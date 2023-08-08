531-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Онлайн RFI

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Вторник, 8 августа — 531-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:05 Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с Францией, другими странами ЕС, Японией и Австралией

Как говорится в указе, подписанном президентом РФ, почти все пункты конвенций об избежании двойного налогообложения с более чем 30 странами приостанавливают свое действие. В списке так называемые «недружественные» страны — те, кто ввели против России санкции.

Соглашения позволяли налоговым резидентам - как физическим, так и юридическим лицам - платить налоги только в одной стране, даже если доходы получают в другой. Теперь, как ожидается, такой возможности больше не будет - и налоги придется платить дважды.

Ранее с предложением вернутся к двойному налогообложению к Владимиру Путину обращались Министерство финансов и МИД России.

Ранее Россия уже прекратила действия аналогичных соглашений с Украиной, Нидерландами и Латвией. К примеру, инвесторам, которые являются налоговыми резидентами России, но владеют долями нидерландских компаний, приходится платить налог на дивиденды два раза - 15% в Нидерландах и 13% - в России.

The Bell пишет, что оценить реальные последствия указа Владимира Путина пока сложно - с 2022 года из-за войны и санкций их применение было значительно затруднено.

13:55 «То, что предлагает Россия, — это капля в море». Госсекретарь США о зерновой сделке

«Это (срыв зерновой сделки Россией - RFI) ставит в контекст то, что мы делаем для обеспечения продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в чрезвычайных ситуациях, а также для инвестиций, чтобы эти страны могли иметь долгосрочный производственный потенциал для самих себя», — отметил Энтони Блинкен в интервью RFI.

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13:35 Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью. Ранее в Варшаве обвинили российских наемников в провокациях

На границу Польши и Беларуси направят еще одну тысячу военных, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. Так в ведомстве ответили на просьбу главы пограничной службы Томаша Праги, который обратился с этим запросом накануне.

Усиление охраны границы объяснили «динамичной ситуацией». Ожидается, что военные займутся патрулированием.

По данным Польского агентства новостей, сейчас на границе службу несут две тысячи военнослужащих. В начале июля туда уже направили 500 человек, но тогда речь шла о полицейских.

Напомним, в августе Польша обвинила Беларусь в том, что ее вертолеты нарушили воздушное пространство страны. В Минске с этим не согласились.

Заместитель главы МВД Польши в интервью CNN также посчитал «очевидными» будущие попытки наемников «ЧВК Вагнер» попасть на территорию соседнего государства.

12:50 Русская служба Би-би-си подробно рассказывает о последствиях перегрева российской экономики

12:02 США подтвердили поставку Украине первых танков Abrams этой осенью

С таким заявлением выступил начальник службы закупок американской армии Даг Буш. Он отметил, что техника поступит в Украину уже в сентябре.

Как пояснил Даг Буш, сначала танки будут доставлены в Европу, откуда попадут на территорию Украины. Вместе с ними будут переданы необходимые для обслуживания запасные части и аммуниция.

Известно, что для того, чтобы ускорить поставки, Киеву передадут не самые современные версии танка, а более старые модели M1-A1. По данным СМИ, речь идет о 31 боевой машине.

Ранее CNN сообщал, что США приступили у обучению украинских военных на танках Abrams.

11:30 Британская разведка: Росгвардия сможет использовать тяжелое вооружение

Сводка военной разведки Великобритании 8 августа посвящена указу Владимира Путина. 4 августа он постановил, что Росгвардии передадут тяжелое вооружение.

«Разветвленная структура Росгвардии, насчитывающая до 200 тыс. военнослужащих, в современном виде была создана в 2016 году, а возглавил ее бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Решение об усилении войск было принято после неудачного мятежа "ЧВК Вагнер" в июне 2023 года. Несмотря на утверждение Золотова о том, что во время мятежа его силы действовали "отлично", нет никаких доказательств того, что Росгвардия предприняла какие-либо эффективные действия против "Вагнера" - именно ту угрозу внутренней безопасности, для подавления которой она была создана. Учитывая, что Золотов ранее предлагал включить в состав тяжелой техники артиллерию и боевые вертолеты, этот шаг позволяет предположить, что Кремль удваивает финансирование Росгвардии как одной из ключевых организаций, обеспечивающих безопасность режима».

11:10 Генеральная прокуратура и МВД заявили о мошеннической схеме, принуждающей россиян поджигать военкоматы

Как рассказали в ведомствах, поджоги военкоматов в России, которые произошли в последние недели, были совершены гражданами РФ, следовавшими указаниям по телефону из Украины.

«Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений», - утверждают в Генеральной прокуратуре.

Прокуратура отмечает, что действия, связанные с уничтожением или повреждением «объектов власти», расцениваются как теракт или диверсия.

Ранее СМИ обратили внимание на десятки поджогов военкоматов, которые совершили россияне старше 50 лет, ранее не замеченные в оппозиционной деятельности. Некоторые из них даже публично поддерживали нападение РФ на Украину. Они рассказывали, что совершали поджоги по указаниям незнакомцев по телефону.

«Медуза» рассказывает, что у одного из задержанных сначала вымогали деньги, а после обещали их вернуть в случае атаки на военкомат. С другим связались по телефону и потребовали поджечь военкомат, чтобы наказать якобы находящихся там виновных в государственной измене.

10:30 Секретарь СНБО Данилов: Украина бьет по территории РФ собственным, а не западным оружием

Как заявил Данилов в эфире телемарафона «Единые новости», у Киева имеются собственные наработки, чтобы проводить удары по территории России.

«А для того чтобы мы могли освобождать наши захваченные территории, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих территорий», - отметил чиновник.

Напомним, в последние недели участились атаку дронов на территорию России. Ранее такие операции в Киеве комментировали неохотно: однако теперь в Украине признали, что организовали удары беспилотных летательных аппаратов по Москва-Сити. Об этом сказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

09:50 Энтони Блинкен - RFI: США сделали «все» для выполнения сделки по зерну

Как заявил государственный секретарь в эксклюзивном интервью журналисту RFI Микаэлю Понжу, Соединенные Штаты до последнего пытались сохранить участие Москвы в сделке по вывозу зерна из Украины.

«Россия утверждает, что у нее есть проблемы с экспортом собственного зерна, но это не так. Экспорт российского зерна за последний год значительно превышает объемы, которые Россия экспортировала до вторжения в Украину. Если есть конкретные запросы, например, касающиеся банков, мы сделали все возможное, чтобы эти вопросы были решены. Я сам написал в наши банки, чтобы сказать им, что мы поддерживаем экспорт российского зерна и что нечего бояться санкций. Было предложение от ООН решить их так называемые проблемы, но ответа не последовало. Что ж, ответом России стала атака на порт Одессы, атака на зерно в Украине. За последнюю неделю русские уничтожили 220 000 тонн зерна»

Полностью интервью смотрите на французском на сайте RFI

9:30 В результате обстрела Покровска пострадали 67 человек, семеро погибли

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в результате обстрела города Покровска накануне погибли семь человек, 67 получили ранения. До этого власти сообщали о 57 пострадавших.

Речь идет о мирных жителях, в том числе детях, а также сотрудниках полиции и военных.

По данным властей Украины, удары были нанесены двумя ракетами «Искандер» около семи часов вечера накануне. Пострадали многоэтажные дома, а также объекты частной жилищной застройки, кафе и отель.

Снимки последствий обстрела Покровска AP

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