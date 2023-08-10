Крым и две области РФ атакованы дронами. 533-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Четверг, 10 августа — 533-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:40 «Коммерсант»: в связи с делом о взрыве в Сергиевом Посаде прошли обыски в компании «Пиро-Росс», технический директор фирмы задержан

Накануне на складе компании «Пиро-Росс», который она арендовала один из цехов Загорского оптико-механического завода, произошел мощный взрыв. Как сообщает «Коммерсант», связи с делом о произошедшем на фирме прошли обыски, задержан ее технический директор. По последним данным, которые приводит СКР, одна женщина погибла, девять человек пропало без вести и более 60 пострадало.

09:30 Россия сбросила авиабомбу на Купянск ночью, а утром атаковала город второй раз

По сведениям главы Харьковской ОВА Синегубова, ночью около полуночи российская армия сбросила управляемую авиабомбу ФАБ-250 на Купянск. Повреждено здание горсовета.

В 07:30 утра по местному времени город вновь подвергся «массированному» российскому обстрелу. Возник пожар «в жилом секторе». Известно, что ранены как минимум двое жителей: 41-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Накануне заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщала о настойчивых попытках российской армии прорваться к Купянску. О тяжелой обстановке сообщал и командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский.

09:15 Сбито два дрона, направлявшихся на Москву — Собянин. Неподалеку от аэропорта Домодедово возник пожар площадью 1 тыс. кв. м

Во втором часу ночи Сергей Собянин заявил о сбитии средствами ПВО двух беспилотников, направлявшихся на Москву. Один из них сбит над Калужской областью, второй над Одинцовским районом Подмосковья в районе Центральной кольцевой автодороги.

В аэропортах Внуково и Домодедово был введен план«Ковер» и задержаны вылеты и прилеты как минимум 30 рейсов. Появились сообщения о крупном пожаре в автосервисе в селе Константиново, что в десяти километрах от аэропорта. Площадь возгорания составила одну тысячу кв. м. Официальные причины пожара пока не названы.

09:00 Одиннадцать беспилотников атаковали оккупированный Крым — Минобороны РФ

По утверждению Минобороны РФ, под Севастополем поражены два дрона, а еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Черное море. По предварительным данным, разрушений нет.

«Крымский ветер» в четвертом часу ночи по местному времени сообщал о взрывах в Сакском районе полуострова.

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