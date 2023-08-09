Над Москвой сбиты два дрона. ВСУ продвигается на юге. 532-й день войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Среда, 9 августа — 532-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Спасатели работают с тяжелой техникой на месте здания, разрушенного в результате российского ракетного удара в Покровске Донецкой области, Украина, 8 августа 2023 г.

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17:21 Один человек погиб в результате обстрела Белгородской области

Один человек погиб в результате обстрела поселка Горьковский в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, мужчина получил «осколочные ранения, несовместимые с жизнью».

Пострадали еще четверо: у троих мужчин осколочные ранения ног, у женщины — контузия. Они доставлены в больницу.

Пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой, написал Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

16:50 Умерла одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Женщина, получившая ранения во время взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, умерла в больнице, сообщает ТАСС. Врачи борются за жизнь еще пяти человек.

Как уточняет телеграм-канал Mash, погибшей было 45 лет, она поступила в реанимацию с ожогами 100% тела.

Мощный взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе утром в среду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пострадали 56 человек. 30 из них находятся в больнице, 26 обращались в травмпункт, но не были госпитализированы. Под завалами могут до сих пор находится люди. По словам главы региона, на их разбор спасателям понадобится около 12 часов.

Власти получили около ста обращений от владельцев квартир, в окнах которых выбило стекло. Всего взрыв затронул 38 жилых многоквартирных домов. Также повреждены автомобили, две школы, спорткомплекс и магазин.

16:19 Эрдоган предложил возобновить зерновую сделку в «расширенном» формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновую сделку в «расширенном» формате.

«У нас был еще один шанс из первых рук узнать о российских требованиях и ожиданиях во время телефонного разговора» с президентом России Владимиром Путиным, сказал турецкий лидер, выступая во вторник вечером в Анкаре.

По словам Эрдогана, оба главы государства разделяют мнение о том, что Африка должна получать зерно.

Тем не менее, подчеркнул турецкий президент, успех сделки будет зависеть от того, «выполнят ли свои обещания» западные страны. О каких обещаниях идет речь, Эрдоган не уточнил.

«К сожалению, в прошлом принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов для того, чтобы позитивная атмосфера, созданная Черноморской инициативой, переросла в перемирие, а затем и в постоянный мир», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

15:55 Вид на Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде, на котором сегодня произошел мощный взрыв

Вид на Загорский оптико-механический завод, на котором сегодня произошел мощный взрыв. Сергиев Посад, Московская область, Россия. 9 августа, 2023 REUTERS - STRINGER

Вид на Загорский оптико-механический завод, на котором сегодня произошел мощный взрыв. Сергиев Посад, Московская область, Россия. 9 августа, 2023 REUTERS - STRINGER

15:43 The Times: элитный украинский батальон «Шаман» готовится ликвидации высокопоставленных российских офицеров

Британская газета The Times пишет об украинском батальоне «Шаман», который получил новую задачу и готовится к уничтожению высокопоставленных российских офицеров. На протяжении года батальон занимался рейдами на объекты инфраструктуры в российском тылу.

15:40 При обстреле Петровского райна Донецкой области погибла четырехлетняя девочка, еще двое жителей ранены

15:30 «Вёрстка»: в 2022 году в России произошло рекордное количество взрывов, от них пострадали почти 11 тысяч человек

Издание «Вёрстка» на основе официального доклада МЧС России подсчитало, что за минувший год количество взрывов в РФ выросло более чем в 4 раза, а количество пострадавших — в целых 22 раза.

15:20 Трое человек ранены в результате обстрела Николаевки Донецкой области

Донецкая областная прокуратура сообщает, что в результате российского обстрела из ствольной артиллерии обстреляна Николаевка Константиновской городской территориальной громады ранено трое местных жителей в возрасте от 53 до 57 лет.

Пострадавшие, получившие минно-взрывные травмы различной степени тяжести, госпитализированы. От удара поврежден частный дом, хозяйственная постройка и торговый объект.

15:12 Воздушная тревога объявлена по всей Украине

По данным Воздушных сил Украины, тревога связана со взлетом МиГ-31К из авиабазы Саваслейка в Нижегородской области.

15:04 Жители Воронежа слышали взрывы в пяти районах города. Власти уверяют, что это учения

Около девяти утра по местному времени жители Воронежа стали сообщать о взрывах, причем сразу в пяти районах города. Об этом в частности написали «Вести Воронеж» и газета «Моё!», по обыкновению употребляя слово «хлопки». Речь идет о четырех или пяти ударах такой силы, что дрожали стены домов.

Местные власти стали уверять, что в городе проводятся военные учения. Экстренные службы заявляют, что внештатных происшествий зафиксировано не было.

14:53 DOXA: в российских СИЗО пытают гражданских и военных пленных украинцев

Корреспондент DOXA, бывший политзаключенный Иван Асташин, выяснил подробности пыток граждан Украины в российских СИЗО.

