Расследование: как Россия отдает украинцев под суд — год спустя

РАССЛЕДОВАНИЕ

По данным JusticeInfo, в России, в Донецке и Луганске, судили или судят не менее 50 украинцев и иностранцев. Точкой отсчета этих судебных процессов является весна 2023 года, спустя чуть больше года после начала полномасштабного российского вторжения. Центром рассмотрения этих дел является военный суд в Ростове-на-Дону. Все они квалифицированы как уголовные дела о «терроризме» и «насильственном захвате власти», вынесено несколько суровых приговоров гражданам Украины.

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Московский корреспондент издания о международном правосудии в области массового насилия JusticeInfo Мария Королева разобралась в том, за что судят украинцев в России, о сути этих уголовных дел, и о тех, кого невозможно сосчитать.

24 июня защита Дениса Мурыги, бывшего солдата украинского батальона «Айдар», обжаловала вынесенный ему приговор. Месяцем ранее военный суд Южного округа Ростова-на-Дону приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима — второго по строгости режима содержания в России, применяемого, как правило, при совершении особо тяжких преступлений или рецидивов. От обычного «строгий» режим отличается количеством разрешенных свиданий, посылок и суммой денег на счету заключенного, которую он может потратить на свои нужды.

По данным российских следователей, в 2015 году Мурыга вступил в батальон «Айдар» в Луганской области, где и был первоначально дислоцирован.

24-й батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года. В сентябре 2014 года Amnesty International задокументировала случаи жестокого обращения, предположительно совершенные военнослужащими батальона «Айдар» в Донбассе. В 2015 году этот изначально добровольческий батальон был включен в состав вооруженных сил Украины. В апреле 2016 года батальон был признан «Верховным судом» самопровозглашенной ДНР террористической и экстремистской организацией, а в России он считается незаконным вооруженным формированием.

В России Мурыга обвиняется в «участии в незаконном вооруженном обучении» и подготовке к «террористической деятельности». Однако это не самые распространенные обвинения, предъявляемые украинским военнослужащим в России.

Основываясь на сайтах судов, судебной статистике и публикациях в российских СМИ, JusticeInfo приводит список дел, возбужденных или уже рассмотренных в судах Ростова-на-Дону, Донецка и Луганска.

Дела с участием граждан Украины начали поступать в российские суды только этой весной. Основным центром стал военный суд в южном округе Ростова-на-Дону. Ему подсудны все дела, квалифицируемые как «терроризм», на юге России и оккупированных территориях Украины.

18 уголовных дел, 50 обвиняемых

С момента начала российского вторжения в Украину в суд Ростова-на-Дону поступило не менее 13 уголовных дел в отношении украинцев или иностранцев, которых Россия считает наемниками. Согласно базе данных суда, по этим делам проходят не менее 48 человек.

В оккупированных регионах Украины сайты судов не столь фукнциональны, как в России, что не позволяет подсчитать количество дел в отношении граждан Украины. Однако суды периодически сообщают об уже рассмотренных делах. Так, Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вынес три приговора по делам, которые рассматривались либо по российскому законодательству, либо по результатам так называемых «референдумов», проведенных в республиках осенью прошлого года.

Ранее, в одном из самых старых и громких дел, «Верховный суд» так называемой ДНР судил трех иностранцев по Уголовному кодексу этой самопровозглашенной республики, что JusticeInfo решило не учитывать в текущей статистике рассмотрения дел по российскому законодательству. В том случае приговор — смертная казнь — не был приведен в исполнение, а в сентябре прошлого года пленники были обменены на других иностранцев и 200 украинских военнослужащих.

31 мая «Верховный суд» т.н. ДНР, действующий от имени РФ, приговорил старшего сержанта Максима Кондрашева (по прозвищу «Раш»), бойца батальона «Азов», к пожизненному заключению. По версии донецкого суда, 2 марта 2022 года в Мариуполе, в районе металлургического комбината «Азовсталь», Кондрашев открыл огонь из автоматического оружия по микроавтобусу с беженцами, в результате чего погибли четыре человека.

Еще два участника батальона «Азов», Дмитрий Смития и Артем Бублик, были приговорены судом т.н. ДНР к 15 и 20 годам лишения свободы соответственно в колонии строгого режима. Кроме того, весной «Верховный суд» самопровозглашенной ЛНР признал двух украинцев виновными в государственной измене и шпионаже.

