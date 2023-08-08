Энтони Блинкен: США сделали «все» для выполнения требований Москвы по зерновой сделке, РФ ответила ударами по порту Одессы

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью RFI отметил, что США сделали «все», чтобы ответить на специфические требования Москвы для возобновления зерновой сделки, однако ответом со стороны РФ стали обстрелы украинской портовой инфраструктуры. Он также подчеркнул, что предложение Москвы направить шести странам Африки 50 тысяч тонн зерновых — это «капля в море», не идущая ни в какое сравнение с теми объемами, которые уже были экспортированы в рамках зерновой сделки.

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На вопрос о том, на какие уступки США готовы, чтобы Россия вернулась в зерновое соглашение Энтони Блинкен ответил, что «это не вопрос уступок».

«Россия утверждает, что у нее есть проблемы с экспортом собственного зерна, но это не так. Экспорт российского зерна за последний год значительно превышает объемы, которые Россия экспортировала до вторжения в Украину», — сказал госсекретарь США.

«Если есть конкретные запросы, например, касающиеся банков, мы сделали все возможное, чтобы эти вопросы были решены. Я сам написал в наши банки, чтобы сказать им, что мы поддерживаем экспорт российского зерна и что нечего бояться санкций, которые, кстати не касаются экспорта зерна и вопросов транспорта и страхования. Было предложение от ООН решить их так называемые проблемы, но ответа не последовало. Впрочем, ответом России стала атака на порт Одессы, атака на зерно в Украине. За последнюю неделю русские уничтожили 220 000 тонн зерна», — продолжил он.

Энтони Блинкен также подчеркнул, что ситуацию с выходом РФ из зерновой сделки необходимо ставить в контекст, ведь зерновое соглашение в принципе не нужно было бы, «если бы Россия не решила захватить Украину и не блокировала бы экспорт украинского зерна, особенно из порта Одессы».

Госсекретарь США также прокомментировал обещание Москвы бесплатно предоставить российское зерно африканским странам. Как сообщалось, Владимир Путин заявил о готовности в ближашие месяцы направить по 25–50 тысяч тонн зерна в шесть африканских стран.

Энтони Блинкен отметил, что в рамках разорванной Россией зерновой сделки в развивающиеся страны было направлено 20 миллионов тонн зерна, что «не идет ни в какое сравнение» с предложением Путина.

По данным ООН, за год работы зернового соглашения из украинских портов было выведено 32,9 миллиона тонн сельхозпродукции.

«То, что предлагает Россия, — это капля воды. Это не решит проблему, это не остановит рост цен, не говоря уже о том, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах», — подчеркнул госсекретарь США.

Он напомнил, что Соединенные Штаты с начала полномасштабного российского вторжения в Украину дополнительно направили более 14 миллиардов долларов на обеспечение продовольственной безопасности в мире, особенно на африканском континенте. Он также сказал, что США обеспечивают 50% бюджета Всемирной продовольственной программы, а Россия — менее 1%.

«Это ставит в контекст то, что мы делаем для обеспечения продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в чрезвычайных ситуациях, а также для инвестиций, чтобы эти страны могли иметь долгосрочный производственный потенциал для самих себя», — отметил Энтони Блинкен.

Он также напомнил, что на прошлой неделе в ООН 91 страна подписали декларацию о том, чтобы запретить использование продовольствия в качестве оружия в вооруженных конфликтах. «Это, к сожалению, то, что делает Россия», — добавил госсекретарь США.

О выходе из зерновой сделки Россия объявила 17 июля, в последний день ее действия. В Кремле и МИДе это объяснили «невыполнением» российской части договоренностей. В РФ утверждают о существовании проблем с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор войска РФ неоднократно наносили удары по портовой инфраструктуре на юге Украины, в том числе в непосредственной близости от границы с Румынией.

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