14:12 «ОВД-инфо»: осужденного по делу «фейках» Барышникова не отпустили на похороны матери. После его ареста за 96-летней женщиной некому было ухаживать

Адвокаты Игоря Барышникова ходатайствовали о том, чтобы его пустили под конвоем на похороны матери, которая скончалась 7 августа в возрасте 96 лет. Однако осужденного, по данным «ОВД-инфо», не отпустили попрощаться с матерью. «ОВД-инфо» обращает внимание, что его мать, пережившая ВОВ, официально признана пострадавшей от фашизма.

Мать Барышникова была парализована, и сын постоянно ухаживал за ней, в том числе в период следствия по делу о «фейках» о российской армии, когда он оставался под подпиской о невыезде. Спустя некоторое время после его ареста она скончалась.

Состояние самого Барышникова оставляет желать лучшего. У него обострено хроническое заболевание и есть подозрение на рак. Ему установлена специальная трубка в животе, цистома.

13:50 Шойгу заявил, что Польша собирается оккупировать Западную Украину

Сергей Шойгу провел заседание коллегии Минобороны. На фоне заявлений Польши и Латвии об усилении приграничных территорий и намерении закрыть границу с Беларусью, глава российского оборонного ведомства заявил, что Россия усилит группировки войск на западных границах. Шойгу уточнил, что на данный момент 360 тыс. военнослужащих размещены в непосредственной близости от границ Союзного государства (то есть границ России и Беларуси).

Шойгу уделил отдельное внимание Польше, отметив, что страна «превратилась в главный инструмент антироссийской политики США». Министр заявил, что планы Польши по созданию польско-украинского соединения для безопасности на самом деле направлены на «оккупацию Западной Украины».

Особое внимание на заседании было уделено объемам западной помощи Украине. Среди цифр, приведенных Шойгу: общий объем помощи стран ЕС и НАТО на сумму 160 миллиардов долларов; сотни танков, более 4 тыс. бронемашин, свыше 1 100 орудий артиллерии и десятки РСЗО и ЗРК. Факт поставки кассетных боеприпасов со стороны США Шойгу назвал «военным преступлением».

Заседание коллегии Минобороны РФ под председательством Сергея Шойгу. Москва. 9 августа, 2023. via REUTERS - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

13:17 Число пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 45. Есть предположения, что взрыв произошел в результате диверсии

Место взрыва

Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Предприятие входит в холдинг Ростеха «Швабе» и, согласно открытым данным, разрабатывает и производит оптические приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Вскоре после взрыва появились сообщения, что возможно горит не завод, а пиротехнический склад. Эту версию подтверждают источники «Коммерсанта» и губернатор Московской области Воробьев.

Выяснилось, что один из цехов, который Загорский оптико-механический завод сдавал в аренду, снимала пиротехническая компания «Пиро-Росс».

Baza приводит версию, что горит склад с медными трубами.

Повреждения

По сведениям главы региона, помимо разрушений на самом заводе, выбиты стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта. Частично поврежден спорткомплекс «Луч»: выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Astra публикует видео из здания местной школы, где выбиты стекла и вылетели оконные рамы.

Пострадавшие

Общее число пострадавших, по последним данным администрации Сергиево-Посадского городского округа, составляет 45 человека. Состояние трех человек, извлеченных из-под завалов оценивается как тяжелое. Шестеро человек находятся с ожогами в реанимации. У остальных госпитализированных осколочные ранения средней тяжести.

Больницу, куда госпитализировали раненых, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, под завалами могут находиться пять человек.

На месте взрыва работают 23 бригады скорой, 5 бригад медицины катастроф и санавиация.

Причина взрыва

Многие Telegram-каналы выдвигали версию об атаке беспилотника. На фоне постоянных атак дронов в разных российских регионах, включая Подмосковья, эта версия выглядела правдоподобной.

Однако сейчас, среди версий, по данным провластного российского канала Baza, рассматривается диверсия.

Еще одна версия: взрыв во время разгрузки грузовика на территории завода. Ее приводит Telegram-канал «Жаба и Гадюка», публикуя фотографии предполагаемых обломков грузовика.

12:35 «Вагнер» и мигранты: Польша и Латвия могут закрыть границу с Беларусью

Замминистра внутренних дел Польши заявил об отправке 2000 военнослужащих на границу с Беларусью для усиления пограничной охраны. Со своей стороны, Латвия вводит режим усиленного контроля с 11 августа по 10 февраля.

Власти обеих стран заявляют о необходимости таких действий в связи с угрозой государственной безопасности. Польша опасается скопления солдат наемнической группы «Вагнер», Латвия заявляет о непропорционально большом количестве случаев незаконного пересечения границы и растущей в этой связи тенденцией.