Всего в суды Ростова-на-Дону, Донецка и Луганска поступило не менее 18 уголовных дел, связанных с войной в Украине и касающихся более 50 человек.

По статистике вооруженных сил так называемой Донецкой республики, в 2023 году в ДНР два человека были осуждены за шпионаж в пользу Украины, а еще 40 человек — за «преступления против общественной безопасности».

Эта довольно расплывчатая квалификация включает в себя 27 статей российского Уголовного кодекса, который сейчас применяется в т.н. ДНР, в том числе те же обвинения, по которым, по наблюдениям издания, украинцев судит военный суд Южного округа.

К ним относятся террористические акты, организация и участие в террористической группе, подготовка к террористической деятельности. В эту же часть входит статья о публичном распространении «фейков» о действиях российской армии. Эта статья широко используется для преследования россиян, выступающих против военных действий на Украине. Однако статистика носит общий характер, поэтому определить, в отношении кого были вынесены такие приговоры, не представляется возможным.

Те, кого невозможно сосчитать

В условиях войны невозможно подсчитать точное количество дел, возбужденных против украинцев в России, — говорит адвокат Леонид Соловьев, член московской коллегии адвокатов, защищающий на разных стадиях процесса нескольких украинских военнопленных. Соловьев утверждает, что в той или иной степени участвовал примерно в двадцати подобных делах. Всего же, по оценкам адвоката, в России в настоящее время находится около сотни уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.

Часть из них, по его словам, содержится в одиночных камерах в Москве. Особенно это касается обвинений в шпионаже. В этих случаях задержанные, как правило, содержатся в Лефортово — следственном изоляторе, называемым «тюрьмой ФСБ». Например, известно, что там содержится 25-летняя гражданка Украины и Крыма Лени Умерова, однако никакой информации о ней нет. Когда речь идет о делах о шпионаже, информация о задержанных, как правило, отсутствует на сайтах судов.

По официальным данным ФСБ, с начала войны по обвинению в шпионаже было задержано не менее шести граждан Украины. Четверо из них были задержаны на оккупированных территориях Херсонской области Украины, один — в Ростовской области и один — в Курской области, расположенной на границе с Украиной. По официальным данным, ФСБ подозревает этих шестерых человек в сборе информации о расположении и передвижении российских войск и передаче ее украинским военным.

В чем суть уголовных дел против украинцев в российском суде?

JusticeInfo посчитало, что, с 24 февраля 2022 г. в военный суд Южного округа Ростова-на-Дону поступило в общей сложности 14 дел по обвинению в «насильственном захвате власти» — обвинению, которое в 2022 г. по-прежнему в основном использовалось в отношении крымских татар. По данным издания, с начала 2023 года это обвинение наиболее часто используется российскими властями в уголовных делах против украинских военнослужащих.

Ранее фигурантами дел по обвинению в «насильственном захвате власти» были в основном сторонники террористических организаций, таких как «Исламское государство». Крымские татары, турецкая этническая группа, родом из Крыма, также подвергались судебному преследованию по этому обвинению. Их обвиняли в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», которую Россия объявила террористической.

В аннексированном Крыму преследование членов «Хизб ут-Тахрир» используется как инструмент репрессий против движений солидарности и активистов из числа местного населения, о чем заявляет правозащитный центр «Мемориал», который документировал эти случаи.

Только в первой половине 2023 года в Южный окружной военный суд поступило 9 дел, связанных с «насильственным захватом власти», тогда как за весь 2022 год таких дел было всего 7.

Изначально украинцы не были задержаны в рамках обычной уголовной процедуры, они были похищены. Родственники и правозащитники боролись за получение информации о пропавших, и через три-шесть месяцев их находили и помещали в одиночные камеры. Но по истечении срока следствия дела передавались в суд,

— поясняет Валерия Ветошкина, юрист российской правозащитной организации «Первый отдел», специализирующейся на уголовных делах, связанных с государственной изменой и шпионажем.

В декабре 2022 года украинские власти сообщили, что в России удерживается около 3 400 военнослужащих. Точное число их остается неизвестным, и большинство из них уже обменяны или, вероятно, будут обменяны.

