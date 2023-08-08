Херсонская область: сообщения о высадке десанта ВСУ в районе Казачьих Лагерей на левом берегу

Война

Целый ряд российских провоенных телеграм-каналов сообщают о высадке украинского десанта на оккупированном левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря — между Олешками и Новой Каховкой. Некоторые телеграм-каналы заявляют, что украинским силам удалось закрепиться и занять Казачьи Лагеря. При этом оккупационный «глава» Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что операция ВСУ оказалась неуспешной.

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Пророссийский телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что ночью семь украинских лодок высадили до семи ДРГ по 6–7 человек после установки дымовой завесы западнее Казачьих Лагерей.

Этот канал заявляет, что украинские военные воспользовались тем, что российские подразделения ВДВ, которые долгое время находились на передовой в этом районе, были замены на новые неопытные формирования.

«Рыбарь» утверждает, что ВСУ ударили с фланга, достигнув населенного пункта на берегу Днепра. «Эффект неожиданности и запоздалая реакция позволили ВСУ высадиться и беспрепятственно продвинуться к Лагерям, после чего российские войска уже вытеснили их обратно», — утверждает «Рыбарь».

Тем временем провоенный телеграм-канал «Тринадцатый» утверждает, что на фоне снятия боеспособных частей ВДВ с Херсонского направления украинские силы смогли «успешно закрепиться» на левом берегу Днепра и «занять» населенный пункт Казачьи Лагеря, и даже прорвать первую линию российской обороны, «которая в большинстве своём, состоит из мобилизованных» и продвинуться на 800 метров вглубь.

Другой провоенный российский телеграм-канал «Романов Лайт» заявляет о присутствии украинских войск на левой окраине Казачьих лагерей. Он также отмечает, что в районе этого села имеется удобный участок, который может использоваться украинской стороной для переброски сил техники.

Глава оккупационной «администрации» Херсонской области Владимир Сальдо подтверждает, что десантная операция ВСУ имела место. Хотя, по его словам, высадка не удалась, и оба катера были «уничтожены» при попытке причалить к левому берегу.

Журналист Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) утверждает, что знал о планах этого рейда два дня назад, но по очевидным причинам ничего о них не сообщал. «Пока это похоже на разведывательную атаку, проведенную с помощью скоростных лодок», — написал он.

Surprise! Ukr special forces landed on the left bank of the Dnipro, W of Kozachi Lageri.

I was informed on the planned raid 2 days ago, but for obvious reasons couldn't talk. So far, it seems to be a probing attack, done w/speed boats. But Russians got a taste of what will come. pic.twitter.com/fRME1dn6Jn — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 8, 2023

В последней сводке минобороны РФ о ситуации в районе Казачьих Лагерей не упоминается. Украинские военные официально о возможной высадке десанта в этом районе не сообщали.

Возможно, речь идет о новом плацдарме для высадки украинского десанта и переброски техники на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что украинские силы заняли позиции к северу от Олешек (в 7 км от Херсона), а также к западу от населенного пункта Дачи. Сообщалось также о плацдарме ВСУ на левом берегу около разрушенного Антоновского моста.

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