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12:24 Россия за сутки обстреляла 9 областей Украины, атаковав 140 населенных пунктов и 101 инфраструктурный объект — Военный медиацентр

Ситуационный центр Министерства обороны Украины в ежедневной сводке заявил, что за минувшие сутки российским обстрелам подверглись 9 областей Украины на юге и востоке страны: затронуто 140 населенных пунктов и 101 объект инфраструктуры.

Российские атаки велись из различных видов вооружения: гранатометов, минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, беспилотников и тактической авиации.

11:40 ASTRA: жители Владивостока ночью писали о взрывах в районе военно-морской базы. Власти говорят, что это учения

Издание ASTRA приводит свидетельства жителей Владивостока, которые в четвертом часу ночи по местному времени слышали взрывы возле бухты Улисс, где располагается военно-морская база. Жители ощущали едкий запах. Один из жителей снял на видео некий летающий объект пролетавший в районе Луговой.

Пресс-служба Восточного военного округа заявила, что речь идет об учениях военного судна «Громкий». Есть сообщения, что сотрудники местного ФСБ совершили подомовой обход квартир и приказывали не говорить никому о произошедшем.

11:31 Появились сообщения о возможном пожаре в порту Феодосии

Видео местного жителя опубликовал «Крымский ветер». Информация, однако, требует подтверждения.

11:07 Минобороны Украины: российские войска пытаются прорваться к Купянску

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что сейчас основным направлением российского наступления на востоке остается Купянское направление с целью прорыва к Купянску. По ее словам, оперативная ситуация «сложная, но контролируемая», а интенсивность боев высокая. Пока ВСУ удается сдерживать наступление. Кроме того, РФ пытается наступать в районе Синьковки Харьковской области.

По сведениям Маляр, ВСУ продолжают вести «наступательные действия» на Бахмутском направлении к югу от Бахмута. Россия атакует постоянными штурмами в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево.

На юге украинские войска продолжают «ведение наступательной операции» на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Частичный успех достигнут в направлении Урожайного, Приютного и Вербово. Попытки российского наступления в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское, по сведениям Минобороны Украины, отражены ВСУ.

Маляр отмечает, что российские войска несут «значительные потери» в личном составе, вооружении и технике, а ВСУ удалось «существенно» снизить наступательный и оборонительный потенциал российской армии.

10:31 Взрыв в Сергиевом Посаде: подробности

• Из цехов оптико-механического завода эвакуированы сотрудники.

• Экстренные службы сообщают, что взрыв произошел в ангаре с пиротехникой. Эту же версию приводят «112» и Baza.

• К месту ЧП выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава Сергиево-Посадского городского округа подтвердил факт взрыва на территории завода.

10:18 ТАСС: причиной мощного взрыва в Сергиевом Посаде стал не беспилотник

Прокремлевский Telegram-канал Shot опубликовал фото и видео взрыва в Сергиевом Посаде. ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявляет, что причиной взрыва не является беспилотник.

В эпицентре взрыва находится оптико-механический завод.

10:00 «Сирена»: в Сергиевом Посаде произошел взрыв

«Сирена» публикует видеозаписи жителей Сергиева Посада, которые сообщают о мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе. Причины произошедшего пока неизвестны.

09:26 В Джанкойском районе Крыма слышны взрывы. Крымский мост перекрыт — местные жители

Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей пишет о взрывах в Джанкойском районе оккупированного Крыма. В небе заметили как минимум восемь вертолетов, которые успели вернуться обратно на базу.

Крымский мост временно перекрыт с утра.

09:22 ПВО сбила два боевых беспилотника над Москвой — Собянин

В четвертом часу ночи по местному времени мэр Москвы заявил о «попытке пролета на город» двух боевых беспилотников. Как утверждает Собянин, оба дрона сбиты ПВО: один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Прокремлевский Telegram-канал Mash пишет, что звук взрыва слышали жители ЖК «Пригород лесное» на юге Москвы.

Информации о том, где упали обломки и есть ли пострадавшие, пока нет.

09:02 ISW: украинские войска провели «ограниченный рейд через Днепр» и высадились на левом берегу

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские военные провели «ограниченный рейд через Днепр и высадились левом берегу» в Херсонской области. Как отмечает ISW, остается неясным установили ли украинские войска там постоянное присутствие.

ISW подчеркивает, что пока не видит визуальных подтверждений «устойчивого украинского присутствия» в районе Козачьей Лопани или других населенных пунктов левого берега Днепра.

По сведениям ISW, ВСУ продвинулись в районе Сватово, и продолжили «контрнаступательные действия» как минимум на двух участках фронта.

В ежедневной сводке Института изучения войны говорится, что российские войска «провели наступательные операции» на западе Запорожской и Донецкой областей по линии Купянск — Сватово-Кременная, в районе Бахмута, по линии Авдеевка — Донецк, «продвинувшись на отдельных участках». Параллельно с этим российские оккупационные власти продолжают подготовку к проведению региональных выборов на оккупированных территориях.

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