Антон Чередник: первый украинский военный, представший перед судом

15 февраля 2023 года в Южный окружной военный суд поступило первое уголовное дело в отношении бойца ВСУ, обвиняемого в «захвате власти насильственным путем» и жестоком обращении с мирным населением.

Обвиняемым по этому делу является Антон Чередник, служивший в 501-м батальоне 36-й бригады морской пехоты ВСУ. По версии обвинения, 27 марта 2022 года Чередник задержал двух мужчин в поселке Мирное под Мариуполем и приказал им лечь на землю. Они показали ему документы, но солдат потребовал, чтобы они сказали что-то на украинском языке. Чередник якобы застрелил одного из них под предлогом неправильного произношения. Он частично признал свою вину, признав, что убил мирного жителя — согласно выдержкам из допросов, опубликованным прокремлевскими СМИ.

Суд в Ростове-на-Дону рассматривал дело Чередника полгода, и 18 июля прокурор попросил приговорить его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Чередник должен выступить с последним словом 9 августа, после чего суд Ростова-на-Дону вынесет приговор.

Участие в «террористической организации»

Второе по частоте обвинение, предъявляемое украинцам в России, — статья о «терроризме», это обвинение часто связанно с их предполагаемым участием в «террористической организации».

Одно из таких дел, переданное в военный суд Ростова-на-Дону, касается пяти жителей оккупированного Мелитополя. Обвиняемые — военнослужащие ВСУ Игорь Горлов, Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также демобилизованный из рядов ВСУ Юрий Петров. Их дело было передано в военный суд в середине апреля.

По версии обвинения, подсудимые были «защитниками АТО (зоны антитеррористической операции Украины) в Мелитополе» и планировали взрывы в местах дислокации российских войск. На одном из первых заседаний, состоявшемся 16 июля, подсудимые отказались признать свою вину. Только Игорь Горлов подтвердил, что у него дома действительно было оружие.

Другой из пяти обвиняемых, Голубев, был известным в Мелитополе тренером по кунг-фу. После его ареста жена рассказала журналистам, что 6 апреля 2022 года к ним домой пришли люди в камуфляжной форме и с оружием.

Они увезли моего мужа и сказали ему, что если он будет сотрудничать с Россией, то скоро вернется,

—рассказала женщина.

Впоследствии семья Голубева долго искала его, и только в конце августа 2022 года российские СМИ сообщили, что он находится в московском СИЗО «Лефортово».

По словам адвоката Соловьева, украинцев все чаще обвиняют в совершении террористических актов.

В Ростове-на-Дону по этому обвинению преследуется сержант Павел Запорожец, военнослужащий разведбатальона ВСУ. По версии обвинения, он планировал осуществить взрыв в Херсоне 9 мая 2022 года.

Запорожец частично согласился с предъявленным обвинением, однако его адвокат Алексей Ладин оспаривает законность судебного разбирательства. «Запорожец должен рассматриваться как военнопленный, поскольку он выполнял боевой приказ», — говорит адвокат.

Официальные заявления Бастрыкина не совпадают с количеством дел в судах

Летом прошлого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в преступлениях, связанных с войной в Украине, обвиняются более 400 человек. По слова главы СК, было возбуждено более 1300 уголовных дел. А в мае этого года Бастрыкин сообщил о возбуждении более 2900 уголовных дел в отношении 716 человек в связи с преступлениями, совершенными на территории Донбасса и связанными с войной в Украине.

Эти цифры, озвученные главой СК не совпадают с количеством дел в судах.

Расследования Бастрыкина открываются по любому событию, которое может быть расценено как преступление. Даже если ракета упала, например, в поле,

— говорит адвокат Соловьев.

К словам Бастрыкина надо относиться серьезно. Следственный комитет действительно возбуждает дела по событиям в Украине, но вряд ли многие из них будут доведены до суда,

— отмечает Ветошкина. Она добавляет, что ей трудно оценить реальное количество преследуемых украинцев.

Некоторые из них до сих пор содержатся в изоляторах, тюрьмах и подвалах на оккупированных территориях. Государство добровольно не делится этой информацией,

— говорит адвокат.

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