и это нормально, поскольку любая платформа является дискуссионной», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

«Базис должен быть украинским, потому что война — в Украине. А предложения могут быть любого государства, потому что для нас ценны опыт и мнения каждой из стран, которые действительно хотят мира, а не подыграть России, не подыграть на Формуле мира ради будущих экономических отношений с Россией. Потому что это игра с живыми людьми», — подчеркнул Владимир Зеленский.

«За скобками», очевидно, остается ключевой вопрос — когда, и какой ценой Украине и союзникам, поддерживающим ее борьбу за свободу и независимость, удастся принудить самих российских агрессоров к выполнению Формулы мира.

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