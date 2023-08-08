Россия обстреляла ракетами Покровск Донецкой области: известно о семи погибших и десятках раненых

По последним данным местных властей, семь человек погибли, 88 получили ранения в результате вчерашних российских обстрелов Покровска Донецкой области.

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Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что среди погибших пятеро гражданских, один сотрудник ГСЧС и один военный.

Среди раненых — 39 гражданских (в том числе двое детей 2006 и 2012 годов рождения), 31 сотрудник полиции, семь сотрудников ГСЧС и четверо военных.

Ранее сообщалось о 67 пострадавших.

Как указывает Кириленко, вчера вечером российские войска ударили по центру Покровска, совершив два удара «Искандерами» — в 19:15 и 19:52.

Разрушены и повреждены многоэтажки, частные дома, административные здания, заведения питания, гостиница.

В Покровске среди погибших — заместитель начальника главного управления ГСЧС в Донецкой области по реагированию на чрезвычайные ситуации Андрей Омельченко.

Омельченко погиб от повторного российского удара, когда прибыл спасать людей на место обстрела, сообщил глава ГСЧС Сергей Крук. Он выразил соболезнования родным погибшего спасателя. «Это невосполнимая потеря для всей семьи ГСЧС», — написал Крук.

«Полковнику Омельченко было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе», — написал глава МВД Украины Игорь Клименко, выразивший соболезнования родным и близким погибшего.

В ГСЧС сообщили, что накануне сотрудники службы спасли в Покровске восемь человек. К утру 8 августа ликвидировано пять очагов пожаров на общей пложащи 75 кв. м. в жилом доме и гостинице. По предварительным данным, под завалами людей нет, говорится в последнем сообщении ГСЧС.

Ночью ГСЧС вынужденно приостановила аварийно-спасательные работы в центре Покровска из-за угрозы повторных ударов.

Покровск находится примерно в полусотне километров от линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский после поступления информации об обстреле Покровска, приведшем к человеческим жертвам, выложил видео с последствиями ударов и написал: «Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы.(...)

Нужно остановить российский террор. Каждый, кто бьется за свободу Украины, спасает жизни людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами одержит победу над террористами. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне».

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