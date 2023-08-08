В Покровске от российского повторного удара погиб полковник ГСЧС Андрей Омельченко, прибывший спасать людей

В Покровске (Донецкая область) в результате российского обстрела 7 августа погиб полковник, замначальника регионального управления ГСЧС Украины по реагированию на чрезвычайные ситуации Андрей Омельченко. Он погиб от повторного ракетного удара РФ, когда прибыл на место происшествия, сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

Спасатели на месте российского обстрела в Покровске, 8 авугста 2023 г.

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Как сообщили в областной военной администрации вчера Россия дважды обстреляла Покровск ракетами «Искандер». Первый удар был нанесен в 19:15, второй — примерно через сорок минут.

За этот промежуток времени спасатели и полицейские успели прибыть на место обстрела.

По последним данным местных властей, семь человек погибли, еще 88 пострадали от вчерашних обстрелов Покровска. Среди раненых — семеро сотрудников ГСЧС, 31 полицейский, а также четверо военных.

Среди первых прибывших на место обстрела спасателей оказался полковник ГСЧС Андрей Омельченко. Он погиб от повторного российского удара.

«Вчера во время повторного обстрела в Покровске российская ракета убила нашего сотрудника — Андрея Омельченко. Офицер, который всегда находился рядом с личным составом при ликвидации пожаров и последствий российского террора. Это невосполнимая потеря для всей семьи ГСЧС», — написал Сергей Крук, выразив соболезнования родным погибшего.

Соболезнования родным и близким Андрея Омельченко выразил также глава МВД Украины Игорь Клименко. «Полковнику Омельченко было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе», — написал министр внутренних дел.

О гибели спасателя также рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения к украинцам.

«От повторного ракетного удара, к сожалению, есть погибший среди сотрудников ГСЧС. Полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области. Вечная память», — сказал глава государства.

В ГСЧС сообщили, что накануне сотрудники службы спасли в Покровске восемь человек. Ночью аварийно-спасательные работы в центре Покровска были вынужденно приостановлены из-за угрозы повторных ударов.

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